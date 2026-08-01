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Giá Turtle theo thời gian thực hôm nay là 0.04682 VND. Vốn hoá thị trường của TURTLE là -- VND. Theo dõi cập nhật giá TURTLE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Turtle theo thời gian thực hôm nay là 0.04682 VND. Vốn hoá thị trường của TURTLE là -- VND. Theo dõi cập nhật giá TURTLE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Turtle(TURTLE)

Giá theo thời gian thực 1 TURTLE sang VND

₫1,232.0683
₫1,232.0683₫1,232.0683
-0.38%1D
VND
Biểu đồ giá Turtle (TURTLE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:02:56 (UTC+8)

Giá Turtle hôm nay

Giá Turtle (TURTLE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04682, biến động 0.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TURTLE sang VND là ₫ 0.04682 mỗi TURTLE.

Turtle hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TURTLE. Trong vòng 24 giờ qua, TURTLE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04471 (thấp) đến ₫ 0.0478 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TURTLE biến động -0.62% trong giờ qua và +8.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 91.45K.

Thông tin thị trường Turtle (TURTLE)

--
----

₫ 91.45K
₫ 91.45K₫ 91.45K

₫ 46.82M
₫ 46.82M₫ 46.82M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Turtle là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 91.45K. Nguồn cung lưu hành của TURTLE là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 46.82M.

Lịch sử giá Turtle theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04471
₫ 0.04471₫ 0.04471
Thấp nhất 24H
₫ 0.0478
₫ 0.0478₫ 0.0478
Cao nhất 24H

₫ 0.04471
₫ 0.04471₫ 0.04471

₫ 0.0478
₫ 0.0478₫ 0.0478

--
----

--
----

-0.62%

-0.38%

+8.75%

+8.75%

Lịch sử giá theo VND của Turtle (TURTLE)

Theo dõi biến động giá của Turtle trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -4.6997185-0.38%
30 ngày₫ +0.01219+35.20%
60 ngày₫ +0.01186+33.92%
90 ngày₫ -0.00875-15.75%
Biến động giá Turtle hôm nay

Hôm nay, TURTLE đã biến động ₫ -4.6997185 (-0.38%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Turtle trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.01219 (+35.20%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Turtle trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TURTLE đã biến động ₫ +0.01186 (+33.92%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Turtle trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00875 (-15.75%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Turtle (TURTLE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Turtle.

Phân tích Turtle

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Turtle. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Turtle hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TURTLE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

TURTLE_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,04727 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên điểm trục 0,04599 và đang duy trì trong vùng kháng cự giữa R1 (0,04664) và R2 (0,0471). Cấu trúc thị trường cho thấy hình thái tích lũy ở mức cao sau khi bứt phá. Cả phe mua lẫn phe bán đều tạm thời cân bằng dọc theo hệ thống trục chính, trong khi giá chưa thực sự quay trở lại kiểm định vùng trung tâm để xác nhận tính hiệu quả của ngưỡng hỗ trợ. Chỉ báo MACD đã phát ra tín hiệu cắt vàng, thể hiện động lực ngắn hạn có xu hướng mở rộng về phía tăng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, với các đường nhanh và chậm có dấu hiệu phân tầng. Biến động thị trường vẫn duy trì trạng thái ổn định, tuy nhiên lực mua chưa tạo ra sự gia tăng đáng kể trên khối lượng giao dịch, khiến phân bổ động lực còn khá phân tán, thiếu đi sức mạnh bền vững cần thiết để hình thành một xu hướng đơn chiều rõ ràng. Kháng cự quan trọng gần nhất nằm tại mức 0,0471 (R2), cách mức giá hiện tại chưa đến 1%. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên phía dưới là 0,04664 (R1), trong khi mức hỗ trợ tham khảo xa hơn nằm tại điểm trục 0,04599. Các ngưỡng phòng thủ sâu hơn tiếp tục được đặt tại S1 (0,04553). Khoảng cách giữa các mức giá trên và dưới đang dần thu hẹp, đánh dấu việc thị trường bước vào giai đoạn giằng co với biên độ dao động rất hẹp.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Turtle?

Giá token TURTLE bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Mức độ áp dụng trong cộng đồng và sự tương tác của người dùng
4. Tiến độ phát triển và các bản cập nhật nền tảng
5. Thông báo về quan hệ đối tác và các tích hợp mới
6. Tin tức liên quan đến quy định có ảnh hưởng đến các token DeFi
7. Biến động giá của Bitcoin và các altcoin lớn
8. Tính hữu dụng của token và phần thưởng staking
9. Động lực cung ứng và cấu trúc tokenomics
10. Sức hút trên mạng xã hội và các bài đăng từ những người có tầm ảnh hưởng

Tại sao mọi người muốn biết giá Turtle hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Turtle (TURTLE) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, căn cứ vào thời điểm đặt lệnh mua/bán, đánh giá xu hướng thị trường, tính toán lợi nhuận/thua lỗ và luôn cập nhật tình hình biến động nhằm phục vụ cho công tác quản lý rủi ro.

Dự đoán giá Turtle

Dự đoán giá Turtle (TURTLE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của TURTLE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Turtle (TURTLE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Turtle có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Turtle sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá TURTLE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Turtle.

Hướng dẫn mua & đầu tư Turtle tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Turtle? Mua TURTLE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Turtle. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Turtle (TURTLE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Turtle sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Turtle (TURTLE)

Bạn có thể làm gì với Turtle

Sở hữu Turtle mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Turtle (TURTLE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Turtle (TURTLE) là gì

Turtle là một giao thức phân phối Web3 giúp tạo lợi nhuận từ hoạt động ví của người dùng - bao gồm triển khai thanh khoản, lợi nhuận nhận được, giao dịch hoán đổi thông qua đối tác, staking và sử dụng giới thiệu - thông qua API, giao thức này cho phép đối tác phân phối tạo thêm thu nhập một cách liền mạch mà không thêm bất kỳ rủi ro hoặc thao tác bổ sung nào cho người dùng.

Nguồn Turtle

Để hiểu thêm về Turtle, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Turtle
Block Explorer

Danh mục :

AnalyticsBinance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Turtle

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:02:56 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Turtle (TURTLE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Turtle

TURTLE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short TURTLE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch TURTLE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Turtle (TURTLE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Turtle theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TURTLE/USDT
₫1,239.17335
₫1,239.17335₫1,239.17335
+5.06%
1.97M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán TURTLE sang VND

Số lượng

TURTLE
TURTLE
VND
VND

1 TURTLE = 1,232.0683 VND