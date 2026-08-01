Giá Turtle hôm nay

Giá Turtle (TURTLE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04682, biến động 0.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TURTLE sang VND là ₫ 0.04682 mỗi TURTLE.

Turtle hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TURTLE. Trong vòng 24 giờ qua, TURTLE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04471 (thấp) đến ₫ 0.0478 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TURTLE biến động -0.62% trong giờ qua và +8.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 91.45K.

Thông tin thị trường Turtle (TURTLE)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 91.45K₫ 91.45K ₫ 91.45K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 46.82M₫ 46.82M ₫ 46.82M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Turtle là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 91.45K. Nguồn cung lưu hành của TURTLE là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 46.82M.