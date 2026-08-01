Giá Turtle(TURTLE)
Giá Turtle (TURTLE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04682, biến động 0.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TURTLE sang VND là ₫ 0.04682 mỗi TURTLE.
Turtle hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- TURTLE. Trong vòng 24 giờ qua, TURTLE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04471 (thấp) đến ₫ 0.0478 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.
Về hiệu suất ngắn hạn, TURTLE biến động -0.62% trong giờ qua và +8.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 91.45K.
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của Turtle là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 91.45K. Nguồn cung lưu hành của TURTLE là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 46.82M.
-0.62%
-0.38%
+8.75%
+8.75%
Theo dõi biến động giá của Turtle trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -4.6997185
|-0.38%
|30 ngày
|₫ +0.01219
|+35.20%
|60 ngày
|₫ +0.01186
|+33.92%
|90 ngày
|₫ -0.00875
|-15.75%
Hôm nay, TURTLE đã biến động ₫ -4.6997185 (-0.38%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.01219 (+35.20%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TURTLE đã biến động ₫ +0.01186 (+33.92%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00875 (-15.75%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Turtle (TURTLE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Turtle.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Turtle. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TURTLE: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
TURTLE_USDT đang giao dịch ở mức giá 0,04727 trên khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại nằm phía trên điểm trục 0,04599 và đang duy trì trong vùng kháng cự giữa R1 (0,04664) và R2 (0,0471). Cấu trúc thị trường cho thấy hình thái tích lũy ở mức cao sau khi bứt phá. Cả phe mua lẫn phe bán đều tạm thời cân bằng dọc theo hệ thống trục chính, trong khi giá chưa thực sự quay trở lại kiểm định vùng trung tâm để xác nhận tính hiệu quả của ngưỡng hỗ trợ. Chỉ báo MACD đã phát ra tín hiệu cắt vàng, thể hiện động lực ngắn hạn có xu hướng mở rộng về phía tăng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính, với các đường nhanh và chậm có dấu hiệu phân tầng. Biến động thị trường vẫn duy trì trạng thái ổn định, tuy nhiên lực mua chưa tạo ra sự gia tăng đáng kể trên khối lượng giao dịch, khiến phân bổ động lực còn khá phân tán, thiếu đi sức mạnh bền vững cần thiết để hình thành một xu hướng đơn chiều rõ ràng. Kháng cự quan trọng gần nhất nằm tại mức 0,0471 (R2), cách mức giá hiện tại chưa đến 1%. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên phía dưới là 0,04664 (R1), trong khi mức hỗ trợ tham khảo xa hơn nằm tại điểm trục 0,04599. Các ngưỡng phòng thủ sâu hơn tiếp tục được đặt tại S1 (0,04553). Khoảng cách giữa các mức giá trên và dưới đang dần thu hẹp, đánh dấu việc thị trường bước vào giai đoạn giằng co với biên độ dao động rất hẹp.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Turtle có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
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Sở hữu Turtle mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Turtle (TURTLE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Turtle là một giao thức phân phối Web3 giúp tạo lợi nhuận từ hoạt động ví của người dùng - bao gồm triển khai thanh khoản, lợi nhuận nhận được, giao dịch hoán đổi thông qua đối tác, staking và sử dụng giới thiệu - thông qua API, giao thức này cho phép đối tác phân phối tạo thêm thu nhập một cách liền mạch mà không thêm bất kỳ rủi ro hoặc thao tác bổ sung nào cho người dùng.
Để hiểu thêm về Turtle, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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