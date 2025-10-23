Giá Robinhood Markets theo thời gian thực hôm nay là 127.33 USD. Theo dõi cập nhật giá HOODON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá HOODON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Robinhood Markets theo thời gian thực hôm nay là 127.33 USD. Theo dõi cập nhật giá HOODON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá HOODON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo Robinhood Markets

Giá Robinhood Markets(HOODON)

Giá theo thời gian thực 1 HOODON sang USD

$127.33
$127.33$127.33
+3.57%1D
USD
Biểu đồ giá Robinhood Markets (HOODON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:52:58 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Robinhood Markets (HOODON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 121.23
$ 121.23$ 121.23
Thấp nhất 24H
$ 131.91
$ 131.91$ 131.91
Cao nhất 24H

$ 121.23
$ 121.23$ 121.23

$ 131.91
$ 131.91$ 131.91

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

+0.54%

+3.57%

-5.35%

-5.35%

Giá thời gian thực của Robinhood Markets (HOODON) là $ 127.33. Trong 24 giờ qua, HOODON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 121.23 và cao nhất là $ 131.91, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOODON là $ 152.93948357313678, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 96.19355397433952.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOODON đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, +3.57% trong 24 giờ và -5.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Robinhood Markets (HOODON)

No.2532

$ 464.74K
$ 464.74K$ 464.74K

$ 56.13K
$ 56.13K$ 56.13K

$ 464.74K
$ 464.74K$ 464.74K

3.65K
3.65K 3.65K

3,649.90442809
3,649.90442809 3,649.90442809

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Robinhood Markets là $ 464.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.13K. Nguồn cung lưu hành của HOODON là 3.65K, với tổng nguồn cung là 3649.90442809. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 464.74K.

Lịch sử giá theo USD của Robinhood Markets (HOODON)

Theo dõi biến động giá của Robinhood Markets trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +4.389+3.57%
30 ngày$ +2.5+2.00%
60 ngày$ +47.33+59.16%
90 ngày$ +47.33+59.16%
Biến động giá Robinhood Markets hôm nay

Hôm nay, HOODON đã biến động $ +4.389 (+3.57%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Robinhood Markets trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +2.5 (+2.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Robinhood Markets trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HOODON đã biến động $ +47.33 (+59.16%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Robinhood Markets trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +47.33 (+59.16%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Robinhood Markets (HOODON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Robinhood Markets.

Robinhood Markets (HOODON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Robinhood Markets đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Robinhood Markets một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake HOODON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Robinhood Markets trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Robinhood Markets trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Robinhood Markets (USD)

Robinhood Markets (HOODON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Robinhood Markets (HOODON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Robinhood Markets.

Xem ngay dự đoán giá Robinhood Markets!

Tokenomics của Robinhood Markets (HOODON)

Hiểu rõ tokenomics của Robinhood Markets (HOODON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token HOODON ngay!

Cách mua Robinhood Markets (HOODON)

Bạn đang tìm cách mua Robinhood Markets? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Robinhood Markets trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

HOODON/Tiền tệ địa phương

1 Robinhood Markets (HOODON) sang VND
3,350,688.95
1 Robinhood Markets (HOODON) sang AUD
A$196.0882
1 Robinhood Markets (HOODON) sang GBP
94.2242
1 Robinhood Markets (HOODON) sang EUR
109.5038
1 Robinhood Markets (HOODON) sang USD
$127.33
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MYR
RM538.6059
1 Robinhood Markets (HOODON) sang TRY
5,344.0401
1 Robinhood Markets (HOODON) sang JPY
¥19,354.16
1 Robinhood Markets (HOODON) sang ARS
ARS$185,611.4876
1 Robinhood Markets (HOODON) sang RUB
10,376.1217
1 Robinhood Markets (HOODON) sang INR
11,175.7541
1 Robinhood Markets (HOODON) sang IDR
Rp2,122,165.8178
1 Robinhood Markets (HOODON) sang PHP
7,441.1652
1 Robinhood Markets (HOODON) sang EGP
￡E.6,057.0881
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BRL
R$687.582
1 Robinhood Markets (HOODON) sang CAD
C$176.9887
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BDT
15,531.7134
1 Robinhood Markets (HOODON) sang NGN
186,426.3996
1 Robinhood Markets (HOODON) sang COP
$495,447.3965
1 Robinhood Markets (HOODON) sang ZAR
R.2,219.3619
1 Robinhood Markets (HOODON) sang UAH
5,305.8411
1 Robinhood Markets (HOODON) sang TZS
T.Sh.315,954.1154
1 Robinhood Markets (HOODON) sang VES
Bs26,739.3
1 Robinhood Markets (HOODON) sang CLP
$120,963.5
1 Robinhood Markets (HOODON) sang PKR
Rs35,957.992
1 Robinhood Markets (HOODON) sang KZT
68,456.4279
1 Robinhood Markets (HOODON) sang THB
฿4,178.9706
1 Robinhood Markets (HOODON) sang TWD
NT$3,915.3975
1 Robinhood Markets (HOODON) sang AED
د.إ467.3011
1 Robinhood Markets (HOODON) sang CHF
Fr100.5907
1 Robinhood Markets (HOODON) sang HKD
HK$989.3541
1 Robinhood Markets (HOODON) sang AMD
֏48,617.1406
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MAD
.د.م1,175.2559
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MXN
$2,347.9652
1 Robinhood Markets (HOODON) sang SAR
ريال477.4875
1 Robinhood Markets (HOODON) sang ETB
Br19,141.5189
1 Robinhood Markets (HOODON) sang KES
KSh16,401.3773
1 Robinhood Markets (HOODON) sang JOD
د.أ90.27697
1 Robinhood Markets (HOODON) sang PLN
463.4812
1 Robinhood Markets (HOODON) sang RON
лв557.7054
1 Robinhood Markets (HOODON) sang SEK
kr1,198.1753
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BGN
лв213.9144
1 Robinhood Markets (HOODON) sang HUF
Ft42,742.1344
1 Robinhood Markets (HOODON) sang CZK
2,666.2902
1 Robinhood Markets (HOODON) sang KWD
د.ك38.96298
1 Robinhood Markets (HOODON) sang ILS
418.9157
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BOB
Bs877.3037
1 Robinhood Markets (HOODON) sang AZN
216.461
1 Robinhood Markets (HOODON) sang TJS
SM1,171.436
1 Robinhood Markets (HOODON) sang GEL
343.791
1 Robinhood Markets (HOODON) sang AOA
Kz116,495.4903
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BHD
.د.ب48.00341
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BMD
$127.33
1 Robinhood Markets (HOODON) sang DKK
kr818.7319
1 Robinhood Markets (HOODON) sang HNL
L3,334.7727
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MUR
5,788.4218
1 Robinhood Markets (HOODON) sang NAD
$2,221.9085
1 Robinhood Markets (HOODON) sang NOK
kr1,275.8466
1 Robinhood Markets (HOODON) sang NZD
$221.5542
1 Robinhood Markets (HOODON) sang PAB
B/.127.33
1 Robinhood Markets (HOODON) sang PGK
K533.5127
1 Robinhood Markets (HOODON) sang QAR
ر.ق463.4812
1 Robinhood Markets (HOODON) sang RSD
дин.12,862.8766
1 Robinhood Markets (HOODON) sang UZS
soʻm1,534,096.0327
1 Robinhood Markets (HOODON) sang ALL
L10,597.6759
1 Robinhood Markets (HOODON) sang ANG
ƒ227.9207
1 Robinhood Markets (HOODON) sang AWG
ƒ229.194
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BBD
$254.66
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BAM
KM213.9144
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BIF
Fr374,477.53
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BND
$164.2557
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BSD
$127.33
1 Robinhood Markets (HOODON) sang JMD
$20,425.0053
1 Robinhood Markets (HOODON) sang KHR
513,426.3925
1 Robinhood Markets (HOODON) sang KMF
Fr53,987.92
1 Robinhood Markets (HOODON) sang LAK
2,768,043.4229
1 Robinhood Markets (HOODON) sang LKR
රු38,526.2381
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MDL
L2,159.5168
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MGA
Ar570,985.919
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MOP
P1,016.0934
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MVR
1,948.149
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MWK
MK220,675.623
1 Robinhood Markets (HOODON) sang MZN
MT8,136.387
1 Robinhood Markets (HOODON) sang NPR
रु17,835.1131
1 Robinhood Markets (HOODON) sang PYG
896,657.86
1 Robinhood Markets (HOODON) sang RWF
Fr184,501.17
1 Robinhood Markets (HOODON) sang SBD
$1,047.9259
1 Robinhood Markets (HOODON) sang SCR
1,726.5948
1 Robinhood Markets (HOODON) sang SRD
$5,047.3612
1 Robinhood Markets (HOODON) sang SVC
$1,110.3176
1 Robinhood Markets (HOODON) sang SZL
L2,221.9085
1 Robinhood Markets (HOODON) sang TMT
m446.9283
1 Robinhood Markets (HOODON) sang TND
د.ت373.45889
1 Robinhood Markets (HOODON) sang TTD
$862.0241
1 Robinhood Markets (HOODON) sang UGX
Sh443,617.72
1 Robinhood Markets (HOODON) sang XAF
Fr71,941.45
1 Robinhood Markets (HOODON) sang XCD
$343.791
1 Robinhood Markets (HOODON) sang XOF
Fr71,941.45
1 Robinhood Markets (HOODON) sang XPF
Fr12,987.66
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BWP
P1,824.6389
1 Robinhood Markets (HOODON) sang BZD
$254.66
1 Robinhood Markets (HOODON) sang CVE
$12,087.4369
1 Robinhood Markets (HOODON) sang DJF
Fr22,537.41
1 Robinhood Markets (HOODON) sang DOP
$8,094.3681
1 Robinhood Markets (HOODON) sang DZD
د.ج16,615.2917
1 Robinhood Markets (HOODON) sang FJD
$292.859
1 Robinhood Markets (HOODON) sang GNF
Fr1,107,134.35
1 Robinhood Markets (HOODON) sang GTQ
Q972.8012
1 Robinhood Markets (HOODON) sang GYD
$26,571.2244
1 Robinhood Markets (HOODON) sang ISK
kr15,534.26

Để hiểu thêm về Robinhood Markets, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Robinhood Markets
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Robinhood Markets

Hôm nay giá của Robinhood Markets (HOODON) là bao nhiêu?
Giá HOODON theo thời gian thực bằng USD là 127.33 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của HOODON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của HOODON sang USD là $ 127.33. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Robinhood Markets là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của HOODON là $ 464.74K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của HOODON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của HOODON là 3.65K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOODON là bao nhiêu?
HOODON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 152.93948357313678 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của HOODON là bao nhiêu?
HOODON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 96.19355397433952 USD.
Khối lượng giao dịch của HOODON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của HOODON là $ 56.13K USD.
HOODON có tăng giá trong năm nay không?
HOODON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá HOODON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:52:58 (UTC+8)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

