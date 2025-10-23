Giá Robinhood Markets(HOODON)
Giá thời gian thực của Robinhood Markets (HOODON) là $ 127.33. Trong 24 giờ qua, HOODON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 121.23 và cao nhất là $ 131.91, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HOODON là $ 152.93948357313678, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 96.19355397433952.
Về hiệu suất ngắn hạn, HOODON đã biến động +0.54% trong 1 giờ qua, +3.57% trong 24 giờ và -5.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.
Vốn hoá thị trường hiện tại của Robinhood Markets là $ 464.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.13K. Nguồn cung lưu hành của HOODON là 3.65K, với tổng nguồn cung là 3649.90442809. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 464.74K.
Theo dõi biến động giá của Robinhood Markets trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ +4.389
|+3.57%
|30 ngày
|$ +2.5
|+2.00%
|60 ngày
|$ +47.33
|+59.16%
|90 ngày
|$ +47.33
|+59.16%
Hôm nay, HOODON đã biến động $ +4.389 (+3.57%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +2.5 (+2.00%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HOODON đã biến động $ +47.33 (+59.16%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +47.33 (+59.16%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Robinhood Markets (HOODON)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Robinhood Markets.
Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.
Robinhood Markets đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Robinhood Markets một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.
Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake HOODON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Robinhood Markets trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.
Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Robinhood Markets trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.
Robinhood Markets (HOODON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Robinhood Markets (HOODON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Robinhood Markets.
Xem ngay dự đoán giá Robinhood Markets!
Hiểu rõ tokenomics của Robinhood Markets (HOODON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token HOODON ngay!
Bạn đang tìm cách mua Robinhood Markets? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Robinhood Markets trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.
Để hiểu thêm về Robinhood Markets, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.
