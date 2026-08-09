Giá Myros hôm nay

Giá Myros (MY) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.015, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MY sang VND là ₫ 0.015 mỗi MY.

Myros hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- MY. Trong vòng 24 giờ qua, MY được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0124 (thấp) đến ₫ 0.0577 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, MY biến động +14.50% trong giờ qua và -84.88% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 693.46K.

Thông tin thị trường Myros (MY)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 693.46K₫ 693.46K ₫ 693.46K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 15.00M₫ 15.00M ₫ 15.00M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Myros là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 693.46K. Nguồn cung lưu hành của MY là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 15.00M.