Giá Creo Engine hôm nay

Giá Creo Engine (CREO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006387, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CREO sang VND là ₫ 0.0006387 mỗi CREO.

Creo Engine hiện xếp hạng #2190 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 439.99K, với nguồn cung lưu hành 688.89M CREO. Trong vòng 24 giờ qua, CREO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0006378 (thấp) đến ₫ 0.0006444 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,331.6063550371223670, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19.42903206195517210.

Về hiệu suất ngắn hạn, CREO biến động +0.03% trong giờ qua và +4.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 30.71K.

Thông tin thị trường Creo Engine (CREO)

Xếp hạng No.2190 Vốn hóa thị trường ₫ 439.99K₫ 439.99K ₫ 439.99K Khối lượng (24H) ₫ 30.71K₫ 30.71K ₫ 30.71K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 638.70K₫ 638.70K ₫ 638.70K Nguồn cung lưu thông 688.89M 688.89M 688.89M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 788,886,709 788,886,709 788,886,709 Tỷ lệ lưu hành 68.88% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Creo Engine là ₫ 439.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 30.71K. Nguồn cung lưu hành của CREO là 688.89M, với tổng nguồn cung là 788886709. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 638.70K.