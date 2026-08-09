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Giá Creo Engine theo thời gian thực hôm nay là 0.0006387 VND. Vốn hoá thị trường của CREO là 439,991.9410383 VND. Theo dõi cập nhật giá CREO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Creo Engine theo thời gian thực hôm nay là 0.0006387 VND. Vốn hoá thị trường của CREO là 439,991.9410383 VND. Theo dõi cập nhật giá CREO sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Creo Engine(CREO)

Giá theo thời gian thực 1 CREO sang VND

₫16.8073905
₫16.8073905₫16.8073905
+0.03%1D
VND
Biểu đồ giá Creo Engine (CREO) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:25:10 (UTC+8)

Giá Creo Engine hôm nay

Giá Creo Engine (CREO) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0006387, biến động 0.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CREO sang VND là ₫ 0.0006387 mỗi CREO.

Creo Engine hiện xếp hạng #2190 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 439.99K, với nguồn cung lưu hành 688.89M CREO. Trong vòng 24 giờ qua, CREO được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0006378 (thấp) đến ₫ 0.0006444 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 5,331.6063550371223670, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 19.42903206195517210.

Về hiệu suất ngắn hạn, CREO biến động +0.03% trong giờ qua và +4.31% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 30.71K.

Thông tin thị trường Creo Engine (CREO)

No.2190

₫ 439.99K
₫ 439.99K₫ 439.99K

₫ 30.71K
₫ 30.71K₫ 30.71K

₫ 638.70K
₫ 638.70K₫ 638.70K

688.89M
688.89M 688.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

788,886,709
788,886,709 788,886,709

68.88%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Creo Engine là ₫ 439.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 30.71K. Nguồn cung lưu hành của CREO là 688.89M, với tổng nguồn cung là 788886709. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 638.70K.

Lịch sử giá Creo Engine theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0006378
₫ 0.0006378₫ 0.0006378
Thấp nhất 24H
₫ 0.0006444
₫ 0.0006444₫ 0.0006444
Cao nhất 24H

₫ 0.0006378
₫ 0.0006378₫ 0.0006378

₫ 0.0006444
₫ 0.0006444₫ 0.0006444

₫ 5,331.6063550371223670
₫ 5,331.6063550371223670₫ 5,331.6063550371223670

₫ 19.42903206195517210
₫ 19.42903206195517210₫ 19.42903206195517210

+0.03%

+0.03%

+4.31%

+4.31%

Lịch sử giá theo VND của Creo Engine (CREO)

Theo dõi biến động giá của Creo Engine trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.005040705+0.03%
30 ngày₫ -0.000142-18.19%
60 ngày₫ -0.0001097-14.66%
90 ngày₫ -0.0002535-28.42%
Biến động giá Creo Engine hôm nay

Hôm nay, CREO đã biến động ₫ +0.005040705 (+0.03%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Creo Engine trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000142 (-18.19%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Creo Engine trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CREO đã biến động ₫ -0.0001097 (-14.66%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Creo Engine trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0002535 (-28.42%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Creo Engine (CREO)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Creo Engine.

Phân tích Creo Engine

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Creo Engine. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Creo Engine?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Creo Engine (CREO):

1. Mức độ áp dụng trong hệ sinh thái trò chơi – Sự tăng trưởng và mức độ tương tác của người dùng trên nền tảng trò chơi blockchain của Creo.
2. Nhu cầu về tiện ích của token – Việc sử dụng token cho các giao dịch mua sắm trong game, giao dịch NFT và nhận thưởng từ hoạt động staking.
3. Các thông báo về quan hệ đối tác – Những hợp tác với các nhà phát triển game và các dự án blockchain.
4. Tâm lý thị trường – Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư.
5. Cơ chế cung ứng token – Các cơ chế đốt token và thời gian khóa staking ảnh hưởng đến nguồn cung lưu hành.
6. Tính cạnh tranh – Hiệu suất của CREO so với các token trò chơi khác như AXS, SAND.
7. Các cột mốc phát triển – Những đợt ra mắt game mới và các bản cập nhật nền tảng.

Tại sao mọi người muốn biết giá Creo Engine hôm nay?

Mọi người muốn biết giá CREO hôm nay vì nhiều lý do: ra quyết định giao dịch, theo dõi danh mục đầu tư, xác định thời điểm đầu tư, phân tích thị trường và tính toán lợi nhuận/lỗ. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch xác định điểm vào/ra, theo dõi mức độ biến động, đánh giá xu hướng thị trường và đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt đối với khoản nắm giữ CREO của họ.

Dự đoán giá Creo Engine

Dự đoán giá Creo Engine (CREO) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CREO vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Creo Engine (CREO) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Creo Engine có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Creo Engine sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CREO cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Creo Engine.

Giới thiệu Creo Engine

CREO là một loại tiền điện tử hoạt động trên mạng ngang hàng phi tập trung. Nó được thiết kế để cung cấp các giao dịch an toàn, riêng tư và không thể truy vết, làm cho nó trở thành lựa chọn cho người dùng ưu tiên sự riêng tư trong các giao dịch tài chính của họ. Loại tiền này sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Work (PoW) và dựa trên thuật toán CryptoNight, nổi tiếng với khả năng chống ASIC và phù hợp cho việc đào bằng CPU và GPU. Mô hình phát hành của CREO dựa trên cơ chế thưởng giảm mượt mà, nhằm ngăn chặn sự thay đổi đột ngột trong nguồn cung của đồng tiền và thúc đẩy sự ổn định. Các ứng dụng thông thường của CREO bao gồm giao dịch riêng tư, chuyển tiền, và là phương tiện trao đổi trong các thị trường đánh giá cao sự riêng tư trong giao dịch.

Hướng dẫn mua & đầu tư Creo Engine tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Creo Engine? Mua CREO nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Creo Engine. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Creo Engine (CREO).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Creo Engine sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Creo Engine (CREO)

Bạn có thể làm gì với Creo Engine

Sở hữu Creo Engine mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Creo Engine (CREO) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Creo Engine (CREO) là gì

"Creo Engine là một nền tảng blockchain trò chơi dành riêng cho các nhà phát triển trò chơi trên toàn thế giới để khởi chạy trò chơi của họ, tương tự như cách cửa hàng Steam phân phối thư viện trò chơi của nó, chúng tôi đã đặt tên cho nền tảng này là 'Creoverse'. Ngoài Creoverse, Creo Engine cũng đóng vai trò là nhà phát triển trò chơi nhằm cung cấp trải nghiệm chơi game tốt nhất cho người chơi, các trò chơi được phát triển thông qua studio nội bộ của chúng tôi, 'Nomina Games'. Tất cả các trò chơi trong Hệ sinh thái Creo Engine đều được kết nối thông qua tính năng hoán đổi tài sản cho nhau. Nền tảng này cũng có các công cụ dành cho nhà phát triển nội bộ để các nhà phát triển sử dụng trong việc giới thiệu trò chơi của họ vào nền tảng của chúng tôi. Creo Engine cũng xây dựng một thị trường và một chương trình học bổng cho mọi cấp độ người chơi."

Nguồn Creo Engine

Để hiểu thêm về Creo Engine, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Creo Engine
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Creo Engine

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:25:10 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Creo Engine (CREO)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Creo Engine

CREO USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CREO với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CREO USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Creo Engine (CREO) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Creo Engine theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CREO/USDT
₫16.8337055
₫16.8337055₫16.8337055
+0.18%
48.06M (USDT)

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 CREO = 16.8073905 VND