Giá Polytrade hôm nay

Giá Polytrade (TRADE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03816, biến động 1.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRADE sang VND là ₫ 0.03816 mỗi TRADE.

Polytrade hiện xếp hạng #1703 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.58M, với nguồn cung lưu hành 41.29M TRADE. Trong vòng 24 giờ qua, TRADE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03694 (thấp) đến ₫ 0.0397 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 80,711.431014515413140, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 725.75810428357802380.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRADE biến động +0.13% trong giờ qua và +7.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 64.11K.

Thông tin thị trường Polytrade (TRADE)

Xếp hạng No.1703 Vốn hóa thị trường ₫ 1.58M₫ 1.58M ₫ 1.58M Khối lượng (24H) ₫ 64.11K₫ 64.11K ₫ 64.11K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.82M₫ 3.82M ₫ 3.82M Nguồn cung lưu thông 41.29M 41.29M 41.29M Tổng cung 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain công khai MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Polytrade là ₫ 1.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 64.11K. Nguồn cung lưu hành của TRADE là 41.29M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.82M.