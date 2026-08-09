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Giá Polytrade theo thời gian thực hôm nay là 0.03816 VND. Vốn hoá thị trường của TRADE là 1,575,583.47 VND. Theo dõi cập nhật giá TRADE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Polytrade theo thời gian thực hôm nay là 0.03816 VND. Vốn hoá thị trường của TRADE là 1,575,583.47 VND. Theo dõi cập nhật giá TRADE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Polytrade(TRADE)

Giá theo thời gian thực 1 TRADE sang VND

₫1,004.1804
₫1,004.1804₫1,004.1804
-1.34%1D
VND
Biểu đồ giá Polytrade (TRADE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:56:36 (UTC+8)

Giá Polytrade hôm nay

Giá Polytrade (TRADE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.03816, biến động 1.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TRADE sang VND là ₫ 0.03816 mỗi TRADE.

Polytrade hiện xếp hạng #1703 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.58M, với nguồn cung lưu hành 41.29M TRADE. Trong vòng 24 giờ qua, TRADE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.03694 (thấp) đến ₫ 0.0397 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 80,711.431014515413140, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 725.75810428357802380.

Về hiệu suất ngắn hạn, TRADE biến động +0.13% trong giờ qua và +7.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 64.11K.

Thông tin thị trường Polytrade (TRADE)

No.1703

₫ 1.58M
₫ 1.58M₫ 1.58M

₫ 64.11K
₫ 64.11K₫ 64.11K

₫ 3.82M
₫ 3.82M₫ 3.82M

41.29M
41.29M 41.29M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

MATIC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Polytrade là ₫ 1.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 64.11K. Nguồn cung lưu hành của TRADE là 41.29M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.82M.

Lịch sử giá Polytrade theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.03694
₫ 0.03694₫ 0.03694
Thấp nhất 24H
₫ 0.0397
₫ 0.0397₫ 0.0397
Cao nhất 24H

₫ 0.03694
₫ 0.03694₫ 0.03694

₫ 0.0397
₫ 0.0397₫ 0.0397

₫ 80,711.431014515413140
₫ 80,711.431014515413140₫ 80,711.431014515413140

₫ 725.75810428357802380
₫ 725.75810428357802380₫ 725.75810428357802380

+0.13%

-1.34%

+7.64%

+7.64%

Lịch sử giá theo VND của Polytrade (TRADE)

Theo dõi biến động giá của Polytrade trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -13.638777-1.34%
30 ngày₫ +0.00258+7.25%
60 ngày₫ -0.00112-2.86%
90 ngày₫ -0.00711-15.71%
Biến động giá Polytrade hôm nay

Hôm nay, TRADE đã biến động ₫ -13.638777 (-1.34%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Polytrade trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00258 (+7.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Polytrade trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TRADE đã biến động ₫ -0.00112 (-2.86%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Polytrade trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00711 (-15.71%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Polytrade (TRADE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Polytrade.

Phân tích Polytrade

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Polytrade. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Polytrade?

Giá token TRADE bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính:

Cung và Cầu: Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản của thị trường có tác động trực tiếp đến biến động giá.

Thị Trường Tâm Lý: Sự tự tin của nhà đầu tư, các tin tức mới và sức lan tỏa trên mạng xã hội ảnh hưởng đến áp lực mua/bán.

Tính Hữu Ích và Mức Độ Thống Nhất: Các trường hợp sử dụng trong thế giới thực và khả năng tích hợp vào nền tảng thúc đẩy nhu cầu.

Tokenomics: Tổng nguồn cung, mức lưu hành, phần thưởng staking và các cơ chế đốt token.

Quan Hệ Đối Tác: Những liên minh chiến lược và việc niêm yết trên các sàn giao dịch giúp tăng cường độ hiển thị.

Tin Tức Quy Định: Các chính sách của chính phủ và những cập nhật về tuân thủ pháp luật tạo ra sự biến động.

Xu Hướng Thị Trường: Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin.

Phân Tích Kỹ Thuật: Các mô hình biểu đồ và chỉ báo giao dịch hỗ trợ đưa ra quyết định cho nhà đầu tư.

Tại sao mọi người muốn biết giá Polytrade hôm nay?

Mọi người muốn biết giá giao dịch tiền điện tử hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Quyết định đầu tư – Giá hiện tại giúp xác định thời điểm mua, bán hoặc nắm giữ các vị thế.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Giám sát lợi nhuận/thua lỗ và hiệu suất tổng thể của danh mục.
3. Định thời điểm thị trường – Xác định các điểm vào/ra tối ưu cho các giao dịch.
4. Quản lý rủi ro – Đánh giá mức độ tiếp xúc và đưa ra quyết định sáng suốt về quy mô vị thế.
5. Tâm lý FOMO/cơ hội – Lo sợ bỏ lỡ những cơ hội sinh lời hoặc các biến động lớn về giá.
6. Giao dịch hàng ngày – Các nhà giao dịch tích cực cần dữ liệu theo thời gian thực để triển khai các chiến lược trong ngày.

Thông tin giá theo thời gian thực là yếu tố thiết yếu để đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

Dự đoán giá Polytrade

Dự đoán giá Polytrade (TRADE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của TRADE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Polytrade (TRADE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Polytrade có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Polytrade sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá TRADE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Polytrade.

Giới thiệu Polytrade

TRADE (Trade Token X) là một tài sản số hoạt động trên blockchain Ethereum, chủ yếu được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch trên nền tảng giao dịch Trade.io. Là một token ERC-20, TRADE phục vụ như là phương tiện trao đổi chính, cho phép người dùng tham gia vào các dịch vụ tài chính đa dạng của nền tảng, bao gồm giao dịch và đầu tư vào một loạt các tài sản. Nó cũng cung cấp cho người giữ token quyền truy cập vào một hồ chia sẻ thanh khoản phân tán, đề xuất thanh toán hàng ngày. Sự phát hành và cung cấp token được quản lý bởi hợp đồng thông minh, đảm bảo minh bạch và an toàn trong hoạt động của nó. Vai trò chính của TRADE trong hệ sinh thái là đơn giản hóa các giao dịch và khuyến khích sự tham gia của người dùng, góp phần vào tổng thanh khoản và chức năng của nền tảng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Polytrade tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Polytrade? Mua TRADE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Polytrade. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Polytrade (TRADE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Polytrade sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Polytrade (TRADE)

Bạn có thể làm gì với Polytrade

Sở hữu Polytrade mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Polytrade (TRADE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Polytrade (TRADE) là gì

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Nguồn Polytrade

Để hiểu thêm về Polytrade, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Polytrade
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Polytrade

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:56:36 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Polytrade (TRADE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Polytrade

TRADE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short TRADE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch TRADE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Polytrade (TRADE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Polytrade theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TRADE/USDT
₫1,003.91725
₫1,003.91725₫1,003.91725
-1.59%
1.68M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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TRADE
TRADE
VND
VND

1 TRADE = 1,004.1804 VND