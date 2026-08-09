Giá STAT hôm nay

Giá STAT (STAT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02194, biến động 0.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STAT sang VND là ₫ 0.02194 mỗi STAT.

STAT hiện xếp hạng #1427 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.95M, với nguồn cung lưu hành 88.92M STAT. Trong vòng 24 giờ qua, STAT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02146 (thấp) đến ₫ 0.02226 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 73,438.084510266906730, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 638.92329492498192840.

Về hiệu suất ngắn hạn, STAT biến động -0.46% trong giờ qua và -3.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 93.61K.

Thông tin thị trường STAT (STAT)

Xếp hạng No.1427 Vốn hóa thị trường ₫ 1.95M₫ 1.95M ₫ 1.95M Khối lượng (24H) ₫ 93.61K₫ 93.61K ₫ 93.61K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.13M₫ 2.13M ₫ 2.13M Nguồn cung lưu thông 88.92M 88.92M 88.92M Tổng cung 96,918,327.764706 96,918,327.764706 96,918,327.764706 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của STAT là ₫ 1.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 93.61K. Nguồn cung lưu hành của STAT là 88.92M, với tổng nguồn cung là 96918327.764706. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.13M.