Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá STAT theo thời gian thực hôm nay là 0.02194 VND. Vốn hoá thị trường của STAT là 1,950,868.11115698047 VND. Theo dõi cập nhật giá STAT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá STAT theo thời gian thực hôm nay là 0.02194 VND. Vốn hoá thị trường của STAT là 1,950,868.11115698047 VND. Theo dõi cập nhật giá STAT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về STAT

Thông tin giá STAT

STAT là gì

Whitepaper STAT

Website chính thức STAT

Tokenomics của STAT

Dự báo giá STAT

Lịch sử STAT

Hướng dẫn mua STAT

Chuyển đổi STAT sang fiat

STAT Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo STAT

Giá STAT(STAT)

Giá theo thời gian thực 1 STAT sang VND

₫577.3511
₫577.3511₫577.3511
-0.90%1D
VND
Biểu đồ giá STAT (STAT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:30:09 (UTC+8)

Giá STAT hôm nay

Giá STAT (STAT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.02194, biến động 0.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STAT sang VND là ₫ 0.02194 mỗi STAT.

STAT hiện xếp hạng #1427 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 1.95M, với nguồn cung lưu hành 88.92M STAT. Trong vòng 24 giờ qua, STAT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.02146 (thấp) đến ₫ 0.02226 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 73,438.084510266906730, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 638.92329492498192840.

Về hiệu suất ngắn hạn, STAT biến động -0.46% trong giờ qua và -3.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 93.61K.

Thông tin thị trường STAT (STAT)

No.1427

₫ 1.95M
₫ 1.95M₫ 1.95M

₫ 93.61K
₫ 93.61K₫ 93.61K

₫ 2.13M
₫ 2.13M₫ 2.13M

88.92M
88.92M 88.92M

96,918,327.764706
96,918,327.764706 96,918,327.764706

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của STAT là ₫ 1.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 93.61K. Nguồn cung lưu hành của STAT là 88.92M, với tổng nguồn cung là 96918327.764706. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.13M.

Lịch sử giá STAT theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.02146
₫ 0.02146₫ 0.02146
Thấp nhất 24H
₫ 0.02226
₫ 0.02226₫ 0.02226
Cao nhất 24H

₫ 0.02146
₫ 0.02146₫ 0.02146

₫ 0.02226
₫ 0.02226₫ 0.02226

₫ 73,438.084510266906730
₫ 73,438.084510266906730₫ 73,438.084510266906730

₫ 638.92329492498192840
₫ 638.92329492498192840₫ 638.92329492498192840

-0.46%

-0.89%

-3.40%

-3.40%

Lịch sử giá theo VND của STAT (STAT)

Theo dõi biến động giá của STAT trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -5.2433501-0.89%
30 ngày₫ -0.00458-17.27%
60 ngày₫ -0.00923-29.62%
90 ngày₫ -0.01322-37.60%
Biến động giá STAT hôm nay

Hôm nay, STAT đã biến động ₫ -5.2433501 (-0.89%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá STAT trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00458 (-17.27%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá STAT trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, STAT đã biến động ₫ -0.00923 (-29.62%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá STAT trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.01322 (-37.60%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của STAT (STAT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá STAT.

Phân tích STAT

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của STAT. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá STAT?

Giá token STAT bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa
2. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tiến độ phát triển dự án và các cột mốc trong lộ trình
4. Các thông báo về quan hệ đối tác và tích hợp
5. Tính hữu dụng của token cũng như các trường hợp sử dụng trong hệ sinh thái
6. Động lực cung ứng, bao gồm phần thưởng staking và các đợt đốt token
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các dự án DeFi
8. Sự cạnh tranh từ các dự án thống kê/dữ liệu tương tự
9. Mức độ áp dụng trong cộng đồng và sức lan tỏa trên mạng xã hội
10. Các điều kiện kinh tế vĩ mô và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư

Tại sao mọi người muốn biết giá STAT hôm nay?

Mọi người muốn biết giá STAT hôm nay vì nhiều lý do: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, đánh giá lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, so sánh với các loại tiền điện tử khác và cập nhật tình hình biến động thị trường nhằm phục vụ mục đích quản lý rủi ro.

Dự đoán giá STAT

Dự đoán giá STAT (STAT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của STAT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá STAT (STAT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của STAT có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá STAT sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá STAT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá STAT.

Giới thiệu STAT

STAT là một tài sản số hoạt động trên blockchain sở hữu riêng của nó. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng an toàn với trọng tâm là sự riêng tư và ẩn danh. Tài sản này sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, cho phép những người sở hữu STAT xác nhận các giao dịch và kiếm được phần thưởng. Mô hình phát hành của STAT được giới hạn, có nghĩa là có một lượng cung cấp tài sản hữu hạn. Trong hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn, STAT thường được sử dụng cho các giao dịch nơi sự riêng tư là ưu tiên, chẳng hạn như trong các ứng dụng phi tập trung (dApps) yêu cầu tương tác ẩn danh.

Hướng dẫn mua & đầu tư STAT tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với STAT? Mua STAT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua STAT. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua STAT (STAT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và STAT sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua STAT (STAT)

Bạn có thể làm gì với STAT

Sở hữu STAT mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua STAT (STAT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

STAT (STAT) là gì

STAT là dự án đầu tiên trên thế giới giới thiệu Trader NFT cho phép người nắm giữ NFT có được lịch sử giao dịch theo thời gian thực của nhà giao dịch. STAT đang phát triển các dịch vụ khác nhau cho các nhà giao dịch và các dịch vụ này dựa trên mã thông báo STAT.

Nguồn STAT

Để hiểu thêm về STAT, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức STAT
Block Explorer

Danh mục :

Ethereum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về STAT

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:30:09 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành STAT (STAT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về STAT

STAT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short STAT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch STAT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường STAT (STAT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá STAT theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
STAT/USDT
₫577.61425
₫577.61425₫577.61425
-0.89%
4.27M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₫0.000000
₫0.000000₫0.000000

0.00%

AurumX

AurumX

UMX

₫5,991.92550
₫5,991.92550₫5,991.92550

-9.24%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫80,547.5835
₫80,547.5835₫80,547.5835

+159.94%

JMDT

JMDT

JMDT

₫28,085.9995
₫28,085.9995₫28,085.9995

+10.21%

STONK

STONK

STONK

₫174.547395
₫174.547395₫174.547395

-5.47%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫80,547.5835
₫80,547.5835₫80,547.5835

+159.94%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,047.878560
₫4,047.878560₫4,047.878560

+116.05%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₫652.34885
₫652.34885₫652.34885

+89.96%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫61.577100
₫61.577100₫61.577100

+34.02%

MUBARAK

MUBARAK

MUBARAK

₫570.114475
₫570.114475₫570.114475

+40.51%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán STAT sang VND

Số lượng

STAT
STAT
VND
VND

1 STAT = 577.3511 VND