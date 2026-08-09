Giá ROGIN.AI hôm nay

Giá ROGIN.AI (ROG) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1789, biến động 1.48% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROG sang VND là ₫ 0.1789 mỗi ROG.

ROGIN.AI hiện xếp hạng #708 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 11.98M, với nguồn cung lưu hành 66.99M ROG. Trong vòng 24 giờ qua, ROG được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1769 (thấp) đến ₫ 0.185 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 19,026.4854855770214955, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,494.9151498026063425.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROG biến động -0.34% trong giờ qua và -2.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 8.15K.

Thông tin thị trường ROGIN.AI (ROG)

Xếp hạng No.708 Vốn hóa thị trường ₫ 11.98M₫ 11.98M ₫ 11.98M Khối lượng (24H) ₫ 8.15K₫ 8.15K ₫ 8.15K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 35.78M₫ 35.78M ₫ 35.78M Nguồn cung lưu thông 66.99M 66.99M 66.99M Tổng cung 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ROGIN.AI là ₫ 11.98M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 8.15K. Nguồn cung lưu hành của ROG là 66.99M, với tổng nguồn cung là 200000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 35.78M.