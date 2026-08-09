Giá Harvest Finance hôm nay

Giá Harvest Finance (FARM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 5.245, biến động 1.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FARM sang VND là ₫ 5.245 mỗi FARM.

Harvest Finance hiện xếp hạng #1339 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.53M, với nguồn cung lưu hành 672.18K FARM. Trong vòng 24 giờ qua, FARM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 5.153 (thấp) đến ₫ 5.248 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,370,780.561264780, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 128,302.737379392216630.

Về hiệu suất ngắn hạn, FARM biến động +0.05% trong giờ qua và -0.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.94K.

Thông tin thị trường Harvest Finance (FARM)

Xếp hạng No.1339 Vốn hóa thị trường ₫ 3.53M₫ 3.53M ₫ 3.53M Khối lượng (24H) ₫ 55.94K₫ 55.94K ₫ 55.94K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.62M₫ 3.62M ₫ 3.62M Nguồn cung lưu thông 672.18K 672.18K 672.18K Tổng cung 690,420 690,420 690,420 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Harvest Finance là ₫ 3.53M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.94K. Nguồn cung lưu hành của FARM là 672.18K, với tổng nguồn cung là 690420. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.62M.