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Giá Harvest Finance theo thời gian thực hôm nay là 5.245 VND. Vốn hoá thị trường của FARM là 3,525,602.198989685 VND. Theo dõi cập nhật giá FARM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Harvest Finance theo thời gian thực hôm nay là 5.245 VND. Vốn hoá thị trường của FARM là 3,525,602.198989685 VND. Theo dõi cập nhật giá FARM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Harvest Finance(FARM)

Giá theo thời gian thực 1 FARM sang VND

₫138,022.175
₫138,022.175₫138,022.175
+1.21%1D
VND
Biểu đồ giá Harvest Finance (FARM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:10:01 (UTC+8)

Giá Harvest Finance hôm nay

Giá Harvest Finance (FARM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 5.245, biến động 1.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FARM sang VND là ₫ 5.245 mỗi FARM.

Harvest Finance hiện xếp hạng #1339 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.53M, với nguồn cung lưu hành 672.18K FARM. Trong vòng 24 giờ qua, FARM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 5.153 (thấp) đến ₫ 5.248 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,370,780.561264780, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 128,302.737379392216630.

Về hiệu suất ngắn hạn, FARM biến động +0.05% trong giờ qua và -0.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.94K.

Thông tin thị trường Harvest Finance (FARM)

No.1339

₫ 3.53M
₫ 3.53M₫ 3.53M

₫ 55.94K
₫ 55.94K₫ 55.94K

₫ 3.62M
₫ 3.62M₫ 3.62M

672.18K
672.18K 672.18K

690,420
690,420 690,420

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Harvest Finance là ₫ 3.53M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.94K. Nguồn cung lưu hành của FARM là 672.18K, với tổng nguồn cung là 690420. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.62M.

Lịch sử giá Harvest Finance theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 5.153
₫ 5.153₫ 5.153
Thấp nhất 24H
₫ 5.248
₫ 5.248₫ 5.248
Cao nhất 24H

₫ 5.153
₫ 5.153₫ 5.153

₫ 5.248
₫ 5.248₫ 5.248

₫ 17,370,780.561264780
₫ 17,370,780.561264780₫ 17,370,780.561264780

₫ 128,302.737379392216630
₫ 128,302.737379392216630₫ 128,302.737379392216630

+0.05%

+1.21%

-0.12%

-0.12%

Lịch sử giá theo VND của Harvest Finance (FARM)

Theo dõi biến động giá của Harvest Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +1,650.10208+1.21%
30 ngày₫ -0.026-0.50%
60 ngày₫ -0.016-0.31%
90 ngày₫ -7.075-57.43%
Biến động giá Harvest Finance hôm nay

Hôm nay, FARM đã biến động ₫ +1,650.10208 (+1.21%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Harvest Finance trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.026 (-0.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Harvest Finance trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FARM đã biến động ₫ -0.016 (-0.31%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Harvest Finance trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -7.075 (-57.43%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Harvest Finance (FARM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Harvest Finance.

Phân tích Harvest Finance

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Harvest Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Harvest Finance hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FARM: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá bán<30Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

**Cấu trúc thị trường** FARM_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 6,95 USDT, đang nằm dưới mức trung tâm quan trọng 7,6633 với khoảng cách 0,71 USDT. Tổ hợp đường MA và EMA trên tất cả các khung thời gian đã ghi nhận 14 tín hiệu mua mà không có tín hiệu bán đối ứng. Giá đang ở vị trí điều chỉnh trong hệ thống chỉ báo xu hướng tăng. **Trạng thái động lượng** Chỉ báo MACD đang hình thành cấu trúc giao cắt dương. Chỉ báo RSI đã bước vào vùng quá bán. Các chỉ báo động lượng nhanh và chậm cho thấy sự phân tầng: động lượng ngắn hạn giảm sút nhưng các chỉ báo xu hướng vẫn duy trì sự sắp xếp cùng chiều. **Mức giá quan trọng** Mức kháng cự phía trên gồm R1 ở 7,9666 (cao hơn giá hiện tại +14,6%) và R2 ở 8,4233 (cao hơn giá hiện tại +21,2%). Mức hỗ trợ phía dưới gồm S1 ở 7,2066 (thấp hơn giá hiện tại +3,7%) và S2 ở 6,9033 (thấp hơn giá hiện tại -0,7%). Trong đó, hai mức hỗ trợ gần nhất S2 và S1 đang tạo thành ranh giới của phạm vi giao dịch hiện tại.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Harvest Finance?

Giá token FARM bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong giao thức Harvest Finance – TVL cao thường hỗ trợ tăng giá.
2. Tâm lý thị trường DeFi và xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa.
3. Nhu cầu farming lợi suất và tỷ suất APY được cung cấp trên nền tảng.
4. Động lực cung ứng token và cách phân phối phần thưởng staking.
5. Các bản cập nhật giao thức, tính năng mới và thông báo về quan hệ đối tác.
6. Sự cạnh tranh từ các nền tảng tổng hợp lợi suất khác.
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến lĩnh vực DeFi.
8. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch.
9. Tỷ lệ chấp nhận của cộng đồng và các chỉ số tăng trưởng người dùng.

Tại sao mọi người muốn biết giá Harvest Finance hôm nay?

Mọi người muốn biết giá FARM hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch tích cực, quản lý danh mục đầu tư và thời điểm đầu tư. Là một token yield farming trong hệ sinh thái DeFi, giá FARM ảnh hưởng đến phần thưởng staking và các chiến lược farming. Các nhà giao dịch theo dõi giá hàng ngày để xác định điểm vào/ra, trong khi các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất của FARM so với các loại tiền điện tử khác và các tài sản truyền thống.

Dự đoán giá Harvest Finance

Dự đoán giá Harvest Finance (FARM) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của FARM vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Harvest Finance (FARM) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Harvest Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Harvest Finance sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá FARM cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Harvest Finance.

Giới thiệu Harvest Finance

Harvest Finance (FARM) là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm tự động hóa quá trình farming lợi nhuận. Được xây dựng trên blockchain Ethereum, nó cho phép người dùng gửi tiền điện tử vào các hồ chứa thanh khoản của nó và nhận lại token FARM, có thể được cược để kiếm thêm phần thưởng. Giao thức sử dụng hợp đồng thông minh để tự động di chuyển tiền của người dùng giữa các nền tảng DeFi khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận. Là một token quản trị, FARM cũng cho phép người giữ quyền bỏ phiếu về các đề xuất liên quan đến sự phát triển và hướng đi tương lai của giao thức. Số lượng token FARM được giới hạn ở 690,420, với token mới được phát hành như phần thưởng cho nhà cung cấp thanh khoản.

Hướng dẫn mua & đầu tư Harvest Finance tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Harvest Finance? Mua FARM nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Harvest Finance. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Harvest Finance (FARM).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Harvest Finance sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Harvest Finance (FARM)

Bạn có thể làm gì với Harvest Finance

Sở hữu Harvest Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Mua Harvest Finance (FARM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Harvest Finance (FARM) là gì

Harvest được mô tả là tự động thu hoạch năng suất cao nhất hiện có từ các giao thức DeFi mới nhất và tối ưu hóa sản lượng nhận được bằng cách sử dụng các kỹ thuật canh tác mới nhất. FARM là mã thông báo quản trị cho Harvest. Người ta tuyên bố rằng chủ sở hữu FARM có thể bỏ phiếu về các đề xuất cho quỹ hoạt động FARM và nhận khoản phí 5% từ hoạt động Thu hoạch.

Nguồn Harvest Finance

Để hiểu thêm về Harvest Finance, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Harvest Finance
Block Explorer

Danh mục :

AI MemeBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Harvest Finance

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:10:01 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Harvest Finance (FARM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Harvest Finance

FARM USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short FARM với đòn bẩy. Khám phá giao dịch FARM USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Harvest Finance (FARM) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Harvest Finance theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
FARM/USDT
₫137,890.6
₫137,890.6₫137,890.6
+0.98%
10.68K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán FARM sang VND

Số lượng

FARM
FARM
VND
VND

1 FARM = 138,022.175 VND