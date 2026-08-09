Giá Harvest Finance(FARM)
Giá Harvest Finance (FARM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 5.245, biến động 1.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá FARM sang VND là ₫ 5.245 mỗi FARM.
Harvest Finance hiện xếp hạng #1339 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 3.53M, với nguồn cung lưu hành 672.18K FARM. Trong vòng 24 giờ qua, FARM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 5.153 (thấp) đến ₫ 5.248 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,370,780.561264780, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 128,302.737379392216630.
Về hiệu suất ngắn hạn, FARM biến động +0.05% trong giờ qua và -0.12% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.94K.
No.1339
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của Harvest Finance là ₫ 3.53M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.94K. Nguồn cung lưu hành của FARM là 672.18K, với tổng nguồn cung là 690420. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.62M.
+0.05%
+1.21%
-0.12%
-0.12%
Theo dõi biến động giá của Harvest Finance trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +1,650.10208
|+1.21%
|30 ngày
|₫ -0.026
|-0.50%
|60 ngày
|₫ -0.016
|-0.31%
|90 ngày
|₫ -7.075
|-57.43%
Hôm nay, FARM đã biến động ₫ +1,650.10208 (+1.21%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.026 (-0.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, FARM đã biến động ₫ -0.016 (-0.31%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -7.075 (-57.43%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Harvest Finance (FARM)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Harvest Finance.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Harvest Finance. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường FARM: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá < Dải dưới
|Chạm hoặc phá dải dưới
|Đang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Quá bán
|<30
|Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
|Nhóm đường trung bình động
|7 Mua 0 Trung lập 0 Bán
|≥80% Mua
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
**Cấu trúc thị trường** FARM_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 6,95 USDT, đang nằm dưới mức trung tâm quan trọng 7,6633 với khoảng cách 0,71 USDT. Tổ hợp đường MA và EMA trên tất cả các khung thời gian đã ghi nhận 14 tín hiệu mua mà không có tín hiệu bán đối ứng. Giá đang ở vị trí điều chỉnh trong hệ thống chỉ báo xu hướng tăng. **Trạng thái động lượng** Chỉ báo MACD đang hình thành cấu trúc giao cắt dương. Chỉ báo RSI đã bước vào vùng quá bán. Các chỉ báo động lượng nhanh và chậm cho thấy sự phân tầng: động lượng ngắn hạn giảm sút nhưng các chỉ báo xu hướng vẫn duy trì sự sắp xếp cùng chiều. **Mức giá quan trọng** Mức kháng cự phía trên gồm R1 ở 7,9666 (cao hơn giá hiện tại +14,6%) và R2 ở 8,4233 (cao hơn giá hiện tại +21,2%). Mức hỗ trợ phía dưới gồm S1 ở 7,2066 (thấp hơn giá hiện tại +3,7%) và S2 ở 6,9033 (thấp hơn giá hiện tại -0,7%). Trong đó, hai mức hỗ trợ gần nhất S2 và S1 đang tạo thành ranh giới của phạm vi giao dịch hiện tại.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Harvest Finance có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Harvest Finance (FARM) là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm tự động hóa quá trình farming lợi nhuận. Được xây dựng trên blockchain Ethereum, nó cho phép người dùng gửi tiền điện tử vào các hồ chứa thanh khoản của nó và nhận lại token FARM, có thể được cược để kiếm thêm phần thưởng. Giao thức sử dụng hợp đồng thông minh để tự động di chuyển tiền của người dùng giữa các nền tảng DeFi khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận. Là một token quản trị, FARM cũng cho phép người giữ quyền bỏ phiếu về các đề xuất liên quan đến sự phát triển và hướng đi tương lai của giao thức. Số lượng token FARM được giới hạn ở 690,420, với token mới được phát hành như phần thưởng cho nhà cung cấp thanh khoản.
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Sở hữu Harvest Finance mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Harvest Finance (FARM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Harvest được mô tả là tự động thu hoạch năng suất cao nhất hiện có từ các giao thức DeFi mới nhất và tối ưu hóa sản lượng nhận được bằng cách sử dụng các kỹ thuật canh tác mới nhất. FARM là mã thông báo quản trị cho Harvest. Người ta tuyên bố rằng chủ sở hữu FARM có thể bỏ phiếu về các đề xuất cho quỹ hoạt động FARM và nhận khoản phí 5% từ hoạt động Thu hoạch.
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