Giá Just a jacket hôm nay

Giá Just a jacket (JACKET) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000249, biến động 18.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JACKET sang VND là ₫ 0.000249 mỗi JACKET.

Just a jacket hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- JACKET. Trong vòng 24 giờ qua, JACKET được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0001412 (thấp) đến ₫ 0.0003432 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, JACKET biến động -7.78% trong giờ qua và -83.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.30K.

Thông tin thị trường Just a jacket (JACKET)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 59.30K₫ 59.30K ₫ 59.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 249.00K₫ 249.00K ₫ 249.00K Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Just a jacket là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.30K. Nguồn cung lưu hành của JACKET là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 249.00K.