Giá MicroVisionChain hôm nay

Giá MicroVisionChain (SPACEMVC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.013927, biến động 24.61% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SPACEMVC sang VND là ₫ 0.013927 mỗi SPACEMVC.

MicroVisionChain hiện xếp hạng #4207 theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SPACEMVC. Trong vòng 24 giờ qua, SPACEMVC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.013493 (thấp) đến ₫ 0.020968 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 988,575.512018413583910, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 200.61639091305112405.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPACEMVC biến động -3.05% trong giờ qua và -25.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 47.13K.

Thông tin thị trường MicroVisionChain (SPACEMVC)

Xếp hạng No.4207 Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 47.13K₫ 47.13K ₫ 47.13K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 292.47K₫ 292.47K ₫ 292.47K Nguồn cung lưu thông ---- -- Nguồn cung tối đa 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Tổng cung 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain công khai SPACE

Vốn hoá thị trường hiện tại của MicroVisionChain là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 47.13K. Nguồn cung lưu hành của SPACEMVC là --, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 292.47K.