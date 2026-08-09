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Giá Radio Caca theo thời gian thực hôm nay là 0.0000142 VND. Vốn hoá thị trường của RACA là 5,845,719.26916828593 VND. Theo dõi cập nhật giá RACA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Radio Caca theo thời gian thực hôm nay là 0.0000142 VND. Vốn hoá thị trường của RACA là 5,845,719.26916828593 VND. Theo dõi cập nhật giá RACA sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Radio Caca(RACA)

Giá theo thời gian thực 1 RACA sang VND

₫0.37446245
₫0.37446245₫0.37446245
-0.90%1D
VND
Biểu đồ giá Radio Caca (RACA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:25:48 (UTC+8)

Giá Radio Caca hôm nay

Giá Radio Caca (RACA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000142, biến động 0.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RACA sang VND là ₫ 0.0000142 mỗi RACA.

Radio Caca hiện xếp hạng #1169 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.85M, với nguồn cung lưu hành 411.67B RACA. Trong vòng 24 giờ qua, RACA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0000141 (thấp) đến ₫ 0.00001443 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 312.79536773321162170, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.31368694689110865.

Về hiệu suất ngắn hạn, RACA biến động -0.15% trong giờ qua và +0.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.33K.

Thông tin thị trường Radio Caca (RACA)

No.1169

₫ 5.85M
₫ 5.85M₫ 5.85M

₫ 56.33K
₫ 56.33K₫ 56.33K

₫ 7.10M
₫ 7.10M₫ 7.10M

411.67B
411.67B 411.67B

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

415,670,371,068.18945
415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945

82.33%

2021-05-15 00:00:00

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Radio Caca là ₫ 5.85M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.33K. Nguồn cung lưu hành của RACA là 411.67B, với tổng nguồn cung là 415670371068.18945. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.10M.

Lịch sử giá Radio Caca theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0000141
₫ 0.0000141₫ 0.0000141
Thấp nhất 24H
₫ 0.00001443
₫ 0.00001443₫ 0.00001443
Cao nhất 24H

₫ 0.0000141
₫ 0.0000141₫ 0.0000141

₫ 0.00001443
₫ 0.00001443₫ 0.00001443

₫ 312.79536773321162170
₫ 312.79536773321162170₫ 312.79536773321162170

₫ 0.31368694689110865
₫ 0.31368694689110865₫ 0.31368694689110865

-0.15%

-0.89%

+0.70%

+0.70%

Lịch sử giá theo VND của Radio Caca (RACA)

Theo dõi biến động giá của Radio Caca trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.003400769-0.89%
30 ngày₫ +0.00000161+12.78%
60 ngày₫ +0.00000049+3.57%
90 ngày₫ -0.00000423-22.96%
Biến động giá Radio Caca hôm nay

Hôm nay, RACA đã biến động ₫ -0.003400769 (-0.89%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Radio Caca trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.00000161 (+12.78%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Radio Caca trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RACA đã biến động ₫ +0.00000049 (+3.57%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Radio Caca trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00000423 (-22.96%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Radio Caca (RACA)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Radio Caca.

Phân tích Radio Caca

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Radio Caca. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Radio Caca?

Giá RACA bị ảnh hưởng bởi: 1) Mức độ ứng dụng Metaverse và xu hướng chơi game; 2) Tâm lý thị trường NFT; 3) Các thông báo hợp tác với các thương hiệu lớn; 4) Tính tiện ích của token trong hệ sinh thái; 5) Tình hình chung của thị trường tiền mã hóa; 6) Khối lượng giao dịch và thanh khoản; 7) Sự tăng trưởng và mức độ tương tác của cộng đồng; 8) Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các token chơi game.

Tại sao mọi người muốn biết giá Radio Caca hôm nay?

Mọi người muốn biết giá RACA hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Là một token trong lĩnh vực game/metaverse, mức độ biến động giá của RACA mang lại nhiều cơ hội sinh lời. Các nhà giao dịch cần nắm bắt được giá hiện tại để mua vào với giá thấp hoặc bán ra với giá cao. Còn các nhà đầu tư thì theo dõi diễn biến giá hàng ngày để đánh giá hiệu quả đầu tư và đưa ra những quyết định chiến lược về việc giữ hay bán các vị thế của mình.

Dự đoán giá Radio Caca

Dự đoán giá Radio Caca (RACA) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RACA vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Radio Caca (RACA) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Radio Caca có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Radio Caca sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RACA cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Radio Caca.

Giới thiệu Radio Caca

Radio Caca (RACA) là một token tiền điện tử hoạt động trên nền tảng Binance Smart Chain. RACA là token tiện ích bản địa của Hệ sinh thái Mars, được thiết kế để trở thành một nền tảng chia sẻ nội dung giải trí phi tập trung. Token này được sử dụng cho nhiều mục đích trong hệ sinh thái, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tham gia quản trị cộng đồng, truy cập nội dung cao cấp và thưởng cho người tạo nội dung. Hệ sinh thái Mars nhằm tạo ra một nền tảng phi tập trung nơi người dùng có thể chia sẻ, tạo và tương tác với nội dung giải trí, từ đó làm thay đổi các nền tảng chia sẻ nội dung giải trí truyền thống. Việc phát hành token RACA dựa trên mô hình giảm phát, với một phần token được đốt cháy sau mỗi giao dịch để giảm tổng cung cấp theo thời gian.

Hướng dẫn mua & đầu tư Radio Caca tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Radio Caca? Mua RACA nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Radio Caca. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Radio Caca (RACA).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Radio Caca sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Radio Caca (RACA)

Bạn có thể làm gì với Radio Caca

Sở hữu Radio Caca mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Radio Caca (RACA) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Radio Caca (RACA) là gì

Radio Caca Metaverse – United States of Mars, AKA, USM. Được hỗ trợ bởi OKX Blockdream Ventures, Radio Caca là nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng Web 3.0. Vào tháng 7 năm 2021, Radio Caca đã phát hành sản phẩm Web 3.0 đầu tiên của mình, một bộ sưu tập PFP (NFTs kiểu ảnh hồ sơ) cho Maye Musk (Elon’s mother). Radio Caca Đã ra mắt United States of Mars (hoặc USM), một siêu thị 3-D vào năm 2021. Các nhà phát triển của chúng tôi có thể hỗ trợ các nhóm PFP tích hợp tài sản kỹ thuật số của họ vào USM để những người tạo PFP có thể tập trung vào việc mở rộng quy mô và xây dựng cho cộng đồng của họ.

Nguồn Radio Caca

Để hiểu thêm về Radio Caca, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Radio Caca
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Radio Caca

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:25:48 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Radio Caca (RACA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Radio Caca

RACA USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RACA với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RACA USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Radio Caca (RACA) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Radio Caca theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RACA/USDT
₫0.3726204
₫0.3726204₫0.3726204
-1.25%
3.97B (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán RACA sang VND

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RACA
RACA
VND
VND

1 RACA = 0.373673 VND