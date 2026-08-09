Giá Radio Caca hôm nay

Giá Radio Caca (RACA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000142, biến động 0.90% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RACA sang VND là ₫ 0.0000142 mỗi RACA.

Radio Caca hiện xếp hạng #1169 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 5.85M, với nguồn cung lưu hành 411.67B RACA. Trong vòng 24 giờ qua, RACA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0000141 (thấp) đến ₫ 0.00001443 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 312.79536773321162170, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.31368694689110865.

Về hiệu suất ngắn hạn, RACA biến động -0.15% trong giờ qua và +0.70% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 56.33K.

Thông tin thị trường Radio Caca (RACA)

Xếp hạng No.1169 Vốn hóa thị trường ₫ 5.85M₫ 5.85M ₫ 5.85M Khối lượng (24H) ₫ 56.33K₫ 56.33K ₫ 56.33K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 7.10M₫ 7.10M ₫ 7.10M Nguồn cung lưu thông 411.67B 411.67B 411.67B Nguồn cung tối đa 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 Tổng cung 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 415,670,371,068.18945 Tỷ lệ lưu hành 82.33% Ngày phát hành 2021-05-15 00:00:00 Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Radio Caca là ₫ 5.85M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 56.33K. Nguồn cung lưu hành của RACA là 411.67B, với tổng nguồn cung là 415670371068.18945. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 7.10M.