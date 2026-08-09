Giá Hedera hôm nay

Giá Hedera (HBAR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06884, biến động 0.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HBAR sang VND là ₫ 0.06884 mỗi HBAR.

Hedera hiện xếp hạng #24 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.99B, với nguồn cung lưu hành 43.37B HBAR. Trong vòng 24 giờ qua, HBAR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0686 (thấp) đến ₫ 0.07003 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15,003.39335757660305, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 263.4773615841210.

Về hiệu suất ngắn hạn, HBAR biến động +0.05% trong giờ qua và -1.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 406.31K.

Thông tin thị trường Hedera (HBAR)

Xếp hạng No.24 Vốn hóa thị trường ₫ 2.99B₫ 2.99B ₫ 2.99B Khối lượng (24H) ₫ 406.31K₫ 406.31K ₫ 406.31K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.44B₫ 3.44B ₫ 3.44B Nguồn cung lưu thông 43.37B 43.37B 43.37B Nguồn cung tối đa 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Tổng cung 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 86.74% Thị phần 0.15% Blockchain công khai HBAR

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hedera là ₫ 2.99B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 406.31K. Nguồn cung lưu hành của HBAR là 43.37B, với tổng nguồn cung là 50000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.44B.