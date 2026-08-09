Giá Hedera(HBAR)
Giá Hedera (HBAR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.06884, biến động 0.67% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HBAR sang VND là ₫ 0.06884 mỗi HBAR.
Hedera hiện xếp hạng #24 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.99B, với nguồn cung lưu hành 43.37B HBAR. Trong vòng 24 giờ qua, HBAR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0686 (thấp) đến ₫ 0.07003 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 15,003.39335757660305, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 263.4773615841210.
Về hiệu suất ngắn hạn, HBAR biến động +0.05% trong giờ qua và -1.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 406.31K.
No.24
86.74%
0.15%
HBAR
Vốn hoá thị trường hiện tại của Hedera là ₫ 2.99B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 406.31K. Nguồn cung lưu hành của HBAR là 43.37B, với tổng nguồn cung là 50000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.44B.
+0.05%
-0.67%
-1.82%
-1.82%
Theo dõi biến động giá của Hedera trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -12.2190827
|-0.67%
|30 ngày
|₫ -0.00231
|-3.25%
|60 ngày
|₫ -0.009
|-11.57%
|90 ngày
|₫ -0.02784
|-28.80%
Hôm nay, HBAR đã biến động ₫ -12.2190827 (-0.67%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00231 (-3.25%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HBAR đã biến động ₫ -0.009 (-11.57%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.02784 (-28.80%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Hedera (HBAR)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Hedera.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Hedera. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường HBAR: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
HBAR_USDT在4小时周期内运行于0.06822中枢上方，当前价格为0.06844，已接近枢轴区域。价格目前处于S1与R1所构成的窄幅区间内，短期均线组呈现买入信号，而长期趋势仍维持横向整理状态。枢纽点重合度较高，市场正处于多空平衡的收敛阶段。 MACD指标显示死叉，下方动能开始显现。RSI位于中性区域，尚未出现超买或超卖的极端情况。快慢指标出现分层现象，短期均线向上推力与MACD向下拉力形成对峙。波动率维持低位，布林带呈收口形态，表明当前盘面缺乏单边突破的动力，交易活跃度趋于平稳。 上方近端阻力位于R1价位0.06894，距离当前价格约0.73%；远端参考位为R2价位0.06934。下方近端支撑位于S1价位0.06782，距离当前价格约0.91%；关键防守位则为S2价位0.0671。若价格脱离当前中枢区间，将直接测试上述边界价位的有效性。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Hedera có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Hedera Hashgraph (HBAR) là một mạng công cộng được thiết kế để cung cấp một nền tảng an toàn, nhanh chóng và công bằng cho các ứng dụng phi tập trung và các giao dịch vi mô. Không giống như công nghệ blockchain truyền thống, nó sử dụng cấu trúc đồ thị không chu trình hướng (DAG) được biết đến với tên gọi Hashgraph, cho phép nó xử lý giao dịch nhanh hơn và với mức phí thấp hơn. HBAR, tiền điện tử bản địa của mạng Hedera, được sử dụng cho phí giao dịch, dịch vụ nút và để khuyến khích các bên liên quan đến mạng. Nền tảng này được quản lý bởi Hội đồng Quản trị Hedera, bao gồm một nhóm các tổ chức toàn cầu trong nhiều ngành công nghiệp. Với công nghệ và mô hình quản trị độc đáo của mình, Hedera Hashgraph nhằm mục đích cung cấp một nền tảng mở rộng và an toàn cho một loạt các ứng dụng, từ thanh toán và hợp đồng thông minh đến lưu trữ tệp và xác minh danh tính.
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Sở hữu Hedera mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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Hedera là mạng công cộng cấp doanh nghiệp được sử dụng nhiều nhất để bạn biến thế giới kỹ thuật số của mình chính xác như nó vốn có - của bạn. HBAR là tiền điện tử tự nhiên, tiết kiệm năng lượng của Hedera, hỗ trợ nền kinh tế phi tập trung. Cho dù bạn là một công ty khởi nghiệp hay doanh nghiệp, một người sáng tạo hay người tiêu dùng, Hedera vượt ra khỏi blockchain dành cho các nhà phát triển để tạo ra kỷ nguyên tiếp theo của các ứng dụng nhanh chóng, công bằng và an toàn.
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