Giá Talus hôm nay

Giá Talus (US) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04838, biến động 0.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá US sang VND là ₫ 0.04838 mỗi US.

Talus hiện xếp hạng #627 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 106.44M, với nguồn cung lưu hành 2.20B US. Trong vòng 24 giờ qua, US được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04172 (thấp) đến ₫ 0.05208 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 694.74099515698647830, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 70.47478603930645260.

Về hiệu suất ngắn hạn, US biến động +0.58% trong giờ qua và -11.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 143.94K.

Thông tin thị trường Talus (US)

Xếp hạng No.627 Vốn hóa thị trường ₫ 106.44M₫ 106.44M ₫ 106.44M Khối lượng (24H) ₫ 143.94K₫ 143.94K ₫ 143.94K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 483.80M₫ 483.80M ₫ 483.80M Nguồn cung lưu thông 2.20B 2.20B 2.20B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 22.00% Blockchain công khai SUI

Vốn hoá thị trường hiện tại của Talus là ₫ 106.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 143.94K. Nguồn cung lưu hành của US là 2.20B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 483.80M.