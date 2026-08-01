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Giá Talus theo thời gian thực hôm nay là 0.04838 VND. Vốn hoá thị trường của US là 106,436,000 VND. Theo dõi cập nhật giá US sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Talus theo thời gian thực hôm nay là 0.04838 VND. Vốn hoá thị trường của US là 106,436,000 VND. Theo dõi cập nhật giá US sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Talus(US)

Giá theo thời gian thực 1 US sang VND

₫1,273.1197
₫1,273.1197₫1,273.1197
+0.35%1D
VND
Biểu đồ giá Talus (US) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:14:44 (UTC+8)

Giá Talus hôm nay

Giá Talus (US) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.04838, biến động 0.35% trong 24 giờ qua. Tỷ giá US sang VND là ₫ 0.04838 mỗi US.

Talus hiện xếp hạng #627 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 106.44M, với nguồn cung lưu hành 2.20B US. Trong vòng 24 giờ qua, US được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.04172 (thấp) đến ₫ 0.05208 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 694.74099515698647830, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 70.47478603930645260.

Về hiệu suất ngắn hạn, US biến động +0.58% trong giờ qua và -11.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 143.94K.

Thông tin thị trường Talus (US)

No.627

₫ 106.44M
₫ 106.44M₫ 106.44M

₫ 143.94K
₫ 143.94K₫ 143.94K

₫ 483.80M
₫ 483.80M₫ 483.80M

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

SUI

Vốn hoá thị trường hiện tại của Talus là ₫ 106.44M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 143.94K. Nguồn cung lưu hành của US là 2.20B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 483.80M.

Lịch sử giá Talus theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.04172
₫ 0.04172₫ 0.04172
Thấp nhất 24H
₫ 0.05208
₫ 0.05208₫ 0.05208
Cao nhất 24H

₫ 0.04172
₫ 0.04172₫ 0.04172

₫ 0.05208
₫ 0.05208₫ 0.05208

₫ 694.74099515698647830
₫ 694.74099515698647830₫ 694.74099515698647830

₫ 70.47478603930645260
₫ 70.47478603930645260₫ 70.47478603930645260

+0.58%

+0.35%

-11.30%

-11.30%

Lịch sử giá theo VND của Talus (US)

Theo dõi biến động giá của Talus trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +4.4403776+0.35%
30 ngày₫ +0.02578+114.07%
60 ngày₫ +0.03585+286.11%
90 ngày₫ +0.04282+770.14%
Biến động giá Talus hôm nay

Hôm nay, US đã biến động ₫ +4.4403776 (+0.35%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Talus trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.02578 (+114.07%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Talus trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, US đã biến động ₫ +0.03585 (+286.11%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Talus trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.04282 (+770.14%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Talus (US)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Talus.

Phân tích Talus

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Talus. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Talus hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường US: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

US_USDT在4小时周期内运行于0.04664，价格位于中枢0.046309上方。短期均线组呈现买入信号，价格处于S1与R1之间的震荡区间层级。枢纽体系显示当前价位紧贴中轴，多空结构暂时平衡。 MACD指标录得死叉状态，动能方向出现分歧。RSI处于中性区域，未呈现极端超买或超卖特征。快慢指标分层运行，短期波动率维持稳定，市场缺乏单边驱动动能。 近端下方支撑位于S1价位0.043822，距离现价约6.0%。近端上方阻力位于R1价位0.050697，距离现价约8.7%。远端参考位为S2的0.039434及R2的0.053184。价格突破上述边界前，盘面将延续区间整理状态。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Talus?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá tiền điện tử của Talus (Hoa Kỳ):

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản
3. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
4. Những diễn biến về quy định và các tin tức liên quan đến tuân thủ pháp luật
5. Các bản cập nhật công nghệ và những cải tiến trên nền tảng
6. Các thông báo về quan hệ đối tác
7. Động lực cung – cầu
8. Biến động giá của Bitcoin và các đồng tiền thay thế lớn
9. Tình hình kinh tế và mức độ áp dụng của các tổ chức, doanh nghiệp
10. Sự phát triển của cộng đồng và sự mở rộng của hệ sinh thái

Tại sao mọi người muốn biết giá Talus hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Talus hôm nay vì nhiều lý do: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, căn cứ vào thời điểm để đặt lệnh mua/bán, đánh giá xu hướng thị trường, tính toán lợi nhuận/thua lỗ và luôn cập nhật những thay đổi về giá trị đầu tư trong thời gian thực.

Dự đoán giá Talus

Dự đoán giá Talus (US) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của US vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Talus (US) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Talus có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Talus sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá US cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Talus.

Hướng dẫn mua & đầu tư Talus tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Talus? Mua US nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Talus. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Talus (US).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Talus sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Talus (US)

Bạn có thể làm gì với Talus

Sở hữu Talus mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Talus (US) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Talus (US) là gì

Talus là mạng lưới cơ sở hạ tầng AI cung cấp lớp thực thi trên chuỗi cho các Agent tự động và thông minh. Nền tảng này cho phép các hệ thống AI hoạt động minh bạch và có thể xác minh trên chuỗi thông qua Nexus, khuôn khổ tự động hóa phi tập trung của Talus.

Nguồn Talus

Để hiểu thêm về Talus, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Talus
Block Explorer

Danh mục :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Talus

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 00:14:44 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Talus (US)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Talus

US USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short US với đòn bẩy. Khám phá giao dịch US USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Talus (US) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Talus theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
US/USDT
₫1,291.80335
₫1,291.80335₫1,291.80335
+1.82%
3.01M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 US = 1,273.1197 VND