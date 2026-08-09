Giá Alien Worlds Trilium hôm nay

Giá Alien Worlds Trilium (TLM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0016064, biến động 2.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TLM sang VND là ₫ 0.0016064 mỗi TLM.

Alien Worlds Trilium hiện xếp hạng #1090 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.90M, với nguồn cung lưu hành 6.79B TLM. Trong vòng 24 giờ qua, TLM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0015858 (thấp) đến ₫ 0.0017129 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 24,202.35890745, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 24.62037821117676480.

Về hiệu suất ngắn hạn, TLM biến động +0.10% trong giờ qua và -4.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 73.62K.

Thông tin thị trường Alien Worlds Trilium (TLM)

Xếp hạng No.1090 Vốn hóa thị trường ₫ 10.90M₫ 10.90M ₫ 10.90M Khối lượng (24H) ₫ 73.62K₫ 73.62K ₫ 73.62K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 16.06M₫ 16.06M ₫ 16.06M Nguồn cung lưu thông 6.79B 6.79B 6.79B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 7,016,233,886.9004 7,016,233,886.9004 7,016,233,886.9004 Tỷ lệ lưu hành 67.85% Ngày phát hành 2021-04-06 00:00:00 Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alien Worlds Trilium là ₫ 10.90M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 73.62K. Nguồn cung lưu hành của TLM là 6.79B, với tổng nguồn cung là 7016233886.9004. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 16.06M.