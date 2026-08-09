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Giá Alien Worlds Trilium theo thời gian thực hôm nay là 0.0016064 VND. Vốn hoá thị trường của TLM là 10,899,883.4440825136064 VND. Theo dõi cập nhật giá TLM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Alien Worlds Trilium theo thời gian thực hôm nay là 0.0016064 VND. Vốn hoá thị trường của TLM là 10,899,883.4440825136064 VND. Theo dõi cập nhật giá TLM sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Alien Worlds Trilium(TLM)

Giá theo thời gian thực 1 TLM sang VND

₫42.272416
₫42.272416₫42.272416
-2.22%1D
VND
Biểu đồ giá Alien Worlds Trilium (TLM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:51:27 (UTC+8)

Giá Alien Worlds Trilium hôm nay

Giá Alien Worlds Trilium (TLM) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0016064, biến động 2.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TLM sang VND là ₫ 0.0016064 mỗi TLM.

Alien Worlds Trilium hiện xếp hạng #1090 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 10.90M, với nguồn cung lưu hành 6.79B TLM. Trong vòng 24 giờ qua, TLM được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0015858 (thấp) đến ₫ 0.0017129 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 24,202.35890745, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 24.62037821117676480.

Về hiệu suất ngắn hạn, TLM biến động +0.10% trong giờ qua và -4.82% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 73.62K.

Thông tin thị trường Alien Worlds Trilium (TLM)

No.1090

₫ 10.90M
₫ 10.90M₫ 10.90M

₫ 73.62K
₫ 73.62K₫ 73.62K

₫ 16.06M
₫ 16.06M₫ 16.06M

6.79B
6.79B 6.79B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,016,233,886.9004
7,016,233,886.9004 7,016,233,886.9004

67.85%

2021-04-06 00:00:00

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Alien Worlds Trilium là ₫ 10.90M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 73.62K. Nguồn cung lưu hành của TLM là 6.79B, với tổng nguồn cung là 7016233886.9004. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 16.06M.

Lịch sử giá Alien Worlds Trilium theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0015858
₫ 0.0015858₫ 0.0015858
Thấp nhất 24H
₫ 0.0017129
₫ 0.0017129₫ 0.0017129
Cao nhất 24H

₫ 0.0015858
₫ 0.0015858₫ 0.0015858

₫ 0.0017129
₫ 0.0017129₫ 0.0017129

₫ 24,202.35890745
₫ 24,202.35890745₫ 24,202.35890745

₫ 24.62037821117676480
₫ 24.62037821117676480₫ 24.62037821117676480

+0.10%

-2.22%

-4.82%

-4.82%

Lịch sử giá theo VND của Alien Worlds Trilium (TLM)

Theo dõi biến động giá của Alien Worlds Trilium trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.959754178-2.22%
30 ngày₫ -0.0003529-18.02%
60 ngày₫ +0.0006234+63.41%
90 ngày₫ -0.0004156-20.56%
Biến động giá Alien Worlds Trilium hôm nay

Hôm nay, TLM đã biến động ₫ -0.959754178 (-2.22%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Alien Worlds Trilium trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0003529 (-18.02%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Alien Worlds Trilium trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TLM đã biến động ₫ +0.0006234 (+63.41%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Alien Worlds Trilium trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0004156 (-20.56%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Alien Worlds Trilium (TLM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Alien Worlds Trilium.

Phân tích Alien Worlds Trilium

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Alien Worlds Trilium. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Alien Worlds Trilium hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường TLM: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

TLM_USDT đang giao dịch ở mức 0,0015998 trên khung thời gian 4 giờ. Giá hiện tại nằm giữa vùng hỗ trợ S1 và vùng trung tâm. Hệ thống vùng trung tâm cho thấy áp lực kháng cự dày đặc phía trên. Nhóm đường trung bình động đều phát tín hiệu mua. Chỉ báo MACD vẫn duy trì trạng thái cắt giảm (death cross). Hướng di chuyển của đường nhanh và chậm có dấu hiệu phân tầng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Phân bố động lượng cho thấy sự phân kỳ. Biến động ngắn hạn đang thu hẹp lại. Mức hỗ trợ gần nhất nằm ở 0,001579, cách giá hiện tại khoảng 1,3%. Mức hỗ trợ xa hơn phía dưới tham khảo 0,001553, cách giá hiện tại khoảng 2,9%. Ở phía trên, kháng cự gần nhất là 0,001618, cách giá hiện tại khoảng 1,1%; kháng cự xa hơn nằm ở 0,001644, cách giá hiện tại khoảng 2,8%. Cả phe mua và phe bán đang giằng co quanh vùng trung tâm. Giá chưa vượt qua các ngưỡng quan trọng, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh dao động.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Alien Worlds Trilium?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá TLM:

1. Mức độ phổ biến của game - Sự tăng trưởng và mức độ tương tác của người chơi trong metaverse Alien Worlds
2. Nhu cầu staking - TLM được sử dụng cho việc quản trị hành tinh và các công cụ khai thác
3. Thị trường NFT - Giá trị của đất đai và công cụ ảnh hưởng đến tiện ích của TLM
4. Nguồn cung token - Phần thưởng khai thác và các cơ chế staking
5. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của các token tiền điện tử và token game
6. Quan hệ đối tác - Các hợp tác nhằm mở rộng hệ sinh thái
7. Cập nhật nền tảng - Những tính năng mới và cải tiến gameplay

Tại sao mọi người muốn biết giá Alien Worlds Trilium hôm nay?

Mọi người muốn biết giá TLM hôm nay vì đây là một token chơi game đang hoạt động, được sử dụng trong Alien Worlds – một tựa game NFT dựa trên blockchain rất phổ biến. Người chơi cần TLM để tham gia vào gameplay, khai thác tài nguyên và đặt cược để tham gia quản trị. Việc theo dõi giá cả giúp họ tối ưu hóa phần thưởng khai thác, các quyết định giao dịch cũng như thời điểm triển khai chiến lược trong game.

Dự đoán giá Alien Worlds Trilium

Dự đoán giá Alien Worlds Trilium (TLM) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của TLM vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Alien Worlds Trilium (TLM) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Alien Worlds Trilium có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Alien Worlds Trilium sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá TLM cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Alien Worlds Trilium.

Giới thiệu Alien Worlds Trilium

Alien Worlds (TLM) là một trò chơi dựa trên blockchain sử dụng tiền điện tử TLM làm đơn vị tiền tệ trong trò chơi. Trò chơi được xây dựng trên các blockchain Ethereum, WAX và Binance Smart Chain, và nó cho phép người chơi khám phá và đào TLM trong một vũ trụ ảo. Token TLM phục vụ nhiều mục đích trong hệ sinh thái Alien Worlds, bao gồm cả việc staking để quyết định quản trị, mua các vật phẩm trong trò chơi, và như một phần thưởng cho việc tham gia trò chơi. Nguyên liệu cung cấp TLM được kiểm soát theo thuật toán và được thiết kế để giảm theo thời gian, mô phỏng sự khan hiếm của nguyên liệu thế giới thực. Alien Worlds và token TLM của nó đại diện cho một ví dụ về sự giao thoa tăng giữa ngành công nghiệp game và công nghệ blockchain.

Hướng dẫn mua & đầu tư Alien Worlds Trilium tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Alien Worlds Trilium? Mua TLM nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Alien Worlds Trilium. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Alien Worlds Trilium (TLM).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Alien Worlds Trilium sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Alien Worlds Trilium (TLM)

Bạn có thể làm gì với Alien Worlds Trilium

Sở hữu Alien Worlds Trilium mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Mua Alien Worlds Trilium (TLM) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Alien Worlds Trilium (TLM) là gì

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Nguồn Alien Worlds Trilium

Để hiểu thêm về Alien Worlds Trilium, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Alien Worlds Trilium
Block Explorer

Danh mục :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemCard Games

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Alien Worlds Trilium

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:51:27 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Alien Worlds Trilium (TLM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Alien Worlds Trilium

TLM USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short TLM với đòn bẩy. Khám phá giao dịch TLM USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Alien Worlds Trilium (TLM) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Alien Worlds Trilium theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
TLM/USDT
₫42.2329435
₫42.2329435₫42.2329435
-2.33%
44.62M (USDT)
TLM/USDC
₫42.15663
₫42.15663₫42.15663
-2.38%
32.88M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán TLM sang VND

Số lượng

TLM
TLM
VND
VND

1 TLM = 42.272416 VND