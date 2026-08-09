Giá Chiliz hôm nay

Giá Chiliz (CHZ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01335, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHZ sang VND là ₫ 0.01335 mỗi CHZ.

Chiliz hiện xếp hạng #111 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 139.01M, với nguồn cung lưu hành 10.41B CHZ. Trong vòng 24 giờ qua, CHZ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01296 (thấp) đến ₫ 0.01408 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,459.16699335, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 105.2801292618935.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHZ biến động +0.30% trong giờ qua và +3.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 386.56K.

Thông tin thị trường Chiliz (CHZ)

Xếp hạng No.111 Vốn hóa thị trường ₫ 139.01M₫ 139.01M ₫ 139.01M Khối lượng (24H) ₫ 386.56K₫ 386.56K ₫ 386.56K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 139.01M₫ 139.01M ₫ 139.01M Nguồn cung lưu thông 10.41B 10.41B 10.41B Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 10,412,910,769 10,412,910,769 10,412,910,769 Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2019-07-02 00:00:00 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chiliz là ₫ 139.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 386.56K. Nguồn cung lưu hành của CHZ là 10.41B, với tổng nguồn cung là 10412910769. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 139.01M.