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Giá Chiliz theo thời gian thực hôm nay là 0.01335 VND. Vốn hoá thị trường của CHZ là 139,012,358.76615 VND. Theo dõi cập nhật giá CHZ sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Chiliz theo thời gian thực hôm nay là 0.01335 VND. Vốn hoá thị trường của CHZ là 139,012,358.76615 VND. Theo dõi cập nhật giá CHZ sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Chiliz(CHZ)

Giá theo thời gian thực 1 CHZ sang VND

₫351.30525
₫351.30525₫351.30525
+0.15%1D
VND
Biểu đồ giá Chiliz (CHZ) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:07:14 (UTC+8)

Giá Chiliz hôm nay

Giá Chiliz (CHZ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.01335, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CHZ sang VND là ₫ 0.01335 mỗi CHZ.

Chiliz hiện xếp hạng #111 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 139.01M, với nguồn cung lưu hành 10.41B CHZ. Trong vòng 24 giờ qua, CHZ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.01296 (thấp) đến ₫ 0.01408 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 23,459.16699335, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 105.2801292618935.

Về hiệu suất ngắn hạn, CHZ biến động +0.30% trong giờ qua và +3.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 386.56K.

Thông tin thị trường Chiliz (CHZ)

No.111

₫ 139.01M
₫ 139.01M₫ 139.01M

₫ 386.56K
₫ 386.56K₫ 386.56K

₫ 139.01M
₫ 139.01M₫ 139.01M

10.41B
10.41B 10.41B

--
----

10,412,910,769
10,412,910,769 10,412,910,769

0.01%

2019-07-02 00:00:00

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Chiliz là ₫ 139.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 386.56K. Nguồn cung lưu hành của CHZ là 10.41B, với tổng nguồn cung là 10412910769. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 139.01M.

Lịch sử giá Chiliz theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.01296
₫ 0.01296₫ 0.01296
Thấp nhất 24H
₫ 0.01408
₫ 0.01408₫ 0.01408
Cao nhất 24H

₫ 0.01296
₫ 0.01296₫ 0.01296

₫ 0.01408
₫ 0.01408₫ 0.01408

₫ 23,459.16699335
₫ 23,459.16699335₫ 23,459.16699335

₫ 105.2801292618935
₫ 105.2801292618935₫ 105.2801292618935

+0.30%

+0.15%

+3.24%

+3.24%

Lịch sử giá theo VND của Chiliz (CHZ)

Theo dõi biến động giá của Chiliz trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.5261686+0.15%
30 ngày₫ -0.00349-20.73%
60 ngày₫ -0.01407-51.32%
90 ngày₫ -0.03099-69.90%
Biến động giá Chiliz hôm nay

Hôm nay, CHZ đã biến động ₫ +0.5261686 (+0.15%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Chiliz trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00349 (-20.73%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Chiliz trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, CHZ đã biến động ₫ -0.01407 (-51.32%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Chiliz trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.03099 (-69.90%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Chiliz (CHZ)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Chiliz.

Phân tích Chiliz

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Chiliz. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Chiliz hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường CHZ: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ3-4 Mua40‑60% Trung lậpCác đường trung bình động đan xen giữa tăng giá và giảm giá, hướng đi không rõ ràng.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

CHZ_USDT在4小时周期内运行于0.01286水平，价格位于中枢0.01276上方，并突破了R1阻力位0.01284。短期均线组呈现买入信号，长期EMA组维持多头排列，枢纽体系显示价格处于区间上沿层级。然而，指标间存在分歧，快慢线尚未形成统一的趋势方向。 MACD指标录得死叉状态，动能出现减速迹象。RSI指数处于中性区域，未进入超买或超卖的极端值。KDJ与StochRSI数值显示短期内存在震荡特征，波动率维持在正常水平。多空动能分布较为分散，缺乏单边推动力，快慢指标呈现分层状态，市场正处于动能转换的观察期。 近期关键价位方面，R2阻力位为0.01292，距离当前价格约0.47%；下方S1支撑位位于0.01268，距离当前价格约1.4%。远端参考S2价位为0.0126，距离当前价格约2.0%。中枢0.01276构成即时回调测试点。若价格无法站稳R1之上，则可能回测中枢的有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Chiliz?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá của Chiliz (CHZ):

1. Quan hệ đối tác trong lĩnh vực thể thao – Các hợp tác mới với các đội bóng và việc ra mắt token dành cho người hâm mộ thúc đẩy nhu cầu.
2. Mức độ áp dụng nền tảng – Sự gia tăng tương tác của người dùng trên Socios.com có tác động đến tính tiện ích của CHZ.
3. Tâm lý thị trường – Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa ảnh hưởng đến CHZ.
4. Tính tiện ích của token – Việc sử dụng CHZ để bỏ phiếu, nhận phần thưởng và tiếp cận nội dung độc quyền.
5. Cạnh tranh – Các dự án tiền mã hóa trong lĩnh vực thể thao khác.
6. Tin tức về quy định – Các quy định liên quan đến cờ bạc thể thao và tiền mã hóa.
7. Các sự kiện thể thao lớn – Giải Vô địch Thế giới, Thế vận hội làm tăng sự quan tâm đến CHZ.
8. Niêm yết trên sàn giao dịch – Việc bổ sung các cặp giao dịch mới giúp tăng khả năng tiếp cận CHZ.

Tại sao mọi người muốn biết giá Chiliz hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Chiliz (CHZ) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

- Quyết định giao dịch: Các nhà giao dịch tích cực cần nắm bắt giá hiện tại để mua, bán hoặc giữ các vị thế CHZ một cách hiệu quả.

- Theo dõi danh mục đầu tư: Các nhà đầu tư theo dõi giá trị của CHZ nhằm đánh giá hiệu suất danh mục tiền mã hóa của mình và tổng hợp mức lãi/lỗ.

- Định thời điểm thị trường: Việc nắm rõ giá cả giúp xác định thời điểm vào lệnh hoặc chốt lời tối ưu cho các chiến lược đầu tư.

- Tham gia vào thể thao: CHZ cung cấp nền tảng cho các token người hâm mộ của những đội bóng lớn, nên người hâm mộ thường theo dõi giá cả để tham gia vào quá trình quản trị đội bóng và trải nghiệm độc quyền.

- Đánh giá tác động từ tin tức: Những thỏa thuận hợp tác lớn với các câu lạc bộ bóng đá hoặc các bản cập nhật nền tảng có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá CHZ.

- Cơ hội DeFi: Giá cả hiện tại giúp đánh giá các lựa chọn farming lợi suất, staking hoặc cung cấp thanh khoản liên quan đến CHZ.

- Quản lý rủi ro: Giá cả theo thời gian thực cho phép định lượng đúng khối lượng vị thế và đặt lệnh cắt lỗ một cách chính xác.

- Nỗi lo bị bỏ lỡ cơ hội (FOMO) và tâm lý thị trường: Những làn sóng thảo luận trên mạng xã hội và các cuộc tranh luận trong cộng đồng thường thúc đẩy nhu cầu kiểm tra giá trị hiện tại của CHZ.

Dự đoán giá Chiliz

Dự đoán giá Chiliz (CHZ) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của CHZ vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Chiliz (CHZ) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Chiliz có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Chiliz sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá CHZ cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Chiliz.

Giới thiệu Chiliz

Chiliz (CHZ) là một loại tiền điện tử được thiết kế để tạo token cho các đơn vị thể thao và giải trí. Nó hoạt động trên blockchain Ethereum, sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Authority, và phục vụ như là loại tiền điện tử chính thức cho nền tảng Socios.com. Token CHZ chủ yếu được sử dụng để mua Fan Tokens, những token này cho phép chủ sở hữu có quyền bỏ phiếu trong các cuộc thăm dò trên trang web Socios và truy cập vào các phần thưởng và trải nghiệm độc quyền. Bằng cách tạo token cho các đội và câu lạc bộ thể thao, Chiliz nhằm mục đích làm giảm khoảng cách giữa người hâm mộ và đội bóng yêu thích của họ, tăng cường sự tham gia của người hâm mộ và tăng cơ hội kiếm tiền cho các đội. Mô hình cung cấp của nó bao gồm một nguồn cung cố định 8.8 tỷ token, không có kế hoạch phát hành thêm.

Hướng dẫn mua & đầu tư Chiliz tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Chiliz? Mua CHZ nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Chiliz. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Chiliz (CHZ).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Chiliz sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Chiliz (CHZ)

Bạn có thể làm gì với Chiliz

Sở hữu Chiliz mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Chiliz (CHZ) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Chiliz (CHZ) là gì

Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Nguồn Chiliz

Để hiểu thêm về Chiliz, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Chiliz
Block Explorer

Danh mục :

Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemChiliz Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Chiliz

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 18:07:14 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Chiliz (CHZ)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Chiliz

CHZ USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short CHZ với đòn bẩy. Khám phá giao dịch CHZ USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Chiliz (CHZ) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Chiliz theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
CHZ/USDT
₫351.30525
₫351.30525₫351.30525
-0.06%
28.66M (USDT)
CHZ/USDC
₫351.0421
₫351.0421₫351.0421
-0.13%
4.56M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán CHZ sang VND

Số lượng

CHZ
CHZ
VND
VND

1 CHZ = 351.30525 VND