Giá ASML Holding NV theo thời gian thực hôm nay là 1010.7 USD. Theo dõi cập nhật giá ASMLON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ASMLON dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo ASML Holding NV

Giá ASML Holding NV(ASMLON)

Giá theo thời gian thực 1 ASMLON sang USD

$1,010.7
$1,010.7$1,010.7
-0.47%1D
USD
Biểu đồ giá ASML Holding NV (ASMLON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:17:02 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của ASML Holding NV (ASMLON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 998.19
$ 998.19$ 998.19
Thấp nhất 24H
$ 1,033.32
$ 1,033.32$ 1,033.32
Cao nhất 24H

$ 998.19
$ 998.19$ 998.19

$ 1,033.32
$ 1,033.32$ 1,033.32

$ 1,056.340099301194
$ 1,056.340099301194$ 1,056.340099301194

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

-0.27%

-0.47%

+0.42%

+0.42%

Giá thời gian thực của ASML Holding NV (ASMLON) là $ 1,010.7. Trong 24 giờ qua, ASMLON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 998.19 và cao nhất là $ 1,033.32, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ASMLON là $ 1,056.340099301194, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 732.0144981577465.

Về hiệu suất ngắn hạn, ASMLON đã biến động -0.27% trong 1 giờ qua, -0.47% trong 24 giờ và +0.42% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ASML Holding NV (ASMLON)

No.1959

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 59.39K
$ 59.39K$ 59.39K

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

1.49K
1.49K 1.49K

1,487.57592913
1,487.57592913 1,487.57592913

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ASML Holding NV là $ 1.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 59.39K. Nguồn cung lưu hành của ASMLON là 1.49K, với tổng nguồn cung là 1487.57592913. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.50M.

Lịch sử giá theo USD của ASML Holding NV (ASMLON)

Theo dõi biến động giá của ASML Holding NV trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -4.7727-0.47%
30 ngày$ +52.76+5.50%
60 ngày$ +260.7+34.76%
90 ngày$ +260.7+34.76%
Biến động giá ASML Holding NV hôm nay

Hôm nay, ASMLON đã biến động $ -4.7727 (-0.47%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ASML Holding NV trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +52.76 (+5.50%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ASML Holding NV trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ASMLON đã biến động $ +260.7 (+34.76%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ASML Holding NV trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +260.7 (+34.76%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ASML Holding NV (ASMLON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ASML Holding NV.

ASML Holding NV (ASMLON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

ASML Holding NV đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư ASML Holding NV một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake ASMLON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về ASML Holding NV trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch ASML Holding NV trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá ASML Holding NV (USD)

ASML Holding NV (ASMLON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản ASML Holding NV (ASMLON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho ASML Holding NV.

Xem ngay dự đoán giá ASML Holding NV!

Tokenomics của ASML Holding NV (ASMLON)

Hiểu rõ tokenomics của ASML Holding NV (ASMLON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ASMLON ngay!

Cách mua ASML Holding NV (ASMLON)

Bạn đang tìm cách mua ASML Holding NV? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua ASML Holding NV trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

ASMLON/Tiền tệ địa phương

1 ASML Holding NV (ASMLON) sang VND
26,596,570.5
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang AUD
A$1,556.478
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang GBP
747.918
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang EUR
869.202
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang USD
$1,010.7
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MYR
RM4,265.154
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang TRY
42,429.186
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang JPY
¥152,615.7
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang ARS
ARS$1,473,317.604
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang RUB
82,361.943
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang INR
88,678.818
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang IDR
Rp16,844,993.262
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang PHP
59,085.522
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang EGP
￡E.48,078.999
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BRL
R$5,457.78
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang CAD
C$1,404.873
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BDT
123,285.186
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang NGN
1,479,786.084
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang COP
$3,932,684.235
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang ZAR
R.17,606.394
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang UAH
42,115.869
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang TZS
T.Sh.2,507,930.766
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang VES
Bs212,247
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang CLP
$960,165
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang PKR
Rs285,421.68
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang KZT
543,382.641
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang THB
฿33,140.853
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang TWD
NT$31,079.025
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang AED
د.إ3,709.269
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang CHF
Fr798.453
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang HKD
HK$7,853.139
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang AMD
֏385,905.474
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MAD
.د.م9,328.761
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MXN
$18,637.308
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang SAR
ريال3,790.125
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang ETB
Br151,938.531
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang KES
KSh130,188.267
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang JOD
د.أ716.5863
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang PLN
3,678.948
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang RON
лв4,416.759
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang SEK
kr9,510.687
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BGN
лв1,697.976
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang HUF
Ft338,816.961
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang CZK
21,153.951
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang KWD
د.ك309.2742
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang ILS
3,325.203
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BOB
Bs6,963.723
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang AZN
1,718.19
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang TJS
SM9,298.44
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang GEL
2,728.89
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang AOA
Kz924,699.537
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BHD
.د.ب380.0232
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BMD
$1,010.7
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang DKK
kr6,498.801
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang HNL
L26,470.233
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MUR
45,946.422
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang NAD
$17,636.715
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang NOK
kr10,127.214
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang NZD
$1,758.618
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang PAB
B/.1,010.7
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang PGK
K4,234.833
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang QAR
ر.ق3,678.948
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang RSD
дин.102,090.807
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang UZS
soʻm12,177,105.633
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang ALL
L84,120.561
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang ANG
ƒ1,809.153
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang AWG
ƒ1,819.26
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BBD
$2,021.4
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BAM
KM1,697.976
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BIF
Fr2,972,468.7
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BND
$1,303.803
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BSD
$1,010.7
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang JMD
$162,126.387
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang KHR
4,075,395.075
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang KMF
Fr428,536.8
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang LAK
21,971,738.691
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang LKR
රු305,807.499
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MDL
L17,141.472
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MGA
Ar4,532,282.01
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MOP
P8,065.386
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MVR
15,463.71
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MWK
MK1,751,644.17
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang MZN
MT64,583.73
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang NPR
रु141,568.749
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang PYG
7,117,349.4
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang RWF
Fr1,464,504.3
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang SBD
$8,318.061
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang SCR
13,705.092
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang SRD
$40,064.148
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang SVC
$8,813.304
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang SZL
L17,636.715
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang TMT
m3,547.557
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang TND
د.ت2,964.3831
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang TTD
$6,842.439
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang UGX
Sh3,521,278.8
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang XAF
Fr570,034.8
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang XCD
$2,728.89
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang XOF
Fr570,034.8
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang XPF
Fr103,091.4
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BWP
P14,483.331
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang BZD
$2,021.4
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang CVE
$95,945.751
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang DJF
Fr178,893.9
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang DOP
$64,250.199
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang DZD
د.ج131,855.922
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang FJD
$2,324.61
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang GNF
Fr8,788,036.5
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang GTQ
Q7,721.748
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang GYD
$210,912.876
1 ASML Holding NV (ASMLON) sang ISK
kr123,305.4

Nguồn ASML Holding NV

Để hiểu thêm về ASML Holding NV, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức ASML Holding NV
Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ASML Holding NV

Hôm nay giá của ASML Holding NV (ASMLON) là bao nhiêu?
Giá ASMLON theo thời gian thực bằng USD là 1,010.7 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ASMLON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ASMLON sang USD là $ 1,010.7. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của ASML Holding NV là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ASMLON là $ 1.50M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ASMLON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ASMLON là 1.49K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ASMLON là bao nhiêu?
ASMLON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 1,056.340099301194 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ASMLON là bao nhiêu?
ASMLON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 732.0144981577465 USD.
Khối lượng giao dịch của ASMLON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ASMLON là $ 59.39K USD.
ASMLON có tăng giá trong năm nay không?
ASMLON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ASMLON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:17:02 (UTC+8)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

