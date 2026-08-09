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Giá ConstitutionDAO theo thời gian thực hôm nay là 0.008233 VND. Vốn hoá thị trường của PEOPLE là 41,660,110.6765851 VND. Theo dõi cập nhật giá PEOPLE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ConstitutionDAO theo thời gian thực hôm nay là 0.008233 VND. Vốn hoá thị trường của PEOPLE là 41,660,110.6765851 VND. Theo dõi cập nhật giá PEOPLE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá ConstitutionDAO(PEOPLE)

Giá theo thời gian thực 1 PEOPLE sang VND

₫216.651395
₫216.651395₫216.651395
+14.58%1D
VND
Biểu đồ giá ConstitutionDAO (PEOPLE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:55:36 (UTC+8)

Giá ConstitutionDAO hôm nay

Giá ConstitutionDAO (PEOPLE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008233, biến động 14.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PEOPLE sang VND là ₫ 0.008233 mỗi PEOPLE.

ConstitutionDAO hiện xếp hạng #608 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 41.66M, với nguồn cung lưu hành 5.06B PEOPLE. Trong vòng 24 giờ qua, PEOPLE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.007113 (thấp) đến ₫ 0.008341 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,873.35657078901619965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.68037217124728640.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEOPLE biến động +0.04% trong giờ qua và +15.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 99.06K.

Thông tin thị trường ConstitutionDAO (PEOPLE)

No.608

₫ 41.66M
₫ 41.66M₫ 41.66M

₫ 99.06K
₫ 99.06K₫ 99.06K

₫ 41.66M
₫ 41.66M₫ 41.66M

5.06B
5.06B 5.06B

5,060,137,334.7
5,060,137,334.7 5,060,137,334.7

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ConstitutionDAO là ₫ 41.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 99.06K. Nguồn cung lưu hành của PEOPLE là 5.06B, với tổng nguồn cung là 5060137334.7. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 41.66M.

Lịch sử giá ConstitutionDAO theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.007113
₫ 0.007113₫ 0.007113
Thấp nhất 24H
₫ 0.008341
₫ 0.008341₫ 0.008341
Cao nhất 24H

₫ 0.007113
₫ 0.007113₫ 0.007113

₫ 0.008341
₫ 0.008341₫ 0.008341

₫ 4,873.35657078901619965
₫ 4,873.35657078901619965₫ 4,873.35657078901619965

₫ 18.68037217124728640
₫ 18.68037217124728640₫ 18.68037217124728640

+0.04%

+14.58%

+15.71%

+15.71%

Lịch sử giá theo VND của ConstitutionDAO (PEOPLE)

Theo dõi biến động giá của ConstitutionDAO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +27.56831331+14.58%
30 ngày₫ +0.002664+47.83%
60 ngày₫ +0.002937+55.45%
90 ngày₫ -0.000192-2.28%
Biến động giá ConstitutionDAO hôm nay

Hôm nay, PEOPLE đã biến động ₫ +27.56831331 (+14.58%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ConstitutionDAO trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.002664 (+47.83%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ConstitutionDAO trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PEOPLE đã biến động ₫ +0.002937 (+55.45%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ConstitutionDAO trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000192 (-2.28%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ConstitutionDAO (PEOPLE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ConstitutionDAO.

Phân tích ConstitutionDAO

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ConstitutionDAO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường ConstitutionDAO hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường PEOPLE: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

PEOPLE_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 0,007113 trong khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại 0,007216 nằm giữa vùng R1 và R2. Giá cả đang ở phần trên của hệ thống trung tâm. Nhóm đường trung bình động chưa cho thấy sự sắp xếp theo chiều tăng. Cấu trúc thị trường cho thấy phe mua và phe bán đang giằng co tại ngưỡng này. Chỉ báo MACD đã phát ra tín hiệu cắt giảm. Hai đường nhanh và chậm đang phân kỳ theo hướng đi xuống. Chỉ số động lượng thể hiện trạng thái phân tầng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI đều có xu hướng giảm. Biến động thị trường duy trì ở mức bình thường. Sức mạnh mua tạm thời suy yếu, trong khi áp lực bán vẫn chưa gia tăng đáng kể. Thị trường đang trong giai đoạn chuyển đổi động lượng. Mức kháng cự gần nhất nằm tại vùng R2 với giá 0,007228, cách mức giá hiện tại chưa đến 0,2%. Hỗ trợ đầu tiên phía dưới là vùng R1 ở mức 0,007178. Vị trí phòng thủ then chốt nằm tại mức trung tâm 0,007113. Mốc tham chiếu xa hơn là vùng S1 ở mức 0,007063, còn vùng S2 ở mức 0,006998 đóng vai trò như ranh giới sâu. Nếu giá phá vỡ mức trung tâm, thị trường sẽ tiến tới kiểm tra vùng S1. Để bứt phá lên cao, giá cần phải giữ vững trên mức R2.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ConstitutionDAO?

Giá token PEOPLE bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường đối với các DAO và các dự án quản trị phi tập trung
2. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tương quan với Bitcoin
3. Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên các sàn giao dịch lớn
4. Mức độ tham gia của cộng đồng và hoạt động trên mạng xã hội
5. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các DAO
6. Chuyển động của các “cá voi” và hoạt động của những holder lớn
7. Sự tích hợp với các giao thức DeFi và các mối quan hệ đối tác
8. Mức độ phổ biến nói chung của các token quản trị
9. Tình trạng đầu cơ trên thị trường và sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ
10. Các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa

Tại sao mọi người muốn biết giá ConstitutionDAO hôm nay?

Mọi người muốn biết giá token PEOPLE hôm nay vì nhiều lý do: theo dõi hiệu suất đầu tư, đưa ra các quyết định giao dịch, đánh giá tâm lý thị trường, quản lý danh mục đầu tư và luôn cập nhật tình hình biến động giá trị của dự án ConstitutionDAO theo thời gian thực.

Dự đoán giá ConstitutionDAO

Dự đoán giá ConstitutionDAO (PEOPLE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của PEOPLE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ConstitutionDAO (PEOPLE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ConstitutionDAO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ConstitutionDAO sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá PEOPLE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ConstitutionDAO.

Giới thiệu ConstitutionDAO

PEOPLE là một tài sản số hoạt động trên một mạng lưới blockchain phi tập trung. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng, cho phép người dùng gửi và nhận thanh toán một cách an toàn và hiệu quả. PEOPLE sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, nổi tiếng với hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng. Mô hình cung cấp và phát hành tài sản được xác định trước và minh bạch, đảm bảo sự phân phối công bằng của token. PEOPLE thường được sử dụng trong hệ sinh thái bản địa của nó cho nhiều mục đích, bao gồm thanh toán, staking và tham gia vào quản trị mạng lưới. Bản chất phi tập trung và thiết kế mã nguồn mở của nó làm cho nó có thể thích ứng với nhiều trường hợp sử dụng, góp phần vào nền kinh tế số rộng lớn hơn.

Hướng dẫn mua & đầu tư ConstitutionDAO tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ConstitutionDAO? Mua PEOPLE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ConstitutionDAO. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ConstitutionDAO (PEOPLE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ConstitutionDAO sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ConstitutionDAO (PEOPLE)

Bạn có thể làm gì với ConstitutionDAO

Sở hữu ConstitutionDAO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ConstitutionDAO (PEOPLE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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ConstitutionDAO (PEOPLE) là gì

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

Nguồn ConstitutionDAO

Để hiểu thêm về ConstitutionDAO, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức ConstitutionDAO
Block Explorer

Danh mục :

Bridged-TokensEthereum EcosystemMeme

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ConstitutionDAO

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 21:55:36 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ConstitutionDAO (PEOPLE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ConstitutionDAO

PEOPLE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short PEOPLE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch PEOPLE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ConstitutionDAO (PEOPLE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ConstitutionDAO theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PEOPLE/USDT
₫214.177785
₫214.177785₫214.177785
+13.18%
12.74M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán PEOPLE sang VND

Số lượng

PEOPLE
PEOPLE
VND
VND

1 PEOPLE = 216.651395 VND