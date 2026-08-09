Giá ConstitutionDAO(PEOPLE)
Giá ConstitutionDAO (PEOPLE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008233, biến động 14.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PEOPLE sang VND là ₫ 0.008233 mỗi PEOPLE.
ConstitutionDAO hiện xếp hạng #608 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 41.66M, với nguồn cung lưu hành 5.06B PEOPLE. Trong vòng 24 giờ qua, PEOPLE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.007113 (thấp) đến ₫ 0.008341 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,873.35657078901619965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.68037217124728640.
Về hiệu suất ngắn hạn, PEOPLE biến động +0.04% trong giờ qua và +15.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 99.06K.
No.608
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của ConstitutionDAO là ₫ 41.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 99.06K. Nguồn cung lưu hành của PEOPLE là 5.06B, với tổng nguồn cung là 5060137334.7. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 41.66M.
+0.04%
+14.58%
+15.71%
+15.71%
Theo dõi biến động giá của ConstitutionDAO trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +27.56831331
|+14.58%
|30 ngày
|₫ +0.002664
|+47.83%
|60 ngày
|₫ +0.002937
|+55.45%
|90 ngày
|₫ -0.000192
|-2.28%
Hôm nay, PEOPLE đã biến động ₫ +27.56831331 (+14.58%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.002664 (+47.83%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PEOPLE đã biến động ₫ +0.002937 (+55.45%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000192 (-2.28%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ConstitutionDAO (PEOPLE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá ConstitutionDAO.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ConstitutionDAO. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường PEOPLE: xu hướng giảm, tăng 40% | giảm 60%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
PEOPLE_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 0,007113 trong khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại 0,007216 nằm giữa vùng R1 và R2. Giá cả đang ở phần trên của hệ thống trung tâm. Nhóm đường trung bình động chưa cho thấy sự sắp xếp theo chiều tăng. Cấu trúc thị trường cho thấy phe mua và phe bán đang giằng co tại ngưỡng này. Chỉ báo MACD đã phát ra tín hiệu cắt giảm. Hai đường nhanh và chậm đang phân kỳ theo hướng đi xuống. Chỉ số động lượng thể hiện trạng thái phân tầng. Chỉ số RSI đang ở vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI đều có xu hướng giảm. Biến động thị trường duy trì ở mức bình thường. Sức mạnh mua tạm thời suy yếu, trong khi áp lực bán vẫn chưa gia tăng đáng kể. Thị trường đang trong giai đoạn chuyển đổi động lượng. Mức kháng cự gần nhất nằm tại vùng R2 với giá 0,007228, cách mức giá hiện tại chưa đến 0,2%. Hỗ trợ đầu tiên phía dưới là vùng R1 ở mức 0,007178. Vị trí phòng thủ then chốt nằm tại mức trung tâm 0,007113. Mốc tham chiếu xa hơn là vùng S1 ở mức 0,007063, còn vùng S2 ở mức 0,006998 đóng vai trò như ranh giới sâu. Nếu giá phá vỡ mức trung tâm, thị trường sẽ tiến tới kiểm tra vùng S1. Để bứt phá lên cao, giá cần phải giữ vững trên mức R2.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của ConstitutionDAO có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
PEOPLE là một tài sản số hoạt động trên một mạng lưới blockchain phi tập trung. Nó được thiết kế để tạo điều kiện cho các giao dịch ngang hàng, cho phép người dùng gửi và nhận thanh toán một cách an toàn và hiệu quả. PEOPLE sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên chứng minh cổ phần, nổi tiếng với hiệu quả năng lượng và khả năng mở rộng. Mô hình cung cấp và phát hành tài sản được xác định trước và minh bạch, đảm bảo sự phân phối công bằng của token. PEOPLE thường được sử dụng trong hệ sinh thái bản địa của nó cho nhiều mục đích, bao gồm thanh toán, staking và tham gia vào quản trị mạng lưới. Bản chất phi tập trung và thiết kế mã nguồn mở của nó làm cho nó có thể thích ứng với nhiều trường hợp sử dụng, góp phần vào nền kinh tế số rộng lớn hơn.
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Sở hữu ConstitutionDAO mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.
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