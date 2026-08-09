Giá ConstitutionDAO hôm nay

Giá ConstitutionDAO (PEOPLE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.008233, biến động 14.58% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PEOPLE sang VND là ₫ 0.008233 mỗi PEOPLE.

ConstitutionDAO hiện xếp hạng #608 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 41.66M, với nguồn cung lưu hành 5.06B PEOPLE. Trong vòng 24 giờ qua, PEOPLE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.007113 (thấp) đến ₫ 0.008341 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,873.35657078901619965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 18.68037217124728640.

Về hiệu suất ngắn hạn, PEOPLE biến động +0.04% trong giờ qua và +15.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 99.06K.

Thông tin thị trường ConstitutionDAO (PEOPLE)

Xếp hạng No.608 Vốn hóa thị trường ₫ 41.66M₫ 41.66M ₫ 41.66M Khối lượng (24H) ₫ 99.06K₫ 99.06K ₫ 99.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 41.66M₫ 41.66M ₫ 41.66M Nguồn cung lưu thông 5.06B 5.06B 5.06B Tổng cung 5,060,137,334.7 5,060,137,334.7 5,060,137,334.7 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của ConstitutionDAO là ₫ 41.66M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 99.06K. Nguồn cung lưu hành của PEOPLE là 5.06B, với tổng nguồn cung là 5060137334.7. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 41.66M.