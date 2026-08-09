Giá SN64 hôm nay

Giá SN64 (SN64) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 18.27, biến động 5.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN64 sang VND là ₫ 18.27 mỗi SN64.

SN64 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SN64. Trong vòng 24 giờ qua, SN64 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 17.39 (thấp) đến ₫ 18.43 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN64 biến động 0.00% trong giờ qua và +12.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 8.06K.

Thông tin thị trường SN64 (SN64)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 8.06K₫ 8.06K ₫ 8.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 38.37B₫ 38.37B ₫ 38.37B Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 Blockchain công khai TAO

Vốn hoá thị trường hiện tại của SN64 là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 8.06K. Nguồn cung lưu hành của SN64 là --, với tổng nguồn cung là 2100000064. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 38.37B.