Giá Play AI hôm nay

Giá Play AI (PLAI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.001774, biến động 0.45% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PLAI sang VND là ₫ 0.001774 mỗi PLAI.

Play AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PLAI. Trong vòng 24 giờ qua, PLAI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.001759 (thấp) đến ₫ 0.00178 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PLAI biến động 0.00% trong giờ qua và -0.95% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 63.53K.

Thông tin thị trường Play AI (PLAI)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 63.53K₫ 63.53K ₫ 63.53K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.77M₫ 1.77M ₫ 1.77M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Play AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 63.53K. Nguồn cung lưu hành của PLAI là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.77M.