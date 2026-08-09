Giá Capinfra hôm nay

Giá Capinfra (CAPINFRA) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.09423, biến động 0.21% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CAPINFRA sang VND là ₫ 0.09423 mỗi CAPINFRA.

Capinfra hiện xếp hạng #3838 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 CAPINFRA. Trong vòng 24 giờ qua, CAPINFRA được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.09377 (thấp) đến ₫ 0.09493 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 17,919.1092573921697570, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 429.388379867891959105.

Về hiệu suất ngắn hạn, CAPINFRA biến động +0.40% trong giờ qua và +6.75% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 48.60K.

Thông tin thị trường Capinfra (CAPINFRA)

Xếp hạng No.3838 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 48.60K₫ 48.60K ₫ 48.60K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 18.85M₫ 18.85M ₫ 18.85M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Tổng cung 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Capinfra là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 48.60K. Nguồn cung lưu hành của CAPINFRA là 0.00, với tổng nguồn cung là 200000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 18.85M.