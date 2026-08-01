Giá GoldZip hôm nay

Giá GoldZip (XGZ) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 140.13, biến động 0.10% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XGZ sang VND là ₫ 140.13 mỗi XGZ.

GoldZip hiện xếp hạng #4031 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 XGZ. Trong vòng 24 giờ qua, XGZ được giao dịch trong khoảng từ ₫ 138.45 (thấp) đến ₫ 140.17 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,097,198.6853209593980, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 3,075,330.23581794013657335.

Về hiệu suất ngắn hạn, XGZ biến động +0.02% trong giờ qua và +7.41% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 8.23K.

Thông tin thị trường GoldZip (XGZ)

Xếp hạng No.4031 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 8.23K₫ 8.23K ₫ 8.23K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.52M₫ 2.52M ₫ 2.52M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Nguồn cung tối đa 18,000 18,000 18,000 Tổng cung 39,000 39,000 39,000 Tỷ lệ lưu hành 0.00% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của GoldZip là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 8.23K. Nguồn cung lưu hành của XGZ là 0.00, với tổng nguồn cung là 39000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.52M.