Giá SN51 hôm nay

Giá SN51 (SN51) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 15,22, biến động 5,40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SN51 sang VND là ₫ 15,22 mỗi SN51.

SN51 hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- SN51. Trong vòng 24 giờ qua, SN51 được giao dịch trong khoảng từ ₫ 14,4 (thấp) đến ₫ 15,51 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN51 biến động 0,00% trong giờ qua và +16,27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 13.30K.

Thông tin thị trường SN51 (SN51)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 13.30K₫ 13.30K ₫ 13.30K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 319,62M₫ 319,62M ₫ 319,62M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Blockchain công khai TAO

Vốn hoá thị trường hiện tại của SN51 là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 13.30K. Nguồn cung lưu hành của SN51 là --, với tổng nguồn cung là 21000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 319,62M.