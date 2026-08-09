Giá THORChain hôm nay

Giá THORChain (RUNE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.4355, biến động 1.95% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RUNE sang VND là ₫ 0.4355 mỗi RUNE.

THORChain hiện xếp hạng #159 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 147.36M, với nguồn cung lưu hành 338.37M RUNE. Trong vòng 24 giờ qua, RUNE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.4299 (thấp) đến ₫ 0.4473 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 559,493.75521010, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 208.90540737712660.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUNE biến động 0.00% trong giờ qua và -1.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 244.54K.

Thông tin thị trường THORChain (RUNE)

Xếp hạng No.159 Vốn hóa thị trường ₫ 147.36M₫ 147.36M ₫ 147.36M Khối lượng (24H) ₫ 244.54K₫ 244.54K ₫ 244.54K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 154.26M₫ 154.26M ₫ 154.26M Nguồn cung lưu thông 338.37M 338.37M 338.37M Nguồn cung tối đa 354,208,499 354,208,499 354,208,499 Tổng cung 354,208,499 354,208,499 354,208,499 Tỷ lệ lưu hành 95.52% Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2020-04-01 00:00:00 Giá phát hành ₫ 999.970₫ 999.970 ₫ 999.970 Blockchain công khai RUNE

Vốn hoá thị trường hiện tại của THORChain là ₫ 147.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 244.54K. Nguồn cung lưu hành của RUNE là 338.37M, với tổng nguồn cung là 354208499. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 154.26M.