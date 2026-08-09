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Giá THORChain theo thời gian thực hôm nay là 0.4355 VND. Vốn hoá thị trường của RUNE là 147,361,304.3175 VND. Theo dõi cập nhật giá RUNE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá THORChain theo thời gian thực hôm nay là 0.4355 VND. Vốn hoá thị trường của RUNE là 147,361,304.3175 VND. Theo dõi cập nhật giá RUNE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá THORChain(RUNE)

Giá theo thời gian thực 1 RUNE sang VND

₫11,460.1825
₫11,460.1825₫11,460.1825
-1.95%1D
VND
Biểu đồ giá THORChain (RUNE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:46:51 (UTC+8)

Giá THORChain hôm nay

Giá THORChain (RUNE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.4355, biến động 1.95% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RUNE sang VND là ₫ 0.4355 mỗi RUNE.

THORChain hiện xếp hạng #159 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 147.36M, với nguồn cung lưu hành 338.37M RUNE. Trong vòng 24 giờ qua, RUNE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.4299 (thấp) đến ₫ 0.4473 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 559,493.75521010, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 208.90540737712660.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUNE biến động 0.00% trong giờ qua và -1.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 244.54K.

Thông tin thị trường THORChain (RUNE)

No.159

₫ 147.36M
₫ 147.36M₫ 147.36M

₫ 244.54K
₫ 244.54K₫ 244.54K

₫ 154.26M
₫ 154.26M₫ 154.26M

338.37M
338.37M 338.37M

354,208,499
354,208,499 354,208,499

354,208,499
354,208,499 354,208,499

95.52%

0.01%

2020-04-01 00:00:00

₫ 999.970
₫ 999.970₫ 999.970

RUNE

Vốn hoá thị trường hiện tại của THORChain là ₫ 147.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 244.54K. Nguồn cung lưu hành của RUNE là 338.37M, với tổng nguồn cung là 354208499. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 154.26M.

Lịch sử giá THORChain theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.4299
₫ 0.4299₫ 0.4299
Thấp nhất 24H
₫ 0.4473
₫ 0.4473₫ 0.4473
Cao nhất 24H

₫ 0.4299
₫ 0.4299₫ 0.4299

₫ 0.4473
₫ 0.4473₫ 0.4473

₫ 559,493.75521010
₫ 559,493.75521010₫ 559,493.75521010

₫ 208.90540737712660
₫ 208.90540737712660₫ 208.90540737712660

0.00%

-1.95%

-1.56%

-1.56%

Lịch sử giá theo VND của THORChain (RUNE)

Theo dõi biến động giá của THORChain trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -227.917959-1.95%
30 ngày₫ +0.0357+8.92%
60 ngày₫ +0.046+11.81%
90 ngày₫ -0.1677-27.81%
Biến động giá THORChain hôm nay

Hôm nay, RUNE đã biến động ₫ -227.917959 (-1.95%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá THORChain trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0357 (+8.92%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá THORChain trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RUNE đã biến động ₫ +0.046 (+11.81%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá THORChain trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1677 (-27.81%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của THORChain (RUNE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá THORChain.

Phân tích THORChain

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của THORChain. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường THORChain hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RUNE: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayGiá > R2Trên R2Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

RUNE_USDT在4小时周期上的当前价格为0.4522，运行于中枢0.4417之上。价格突破R2阻力位0.4456后，目前维持高位震荡走势。根据枢纽体系分析，多头结构尚未被打破，S1至R2区间已形成新的整理平台。技术指标显示，短期超买状态后存在修正需求。 MACD指标呈现死叉形态，快慢线向下发散，进一步确认动能正在减弱。RSI指数处于中性区域，KDJ与StochRSI数值均出现回落。均线组合未发出明确的买卖信号，波动率随着布林带收口而逐渐降低。当前价位下，多空力量暂时达到平衡，缺乏单边驱动因素。 近期参考价位为R2对应的0.4456，该位置距离当前价格约1.4%。下方第一支撑位于S1的0.4402，距离现价约2.6%。远端防守位设在S2的0.4378。上方暂无明显近期阻力标记。若价格回测0.4456，则将验证该结构的有效性。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá THORChain?

Giá THORChain (RUNE) chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tổng giá trị bị khóa (TVL) - Các pool thanh khoản cao hơn sẽ làm tăng nhu cầu về RUNE.
2. Khối lượng giao dịch xuyên chuỗi - Số lượng giao dịch hoán đổi nhiều hơn sẽ tạo ra phí cho những người nắm giữ RUNE.
3. Mức độ áp dụng mạng lưới - Việc tích hợp với các blockchain mới giúp mở rộng tiện ích của RUNE.
4. Kinh tế token - Các yêu cầu ràng buộc RUNE đối với các nút mạng tạo ra tính khan hiếm.
5. Tâm lý thị trường DeFi - Xu hướng chung của tài chính phi tập trung ảnh hưởng đến nhu cầu về RUNE.
6. Sự cạnh tranh từ các giao thức DEX khác.
7. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến giao dịch xuyên chuỗi.
8. Các bản nâng cấp kỹ thuật và cải tiến giao thức.

Tại sao mọi người muốn biết giá THORChain hôm nay?

Mọi người muốn biết giá THORChain (RUNE) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, quản lý danh mục đầu tư và xác định thời điểm vào/ra thị trường. Vì RUNE cho phép thanh khoản xuyên chuỗi và giao dịch phi tập trung, các nhà đầu tư theo dõi giá của nó để tận dụng biến động, đánh giá hiệu suất đầu tư cũng như xác định các cơ hội mua/bán tối ưu trong hệ sinh thái DeFi đang ngày càng phát triển.

Dự đoán giá THORChain

Dự đoán giá THORChain (RUNE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RUNE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá THORChain (RUNE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của THORChain có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá THORChain sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RUNE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá THORChain.

Giới thiệu THORChain

Thorchain (RUNE) là một giao thức thanh khoản phi tập trung cho phép người dùng dễ dàng trao đổi tài sản tiền điện tử qua nhiều mạng lưới mà không mất quyền sở hữu hoàn toàn tài sản của họ trong quá trình này. Nó hoạt động trên hệ thống các hồ thanh khoản liên tục, được cung cấp bởi người dùng gửi cược RUNE và các tài sản số khác. Token tiện ích bản địa của giao thức, RUNE, được sử dụng cho bảo mật, quản trị và thanh khoản trong các hồ này. Thiết kế của Thorchain cho phép nó không phụ thuộc vào chuỗi, có nghĩa là nó có thể kết nối và tương tác với nhiều chuỗi khối khác nhau, do đó thúc đẩy thanh khoản và khả năng tương tác giữa các chuỗi. Điều này khiến nó trở thành một nhân tố chính trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), vì nó cho phép giao dịch mượt mà giữa các loại tiền điện tử khác nhau.

Hướng dẫn mua & đầu tư THORChain tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với THORChain? Mua RUNE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua THORChain. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua THORChain (RUNE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và THORChain sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua THORChain (RUNE)

Bạn có thể làm gì với THORChain

Sở hữu THORChain mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua THORChain (RUNE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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THORChain (RUNE) là gì

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Whitepaper

Nguồn THORChain

Để hiểu thêm về THORChain, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức THORChain
Block Explorer

Danh mục :

Bridge Governance TokensDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về THORChain

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:46:51 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành THORChain (RUNE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về THORChain

RUNE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RUNE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RUNE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường THORChain (RUNE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá THORChain theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RUNE/USDT
₫11,462.814
₫11,462.814₫11,462.814
-1.91%
562.82K (USDT)
RUNE/USDC
₫11,457.551
₫11,457.551₫11,457.551
-1.91%
128.56K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán RUNE sang VND

Số lượng

RUNE
RUNE
VND
VND

1 RUNE = 11,460.1825 VND