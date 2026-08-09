Giá THORChain(RUNE)
Giá THORChain (RUNE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.4355, biến động 1.95% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RUNE sang VND là ₫ 0.4355 mỗi RUNE.
THORChain hiện xếp hạng #159 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 147.36M, với nguồn cung lưu hành 338.37M RUNE. Trong vòng 24 giờ qua, RUNE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.4299 (thấp) đến ₫ 0.4473 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 559,493.75521010, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 208.90540737712660.
Về hiệu suất ngắn hạn, RUNE biến động 0.00% trong giờ qua và -1.56% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 244.54K.
No.159
95.52%
0.01%
2020-04-01 00:00:00
RUNE
Vốn hoá thị trường hiện tại của THORChain là ₫ 147.36M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 244.54K. Nguồn cung lưu hành của RUNE là 338.37M, với tổng nguồn cung là 354208499. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 154.26M.
0.00%
-1.95%
-1.56%
-1.56%
Theo dõi biến động giá của THORChain trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -227.917959
|-1.95%
|30 ngày
|₫ +0.0357
|+8.92%
|60 ngày
|₫ +0.046
|+11.81%
|90 ngày
|₫ -0.1677
|-27.81%
Hôm nay, RUNE đã biến động ₫ -227.917959 (-1.95%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0357 (+8.92%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RUNE đã biến động ₫ +0.046 (+11.81%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.1677 (-27.81%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của THORChain (RUNE)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá THORChain.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của THORChain. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RUNE: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Giá > R2
|Trên R2
|Đắt hơn phạm vi "đắt nhất" gần đây, ở vùng giá cao.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
RUNE_USDT在4小时周期上的当前价格为0.4522，运行于中枢0.4417之上。价格突破R2阻力位0.4456后，目前维持高位震荡走势。根据枢纽体系分析，多头结构尚未被打破，S1至R2区间已形成新的整理平台。技术指标显示，短期超买状态后存在修正需求。 MACD指标呈现死叉形态，快慢线向下发散，进一步确认动能正在减弱。RSI指数处于中性区域，KDJ与StochRSI数值均出现回落。均线组合未发出明确的买卖信号，波动率随着布林带收口而逐渐降低。当前价位下，多空力量暂时达到平衡，缺乏单边驱动因素。 近期参考价位为R2对应的0.4456，该位置距离当前价格约1.4%。下方第一支撑位于S1的0.4402，距离现价约2.6%。远端防守位设在S2的0.4378。上方暂无明显近期阻力标记。若价格回测0.4456，则将验证该结构的有效性。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của THORChain có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Thorchain (RUNE) là một giao thức thanh khoản phi tập trung cho phép người dùng dễ dàng trao đổi tài sản tiền điện tử qua nhiều mạng lưới mà không mất quyền sở hữu hoàn toàn tài sản của họ trong quá trình này. Nó hoạt động trên hệ thống các hồ thanh khoản liên tục, được cung cấp bởi người dùng gửi cược RUNE và các tài sản số khác. Token tiện ích bản địa của giao thức, RUNE, được sử dụng cho bảo mật, quản trị và thanh khoản trong các hồ này. Thiết kế của Thorchain cho phép nó không phụ thuộc vào chuỗi, có nghĩa là nó có thể kết nối và tương tác với nhiều chuỗi khối khác nhau, do đó thúc đẩy thanh khoản và khả năng tương tác giữa các chuỗi. Điều này khiến nó trở thành một nhân tố chính trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi), vì nó cho phép giao dịch mượt mà giữa các loại tiền điện tử khác nhau.
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Sở hữu THORChain mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.
Để hiểu thêm về THORChain, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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