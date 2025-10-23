Giá Hims Hers Health theo thời gian thực hôm nay là 47.12 USD. Theo dõi cập nhật giá HIMSON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá HIMSON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Hims Hers Health theo thời gian thực hôm nay là 47.12 USD. Theo dõi cập nhật giá HIMSON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá HIMSON dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về HIMSON

Thông tin giá HIMSON

Website chính thức HIMSON

Tokenomics của HIMSON

Dự báo giá HIMSON

Lịch sử HIMSON

Hướng dẫn mua HIMSON

Chuyển đổi HIMSON sang fiat

HIMSON Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Hims Hers Health

Giá Hims Hers Health(HIMSON)

Giá theo thời gian thực 1 HIMSON sang USD

$47.12
$47.12$47.12
+0.38%1D
USD
Biểu đồ giá Hims Hers Health (HIMSON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:52:18 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Hims Hers Health (HIMSON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 46.17
$ 46.17$ 46.17
Thấp nhất 24H
$ 49.73
$ 49.73$ 49.73
Cao nhất 24H

$ 46.17
$ 46.17$ 46.17

$ 49.73
$ 49.73$ 49.73

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

-0.07%

+0.38%

-23.59%

-23.59%

Giá thời gian thực của Hims Hers Health (HIMSON) là $ 47.12. Trong 24 giờ qua, HIMSON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 46.17 và cao nhất là $ 49.73, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HIMSON là $ 64.87097006673565, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 42.91605561045867.

Về hiệu suất ngắn hạn, HIMSON đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, +0.38% trong 24 giờ và -23.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hims Hers Health (HIMSON)

No.2726

$ 284.80K
$ 284.80K$ 284.80K

$ 60.19K
$ 60.19K$ 60.19K

$ 284.80K
$ 284.80K$ 284.80K

6.04K
6.04K 6.04K

6,044.14946378
6,044.14946378 6,044.14946378

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hims Hers Health là $ 284.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 60.19K. Nguồn cung lưu hành của HIMSON là 6.04K, với tổng nguồn cung là 6044.14946378. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 284.80K.

Lịch sử giá theo USD của Hims Hers Health (HIMSON)

Theo dõi biến động giá của Hims Hers Health trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.1784+0.38%
30 ngày$ -10.72-18.54%
60 ngày$ +17.12+57.06%
90 ngày$ +17.12+57.06%
Biến động giá Hims Hers Health hôm nay

Hôm nay, HIMSON đã biến động $ +0.1784 (+0.38%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Hims Hers Health trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -10.72 (-18.54%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Hims Hers Health trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HIMSON đã biến động $ +17.12 (+57.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Hims Hers Health trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +17.12 (+57.06%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Hims Hers Health (HIMSON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Hims Hers Health.

Hims Hers Health (HIMSON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Hims Hers Health đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Hims Hers Health một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake HIMSON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Hims Hers Health trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Hims Hers Health trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Hims Hers Health (USD)

Hims Hers Health (HIMSON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Hims Hers Health (HIMSON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Hims Hers Health.

Xem ngay dự đoán giá Hims Hers Health!

Tokenomics của Hims Hers Health (HIMSON)

Hiểu rõ tokenomics của Hims Hers Health (HIMSON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token HIMSON ngay!

Cách mua Hims Hers Health (HIMSON)

Bạn đang tìm cách mua Hims Hers Health? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Hims Hers Health trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

HIMSON/Tiền tệ địa phương

1 Hims Hers Health (HIMSON) sang VND
1,239,962.8
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang AUD
A$72.5648
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang GBP
34.8688
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang EUR
40.5232
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang USD
$47.12
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MYR
RM199.3176
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang TRY
1,977.6264
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang JPY
¥7,162.24
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang ARS
ARS$68,687.7664
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang RUB
3,839.8088
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang INR
4,135.7224
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang IDR
Rp785,333.0192
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang PHP
2,753.6928
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang EGP
￡E.2,241.4984
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BRL
R$254.448
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang CAD
C$65.4968
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BDT
5,747.6976
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang NGN
68,989.3344
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang COP
$183,346.276
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang ZAR
R.821.3016
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang UAH
1,963.4904
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang TZS
T.Sh.116,922.6256
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang VES
Bs9,895.2
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang CLP
$44,764
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang PKR
Rs13,306.688
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang KZT
25,333.1256
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang THB
฿1,546.4784
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang TWD
NT$1,448.94
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang AED
د.إ172.9304
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang CHF
Fr37.2248
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang HKD
HK$366.1224
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang AMD
֏17,991.3584
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MAD
.د.م434.9176
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MXN
$868.8928
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang SAR
ريال176.7
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang ETB
Br7,083.5496
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang KES
KSh6,069.5272
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang JOD
د.أ33.40808
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang PLN
171.5168
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang RON
лв206.3856
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang SEK
kr443.3992
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BGN
лв79.1616
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang HUF
Ft15,817.2416
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang CZK
986.6928
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang KWD
د.ك14.41872
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang ILS
155.0248
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BOB
Bs324.6568
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang AZN
80.104
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang TJS
SM433.504
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang GEL
127.224
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang AOA
Kz43,110.5592
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BHD
.د.ب17.76424
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BMD
$47.12
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang DKK
kr302.9816
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang HNL
L1,234.0728
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MUR
2,142.0752
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang NAD
$822.244
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang NOK
kr472.1424
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang NZD
$81.9888
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang PAB
B/.47.12
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang PGK
K197.4328
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang QAR
ر.ق171.5168
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang RSD
дин.4,760.0624
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang UZS
soʻm567,710.7128
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang ALL
L3,921.7976
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang ANG
ƒ84.3448
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang AWG
ƒ84.816
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BBD
$94.24
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BAM
KM79.1616
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BIF
Fr138,579.92
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BND
$60.7848
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BSD
$47.12
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang JMD
$7,558.5192
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang KHR
189,999.62
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang KMF
Fr19,978.88
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang LAK
1,024,347.8056
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang LKR
රු14,257.0984
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MDL
L799.1552
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MGA
Ar211,300.216
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MOP
P376.0176
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MVR
720.936
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MWK
MK81,663.672
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang MZN
MT3,010.968
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang NPR
रु6,600.0984
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang PYG
331,819.04
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang RWF
Fr68,276.88
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang SBD
$387.7976
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang SCR
638.9472
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang SRD
$1,867.8368
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang SVC
$410.8864
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang SZL
L822.244
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang TMT
m165.3912
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang TND
د.ت138.20296
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang TTD
$319.0024
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang UGX
Sh164,166.08
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang XAF
Fr26,622.8
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang XCD
$127.224
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang XOF
Fr26,622.8
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang XPF
Fr4,806.24
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BWP
P675.2296
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang BZD
$94.24
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang CVE
$4,473.1016
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang DJF
Fr8,340.24
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang DOP
$2,995.4184
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang DZD
د.ج6,148.6888
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang FJD
$108.376
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang GNF
Fr409,708.4
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang GTQ
Q359.9968
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang GYD
$9,833.0016
1 Hims Hers Health (HIMSON) sang ISK
kr5,748.64

Nguồn Hims Hers Health

Để hiểu thêm về Hims Hers Health, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Hims Hers Health
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Hims Hers Health

Hôm nay giá của Hims Hers Health (HIMSON) là bao nhiêu?
Giá HIMSON theo thời gian thực bằng USD là 47.12 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của HIMSON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của HIMSON sang USD là $ 47.12. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Hims Hers Health là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của HIMSON là $ 284.80K USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của HIMSON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của HIMSON là 6.04K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HIMSON là bao nhiêu?
HIMSON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 64.87097006673565 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của HIMSON là bao nhiêu?
HIMSON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 42.91605561045867 USD.
Khối lượng giao dịch của HIMSON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của HIMSON là $ 60.19K USD.
HIMSON có tăng giá trong năm nay không?
HIMSON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá HIMSON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:52:18 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Hims Hers Health (HIMSON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán HIMSON sang USD

Số lượng

HIMSON
HIMSON
USD
USD

1 HIMSON = 47.12 USD

Giao dịch HIMSON

HIMSON/USDT
$47.12
$47.12$47.12
+0.44%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures