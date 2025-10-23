Giá Meta Platforms theo thời gian thực hôm nay là 735.24 USD. Theo dõi cập nhật giá METAON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá METAON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Meta Platforms theo thời gian thực hôm nay là 735.24 USD. Theo dõi cập nhật giá METAON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá METAON dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về METAON

Thông tin giá METAON

Website chính thức METAON

Tokenomics của METAON

Dự báo giá METAON

Lịch sử METAON

Hướng dẫn mua METAON

Chuyển đổi METAON sang fiat

METAON Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Meta Platforms

Giá Meta Platforms(METAON)

Giá theo thời gian thực 1 METAON sang USD

$735.22
$735.22$735.22
+0.32%1D
USD
Biểu đồ giá Meta Platforms (METAON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:07:25 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Meta Platforms (METAON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 725.03
$ 725.03$ 725.03
Thấp nhất 24H
$ 740.2
$ 740.2$ 740.2
Cao nhất 24H

$ 725.03
$ 725.03$ 725.03

$ 740.2
$ 740.2$ 740.2

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 697.2743680767724
$ 697.2743680767724$ 697.2743680767724

+0.49%

+0.32%

+2.38%

+2.38%

Giá thời gian thực của Meta Platforms (METAON) là $ 735.24. Trong 24 giờ qua, METAON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 725.03 và cao nhất là $ 740.2, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của METAON là $ 783.5142352704004, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 697.2743680767724.

Về hiệu suất ngắn hạn, METAON đã biến động +0.49% trong 1 giờ qua, +0.32% trong 24 giờ và +2.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Meta Platforms (METAON)

No.1876

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

$ 54.64K
$ 54.64K$ 54.64K

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

2.48K
2.48K 2.48K

2,475.947191
2,475.947191 2,475.947191

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Meta Platforms là $ 1.82M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 54.64K. Nguồn cung lưu hành của METAON là 2.48K, với tổng nguồn cung là 2475.947191. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.82M.

Lịch sử giá theo USD của Meta Platforms (METAON)

Theo dõi biến động giá của Meta Platforms trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +2.3452+0.32%
30 ngày$ -31.89-4.16%
60 ngày$ +55.24+8.12%
90 ngày$ +55.24+8.12%
Biến động giá Meta Platforms hôm nay

Hôm nay, METAON đã biến động $ +2.3452 (+0.32%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Meta Platforms trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -31.89 (-4.16%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Meta Platforms trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, METAON đã biến động $ +55.24 (+8.12%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Meta Platforms trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +55.24 (+8.12%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Meta Platforms (METAON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Meta Platforms.

Meta Platforms (METAON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

Meta Platforms đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Meta Platforms một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake METAON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Meta Platforms trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Meta Platforms trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Meta Platforms (USD)

Meta Platforms (METAON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Meta Platforms (METAON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Meta Platforms.

Xem ngay dự đoán giá Meta Platforms!

Tokenomics của Meta Platforms (METAON)

Hiểu rõ tokenomics của Meta Platforms (METAON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token METAON ngay!

Cách mua Meta Platforms (METAON)

Bạn đang tìm cách mua Meta Platforms? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Meta Platforms trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

METAON/Tiền tệ địa phương

1 Meta Platforms (METAON) sang VND
19,347,840.6
1 Meta Platforms (METAON) sang AUD
A$1,132.2696
1 Meta Platforms (METAON) sang GBP
544.0776
1 Meta Platforms (METAON) sang EUR
632.3064
1 Meta Platforms (METAON) sang USD
$735.24
1 Meta Platforms (METAON) sang MYR
RM3,110.0652
1 Meta Platforms (METAON) sang TRY
30,865.3752
1 Meta Platforms (METAON) sang JPY
¥111,756.48
1 Meta Platforms (METAON) sang ARS
ARS$1,071,774.0528
1 Meta Platforms (METAON) sang RUB
59,914.7076
1 Meta Platforms (METAON) sang INR
64,554.072
1 Meta Platforms (METAON) sang IDR
Rp12,253,995.0984
1 Meta Platforms (METAON) sang PHP
42,996.8352
1 Meta Platforms (METAON) sang EGP
￡E.34,968.0144
1 Meta Platforms (METAON) sang BRL
R$3,970.296
1 Meta Platforms (METAON) sang CAD
C$1,021.9836
1 Meta Platforms (METAON) sang BDT
89,684.5752
1 Meta Platforms (METAON) sang NGN
1,074,906.1752
1 Meta Platforms (METAON) sang COP
$2,860,855.602
1 Meta Platforms (METAON) sang ZAR
R.12,815.2332
1 Meta Platforms (METAON) sang UAH
30,637.4508
1 Meta Platforms (METAON) sang TZS
T.Sh.1,824,409.8312
1 Meta Platforms (METAON) sang VES
Bs154,400.4
1 Meta Platforms (METAON) sang CLP
$698,478
1 Meta Platforms (METAON) sang PKR
Rs207,631.776
1 Meta Platforms (METAON) sang KZT
395,287.0812
1 Meta Platforms (METAON) sang THB
฿24,123.2244
1 Meta Platforms (METAON) sang TWD
NT$22,615.9824
1 Meta Platforms (METAON) sang AED
د.إ2,698.3308
1 Meta Platforms (METAON) sang CHF
Fr580.8396
1 Meta Platforms (METAON) sang HKD
HK$5,712.8148
1 Meta Platforms (METAON) sang AMD
֏280,729.3368
1 Meta Platforms (METAON) sang MAD
.د.م6,786.2652
1 Meta Platforms (METAON) sang MXN
$13,550.4732
1 Meta Platforms (METAON) sang SAR
ريال2,757.15
1 Meta Platforms (METAON) sang ETB
Br110,528.6292
1 Meta Platforms (METAON) sang KES
KSh94,706.2644
1 Meta Platforms (METAON) sang JOD
د.أ521.28516
1 Meta Platforms (METAON) sang PLN
2,676.2736
1 Meta Platforms (METAON) sang RON
лв3,220.3512
1 Meta Platforms (METAON) sang SEK
kr6,918.6084
1 Meta Platforms (METAON) sang BGN
лв1,235.2032
1 Meta Platforms (METAON) sang HUF
Ft246,724.4868
1 Meta Platforms (METAON) sang CZK
15,395.9256
1 Meta Platforms (METAON) sang KWD
د.ك224.98344
1 Meta Platforms (METAON) sang ILS
2,418.9396
1 Meta Platforms (METAON) sang BOB
Bs5,065.8036
1 Meta Platforms (METAON) sang AZN
1,249.908
1 Meta Platforms (METAON) sang TJS
SM6,764.208
1 Meta Platforms (METAON) sang GEL
1,985.148
1 Meta Platforms (METAON) sang AOA
Kz672,678.4284
1 Meta Platforms (METAON) sang BHD
.د.ب277.18548
1 Meta Platforms (METAON) sang BMD
$735.24
1 Meta Platforms (METAON) sang DKK
kr4,727.5932
1 Meta Platforms (METAON) sang HNL
L19,255.9356
1 Meta Platforms (METAON) sang MUR
33,424.0104
1 Meta Platforms (METAON) sang NAD
$12,829.938
1 Meta Platforms (METAON) sang NOK
kr7,367.1048
1 Meta Platforms (METAON) sang NZD
$1,279.3176
1 Meta Platforms (METAON) sang PAB
B/.735.24
1 Meta Platforms (METAON) sang PGK
K3,080.6556
1 Meta Platforms (METAON) sang QAR
ر.ق2,676.2736
1 Meta Platforms (METAON) sang RSD
дин.74,281.2972
1 Meta Platforms (METAON) sang UZS
soʻm8,858,311.2156
1 Meta Platforms (METAON) sang ALL
L61,194.0252
1 Meta Platforms (METAON) sang ANG
ƒ1,316.0796
1 Meta Platforms (METAON) sang AWG
ƒ1,323.432
1 Meta Platforms (METAON) sang BBD
$1,470.48
1 Meta Platforms (METAON) sang BAM
KM1,235.2032
1 Meta Platforms (METAON) sang BIF
Fr2,162,340.84
1 Meta Platforms (METAON) sang BND
$948.4596
1 Meta Platforms (METAON) sang BSD
$735.24
1 Meta Platforms (METAON) sang JMD
$117,939.8484
1 Meta Platforms (METAON) sang KHR
2,964,671.49
1 Meta Platforms (METAON) sang KMF
Fr311,741.76
1 Meta Platforms (METAON) sang LAK
15,983,477.9412
1 Meta Platforms (METAON) sang LKR
රු222,461.5668
1 Meta Platforms (METAON) sang MDL
L12,469.6704
1 Meta Platforms (METAON) sang MGA
Ar3,297,036.732
1 Meta Platforms (METAON) sang MOP
P5,867.2152
1 Meta Platforms (METAON) sang MVR
11,249.172
1 Meta Platforms (METAON) sang MWK
MK1,274,244.444
1 Meta Platforms (METAON) sang MZN
MT46,981.836
1 Meta Platforms (METAON) sang NPR
रु102,985.0668
1 Meta Platforms (METAON) sang PYG
5,177,560.08
1 Meta Platforms (METAON) sang RWF
Fr1,065,362.76
1 Meta Platforms (METAON) sang SBD
$6,051.0252
1 Meta Platforms (METAON) sang SCR
9,969.8544
1 Meta Platforms (METAON) sang SRD
$29,144.9136
1 Meta Platforms (METAON) sang SVC
$6,411.2928
1 Meta Platforms (METAON) sang SZL
L12,829.938
1 Meta Platforms (METAON) sang TMT
m2,580.6924
1 Meta Platforms (METAON) sang TND
د.ت2,158.66464
1 Meta Platforms (METAON) sang TTD
$4,977.5748
1 Meta Platforms (METAON) sang UGX
Sh2,561,576.16
1 Meta Platforms (METAON) sang XAF
Fr415,410.6
1 Meta Platforms (METAON) sang XCD
$1,985.148
1 Meta Platforms (METAON) sang XOF
Fr415,410.6
1 Meta Platforms (METAON) sang XPF
Fr74,994.48
1 Meta Platforms (METAON) sang BWP
P10,535.9892
1 Meta Platforms (METAON) sang BZD
$1,470.48
1 Meta Platforms (METAON) sang CVE
$69,796.3332
1 Meta Platforms (METAON) sang DJF
Fr130,137.48
1 Meta Platforms (METAON) sang DOP
$46,739.2068
1 Meta Platforms (METAON) sang DZD
د.ج95,941.4676
1 Meta Platforms (METAON) sang FJD
$1,691.052
1 Meta Platforms (METAON) sang GNF
Fr6,392,911.8
1 Meta Platforms (METAON) sang GTQ
Q5,617.2336
1 Meta Platforms (METAON) sang GYD
$153,429.8832
1 Meta Platforms (METAON) sang ISK
kr89,699.28

Nguồn Meta Platforms

Để hiểu thêm về Meta Platforms, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức Meta Platforms
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Meta Platforms

Hôm nay giá của Meta Platforms (METAON) là bao nhiêu?
Giá METAON theo thời gian thực bằng USD là 735.24 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của METAON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của METAON sang USD là $ 735.24. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Meta Platforms là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của METAON là $ 1.82M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của METAON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của METAON là 2.48K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của METAON là bao nhiêu?
METAON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 783.5142352704004 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của METAON là bao nhiêu?
METAON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 697.2743680767724 USD.
Khối lượng giao dịch của METAON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của METAON là $ 54.64K USD.
METAON có tăng giá trong năm nay không?
METAON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá METAON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:07:25 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Meta Platforms (METAON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán METAON sang USD

Số lượng

METAON
METAON
USD
USD

1 METAON = 735.24 USD

Giao dịch METAON

METAON/USDT
$735.22
$735.22$735.22
+0.31%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures