Giá Quantix Finance hôm nay

Giá Quantix Finance (QFI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 55.736, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá QFI sang VND là ₫ 55.736 mỗi QFI.

Quantix Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại ₫ 55.74M, với nguồn cung lưu hành 1.00M QFI. Trong vòng 24 giờ qua, QFI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 55.087 (thấp) đến ₫ 56.352 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, QFI biến động +0.16% trong giờ qua và -5.22% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 114.87K.

Thông tin thị trường Quantix Finance (QFI)

Vốn hóa thị trường ₫ 55.74M₫ 55.74M ₫ 55.74M Khối lượng (24H) ₫ 114.87K₫ 114.87K ₫ 114.87K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 557.36M₫ 557.36M ₫ 557.36M Nguồn cung lưu thông 1.00M 1.00M 1.00M Nguồn cung tối đa 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Tổng cung 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Blockchain công khai TRX

Vốn hoá thị trường hiện tại của Quantix Finance là ₫ 55.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 114.87K. Nguồn cung lưu hành của QFI là 1.00M, với tổng nguồn cung là 10000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 557.36M.