Giá RavenCoin hôm nay

Giá RavenCoin (RVN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0036, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RVN sang VND là ₫ 0.0036 mỗi RVN.

RavenCoin hiện xếp hạng #307 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 58.67M, với nguồn cung lưu hành 16.30B RVN. Trong vòng 24 giờ qua, RVN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003506 (thấp) đến ₫ 0.003672 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,510.85203610, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 103.48932056693744065.

Về hiệu suất ngắn hạn, RVN biến động -0.12% trong giờ qua và -0.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.06K.

Thông tin thị trường RavenCoin (RVN)

Xếp hạng No.307 Vốn hóa thị trường ₫ 58.67M₫ 58.67M ₫ 58.67M Khối lượng (24H) ₫ 71.06K₫ 71.06K ₫ 71.06K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 75.60M₫ 75.60M ₫ 75.60M Nguồn cung lưu thông 16.30B 16.30B 16.30B Nguồn cung tối đa 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Tổng cung 16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329 Tỷ lệ lưu hành 77.60% Thị phần 0.01% Giá phát hành ₫ 697.321185₫ 697.321185 ₫ 697.321185 Blockchain công khai RVN

Vốn hoá thị trường hiện tại của RavenCoin là ₫ 58.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.06K. Nguồn cung lưu hành của RVN là 16.30B, với tổng nguồn cung là 16297993160.55053329. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 75.60M.