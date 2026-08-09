Giá RavenCoin(RVN)
Giá RavenCoin (RVN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0036, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RVN sang VND là ₫ 0.0036 mỗi RVN.
RavenCoin hiện xếp hạng #307 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 58.67M, với nguồn cung lưu hành 16.30B RVN. Trong vòng 24 giờ qua, RVN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003506 (thấp) đến ₫ 0.003672 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,510.85203610, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 103.48932056693744065.
Về hiệu suất ngắn hạn, RVN biến động -0.12% trong giờ qua và -0.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.06K.
No.307
77.60%
0.01%
RVN
Vốn hoá thị trường hiện tại của RavenCoin là ₫ 58.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.06K. Nguồn cung lưu hành của RVN là 16.30B, với tổng nguồn cung là 16297993160.55053329. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 75.60M.
-0.12%
-0.44%
-0.25%
-0.25%
Theo dõi biến động giá của RavenCoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.41867176
|-0.44%
|30 ngày
|₫ -0.000399
|-9.98%
|60 ngày
|₫ -0.000601
|-14.31%
|90 ngày
|₫ -0.002732
|-43.15%
Hôm nay, RVN đã biến động ₫ -0.41867176 (-0.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000399 (-9.98%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RVN đã biến động ₫ -0.000601 (-14.31%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002732 (-43.15%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của RavenCoin (RVN)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá RavenCoin.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của RavenCoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RVN: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|R1 < Giá ≤ R2
|Giữa R1-R2
|Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
|BOLL (20,2)
|Giá > Dải trên
|Chạm hoặc vượt dải trên
|Đang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
RVN_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động phía trên trung tâm 0,003549; mức giá hiện tại 0,003565 đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,003563. Giá cả đang nằm ở nửa trên của dải dao động giữa các mức hỗ trợ S2 và kháng cự R2, cho thấy cấu trúc ngắn hạn có xu hướng dịch chuyển theo chiều tăng. Hệ thống đường trung bình động (MA) và điểm trục đều cùng hướng, xác nhận rằng mức giá hiện tại đang nằm trong vùng kiểm soát của phe mua. Chỉ báo MACD hình thành dấu hiệu cắt vàng, hai đường nhanh chậm đồng hướng phân kỳ, chỉ báo động lượng cũng cho tín hiệu tương tự. Các đường MA và EMA đều phát ra tín hiệu mua, thể hiện động lực xu hướng ngắn hạn tập trung mạnh mẽ. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, không xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán, biến động giá vẫn ổn định ở mức độ vừa phải. Các chỉ báo KDJ và StochRSI phối hợp nhịp nhàng với diễn biến giá, chưa ghi nhận sự phân kỳ rõ ràng, cho thấy lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng tại mức giá hiện tại. Mức giá quan trọng gần nhất là R1 (0,003563), hiện tại giá đã bứt phá lên trên ngưỡng này; điểm tham chiếu tiếp theo là R2 (0,003590), cách mức giá hiện tại khoảng 0,7%. Ở phía dưới, mức hỗ trợ gần nhất nằm tại trung tâm 0,003549, cách giá hiện tại khoảng 0,45%. Các mức phòng thủ sâu hơn lần lượt là S1 (0,003522) và S2 (0,003508), cách giá hiện tại lần lượt 1,2% và 1,6%. Những mức giá này tạo thành các giới hạn tham chiếu cho phạm vi giao dịch hiện tại.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của RavenCoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Ravencoin (RVN) là một giao thức blockchain ngang hàng được thiết kế để tạo điều kiện cho việc chuyển giao các tài sản số độc đáo. Lấy cảm hứng từ dự án Bitcoin, RVN tập trung vào việc chuyển giao tài sản, cụ thể là việc tạo và chuyển giao tài sản được token hóa, thay vì chỉ đơn thuần là một phương tiện trao đổi đơn giản. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên công việc chứng minh và có thời gian khối là một phút. Mục tiêu chính của dự án là tạo ra một mạng lưới chuyển giao tài sản phi tập trung, nơi người dùng có thể tạo và chuyển giao bất kỳ tài sản thực tế hoặc số nào trên blockchain Ravencoin. Điều này làm cho RVN đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực chứng khoán được token hóa, đồ sưu tầm và thẻ giao dịch.
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Sở hữu RavenCoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua RavenCoin (RVN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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Raven là một loại tiền kỹ thuật số thử nghiệm cho phép thanh toán tức thì cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới. Raven hoạt động mà không có cơ quan trung ương sử dụng công nghệ ngang hàng: việc quản lý các giao dịch và phát hành tiền được thực hiện bởi mạng lưới. Raven Core là tên của phần mềm mã nguồn mở có thể sử dụng đơn vị tiền tệ này. Ravencoin là một mạng ngang hàng kỹ thuật số được thiết kế để sử dụng một chuỗi khối cụ thể nhằm xử lý hiệu quả một chức năng cụ thể: chuyển tài sản từ bên này sang bên khác. Dựa trên một nhánh của mã Bitcoin, Ravencoin được phát hành vào ngày 3 tháng 1 năm 2018 và là một dự án mã nguồn mở thực sự (không có ICO hoặc masternode). Nó tập trung vào việc xây dựng một công nghệ hữu ích và xây dựng một cộng đồng lớn mạnh và phát triển.
Để hiểu thêm về RavenCoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
|Thông tin
|02-11 14:20:00
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|Số liệu on-chain
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285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
|02-01 01:12:00
|Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
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