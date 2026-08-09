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Giá RavenCoin theo thời gian thực hôm nay là 0.0036 VND. Vốn hoá thị trường của RVN là 58,672,775.377981919844 VND. Theo dõi cập nhật giá RVN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá RavenCoin theo thời gian thực hôm nay là 0.0036 VND. Vốn hoá thị trường của RVN là 58,672,775.377981919844 VND. Theo dõi cập nhật giá RVN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá RavenCoin(RVN)

Giá theo thời gian thực 1 RVN sang VND

₫94.734
₫94.734₫94.734
-0.44%1D
VND
Biểu đồ giá RavenCoin (RVN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:47:31 (UTC+8)

Giá RavenCoin hôm nay

Giá RavenCoin (RVN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0036, biến động 0.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RVN sang VND là ₫ 0.0036 mỗi RVN.

RavenCoin hiện xếp hạng #307 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 58.67M, với nguồn cung lưu hành 16.30B RVN. Trong vòng 24 giờ qua, RVN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.003506 (thấp) đến ₫ 0.003672 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 7,510.85203610, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 103.48932056693744065.

Về hiệu suất ngắn hạn, RVN biến động -0.12% trong giờ qua và -0.25% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 71.06K.

Thông tin thị trường RavenCoin (RVN)

No.307

₫ 58.67M
₫ 58.67M₫ 58.67M

₫ 71.06K
₫ 71.06K₫ 71.06K

₫ 75.60M
₫ 75.60M₫ 75.60M

16.30B
16.30B 16.30B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

16,297,993,160.55053329
16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329

77.60%

0.01%

₫ 697.321185
₫ 697.321185₫ 697.321185

RVN

Vốn hoá thị trường hiện tại của RavenCoin là ₫ 58.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 71.06K. Nguồn cung lưu hành của RVN là 16.30B, với tổng nguồn cung là 16297993160.55053329. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 75.60M.

Lịch sử giá RavenCoin theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.003506
₫ 0.003506₫ 0.003506
Thấp nhất 24H
₫ 0.003672
₫ 0.003672₫ 0.003672
Cao nhất 24H

₫ 0.003506
₫ 0.003506₫ 0.003506

₫ 0.003672
₫ 0.003672₫ 0.003672

₫ 7,510.85203610
₫ 7,510.85203610₫ 7,510.85203610

₫ 103.48932056693744065
₫ 103.48932056693744065₫ 103.48932056693744065

-0.12%

-0.44%

-0.25%

-0.25%

Lịch sử giá theo VND của RavenCoin (RVN)

Theo dõi biến động giá của RavenCoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.41867176-0.44%
30 ngày₫ -0.000399-9.98%
60 ngày₫ -0.000601-14.31%
90 ngày₫ -0.002732-43.15%
Biến động giá RavenCoin hôm nay

Hôm nay, RVN đã biến động ₫ -0.41867176 (-0.44%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá RavenCoin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000399 (-9.98%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá RavenCoin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RVN đã biến động ₫ -0.000601 (-14.31%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá RavenCoin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.002732 (-43.15%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của RavenCoin (RVN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá RavenCoin.

Phân tích RavenCoin

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của RavenCoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường RavenCoin hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường RVN: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayR1 < Giá ≤ R2Giữa R1-R2Trên điểm xoay trung tâm, nhưng không thuộc khu vực giá cực cao.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
BOLL (20,2)Giá > Dải trênChạm hoặc vượt dải trênĐang tiến vào khu vực "đắt", biến động gia tăng.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

RVN_USDT trong khung thời gian 4 giờ đang vận động phía trên trung tâm 0,003549; mức giá hiện tại 0,003565 đã vượt qua ngưỡng kháng cự R1 ở mức 0,003563. Giá cả đang nằm ở nửa trên của dải dao động giữa các mức hỗ trợ S2 và kháng cự R2, cho thấy cấu trúc ngắn hạn có xu hướng dịch chuyển theo chiều tăng. Hệ thống đường trung bình động (MA) và điểm trục đều cùng hướng, xác nhận rằng mức giá hiện tại đang nằm trong vùng kiểm soát của phe mua. Chỉ báo MACD hình thành dấu hiệu cắt vàng, hai đường nhanh chậm đồng hướng phân kỳ, chỉ báo động lượng cũng cho tín hiệu tương tự. Các đường MA và EMA đều phát ra tín hiệu mua, thể hiện động lực xu hướng ngắn hạn tập trung mạnh mẽ. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, không xuất hiện các giá trị cực đoan quá mua hoặc quá bán, biến động giá vẫn ổn định ở mức độ vừa phải. Các chỉ báo KDJ và StochRSI phối hợp nhịp nhàng với diễn biến giá, chưa ghi nhận sự phân kỳ rõ ràng, cho thấy lực mua và lực bán đang tạm thời cân bằng tại mức giá hiện tại. Mức giá quan trọng gần nhất là R1 (0,003563), hiện tại giá đã bứt phá lên trên ngưỡng này; điểm tham chiếu tiếp theo là R2 (0,003590), cách mức giá hiện tại khoảng 0,7%. Ở phía dưới, mức hỗ trợ gần nhất nằm tại trung tâm 0,003549, cách giá hiện tại khoảng 0,45%. Các mức phòng thủ sâu hơn lần lượt là S1 (0,003522) và S2 (0,003508), cách giá hiện tại lần lượt 1,2% và 1,6%. Những mức giá này tạo thành các giới hạn tham chiếu cho phạm vi giao dịch hiện tại.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá RavenCoin?

Giá của RavenCoin (RVN) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của ngành tiền mã hóa
2. Sự thay đổi về độ khó khai thác và tỷ lệ băm (hash rate)
3. Mức độ áp dụng token hóa tài sản trên mạng lưới Ravencoin
4. Các sàn giao dịch niêm yết và khối lượng giao dịch
5. Biến động giá Bitcoin (hiệu ứng tương quan)
6. Hoạt động của nhà phát triển và các bản nâng cấp mạng lưới
7. Tin tức liên quan đến quy định, đặc biệt là những thông tin ảnh hưởng đến các đồng tiền chú trọng bảo mật quyền riêng tư
8. Động lực cung ứng từ phần thưởng khai thác
9. Mức độ gắn kết của cộng đồng và các mối quan hệ đối tác
10. Phân tích kỹ thuật và tâm lý đầu cơ của nhà giao dịch

Tại sao mọi người muốn biết giá RavenCoin hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của RavenCoin (RVN) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. Các nhà giao dịch cần giá theo thời gian thực để thực hiện các lệnh mua/bán một cách có lợi nhuận. Còn các nhà đầu tư thì theo dõi diễn biến hàng ngày để đánh giá giá trị tài sản nắm giữ và đưa ra những quyết định chiến lược về quy mô vị thế hoặc điểm chốt lời/điểm cắt lỗ.

Dự đoán giá RavenCoin

Dự đoán giá RavenCoin (RVN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RVN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá RavenCoin (RVN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của RavenCoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá RavenCoin sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RVN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá RavenCoin.

Giới thiệu RavenCoin

Ravencoin (RVN) là một giao thức blockchain ngang hàng được thiết kế để tạo điều kiện cho việc chuyển giao các tài sản số độc đáo. Lấy cảm hứng từ dự án Bitcoin, RVN tập trung vào việc chuyển giao tài sản, cụ thể là việc tạo và chuyển giao tài sản được token hóa, thay vì chỉ đơn thuần là một phương tiện trao đổi đơn giản. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận dựa trên công việc chứng minh và có thời gian khối là một phút. Mục tiêu chính của dự án là tạo ra một mạng lưới chuyển giao tài sản phi tập trung, nơi người dùng có thể tạo và chuyển giao bất kỳ tài sản thực tế hoặc số nào trên blockchain Ravencoin. Điều này làm cho RVN đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực chứng khoán được token hóa, đồ sưu tầm và thẻ giao dịch.

Hướng dẫn mua & đầu tư RavenCoin tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với RavenCoin? Mua RVN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua RavenCoin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua RavenCoin (RVN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và RavenCoin sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua RavenCoin (RVN)

Bạn có thể làm gì với RavenCoin

Sở hữu RavenCoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua RavenCoin (RVN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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RavenCoin (RVN) là gì

Raven là một loại tiền kỹ thuật số thử nghiệm cho phép thanh toán tức thì cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới. Raven hoạt động mà không có cơ quan trung ương sử dụng công nghệ ngang hàng: việc quản lý các giao dịch và phát hành tiền được thực hiện bởi mạng lưới. Raven Core là tên của phần mềm mã nguồn mở có thể sử dụng đơn vị tiền tệ này. Ravencoin là một mạng ngang hàng kỹ thuật số được thiết kế để sử dụng một chuỗi khối cụ thể nhằm xử lý hiệu quả một chức năng cụ thể: chuyển tài sản từ bên này sang bên khác. Dựa trên một nhánh của mã Bitcoin, Ravencoin được phát hành vào ngày 3 tháng 1 năm 2018 và là một dự án mã nguồn mở thực sự (không có ICO hoặc masternode). Nó tập trung vào việc xây dựng một công nghệ hữu ích và xây dựng một cộng đồng lớn mạnh và phát triển.

Nguồn RavenCoin

Để hiểu thêm về RavenCoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức RavenCoin
Block Explorer

Danh mục :

Made in USAProof of Work (PoW)Real World Assets (RWA)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về RavenCoin

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:47:31 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành RavenCoin (RVN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về RavenCoin

RVN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RVN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RVN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường RavenCoin (RVN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá RavenCoin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RVN/USDT
₫94.734
₫94.734₫94.734
-0.35%
19.73M (USDT)
RVN/USDC
₫94.62874
₫94.62874₫94.62874
-0.49%
14.86M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 RVN = 94.734 VND