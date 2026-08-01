Giá XEN Crypto hôm nay

Giá XEN Crypto (XEN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000000004103, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XEN sang VND là ₫ 0.000000004103 mỗi XEN.

XEN Crypto hiện xếp hạng #3922 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 0.00, với nguồn cung lưu hành 0.00 XEN. Trong vòng 24 giờ qua, XEN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000000004021 (thấp) đến ₫ 0.000000004281 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 158.27108690220336645, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00010679692389090.

Về hiệu suất ngắn hạn, XEN biến động +0.88% trong giờ qua và +8.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 57.12K.

Thông tin thị trường XEN Crypto (XEN)

Xếp hạng No.3922 Vốn hóa thị trường ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Khối lượng (24H) ₫ 57.12K₫ 57.12K ₫ 57.12K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.41M₫ 1.41M ₫ 1.41M Nguồn cung lưu thông 0.00 0.00 0.00 Tổng cung 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 343,336,772,376,717 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của XEN Crypto là ₫ 0.00, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 57.12K. Nguồn cung lưu hành của XEN là 0.00, với tổng nguồn cung là 343336772376717. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.41M.