Giá iShares 20 Year ETF theo thời gian thực hôm nay là 93.3 USD. Theo dõi cập nhật giá TLTON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TLTON dễ dàng ngay trên MEXC.

Giá iShares 20 Year ETF(TLTON)

Giá theo thời gian thực 1 TLTON sang USD

$93.3
$93.3$93.3
+0.40%1D
USD
Biểu đồ giá iShares 20 Year ETF (TLTON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:41:47 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của iShares 20 Year ETF (TLTON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 92.72
$ 92.72$ 92.72
Thấp nhất 24H
$ 93.95
$ 93.95$ 93.95
Cao nhất 24H

$ 92.72
$ 92.72$ 92.72

$ 93.95
$ 93.95$ 93.95

$ 93.34469033115305
$ 93.34469033115305$ 93.34469033115305

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

-0.02%

+0.40%

+1.68%

+1.68%

Giá thời gian thực của iShares 20 Year ETF (TLTON) là $ 93.3. Trong 24 giờ qua, TLTON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 92.72 và cao nhất là $ 93.95, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TLTON là $ 93.34469033115305, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 86.39533703543214.

Về hiệu suất ngắn hạn, TLTON đã biến động -0.02% trong 1 giờ qua, +0.40% trong 24 giờ và +1.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.854

$ 19.76M
$ 19.76M$ 19.76M

$ 66.23K
$ 66.23K$ 66.23K

$ 19.76M
$ 19.76M$ 19.76M

211.77K
211.77K 211.77K

211,769.81332543
211,769.81332543 211,769.81332543

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của iShares 20 Year ETF là $ 19.76M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 66.23K. Nguồn cung lưu hành của TLTON là 211.77K, với tổng nguồn cung là 211769.81332543. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.76M.

Lịch sử giá theo USD của iShares 20 Year ETF (TLTON)

Theo dõi biến động giá của iShares 20 Year ETF trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ +0.3717+0.40%
30 ngày$ +3.83+4.28%
60 ngày$ +33.3+55.50%
90 ngày$ +33.3+55.50%
Biến động giá iShares 20 Year ETF hôm nay

Hôm nay, TLTON đã biến động $ +0.3717 (+0.40%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá iShares 20 Year ETF trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +3.83 (+4.28%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá iShares 20 Year ETF trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TLTON đã biến động $ +33.3 (+55.50%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá iShares 20 Year ETF trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +33.3 (+55.50%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá iShares 20 Year ETF.

iShares 20 Year ETF (TLTON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

iShares 20 Year ETF đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư iShares 20 Year ETF một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TLTON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về iShares 20 Year ETF trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch iShares 20 Year ETF trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá iShares 20 Year ETF (USD)

iShares 20 Year ETF (TLTON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản iShares 20 Year ETF (TLTON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho iShares 20 Year ETF.

Xem ngay dự đoán giá iShares 20 Year ETF!

Tokenomics của iShares 20 Year ETF (TLTON)

Hiểu rõ tokenomics của iShares 20 Year ETF (TLTON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TLTON ngay!

Cách mua iShares 20 Year ETF (TLTON)

Bạn đang tìm cách mua iShares 20 Year ETF? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua iShares 20 Year ETF trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TLTON/Tiền tệ địa phương

1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang VND
2,455,189.5
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang AUD
A$143.682
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang GBP
69.042
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang EUR
80.238
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang USD
$93.3
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MYR
RM393.726
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang TRY
3,916.734
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang JPY
¥14,181.6
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang ARS
ARS$136,005.276
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang RUB
7,603.017
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang INR
8,189.874
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang IDR
Rp1,554,999.378
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang PHP
5,456.184
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang EGP
￡E.4,438.281
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BRL
R$503.82
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang CAD
C$129.687
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BDT
11,390.064
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang NGN
136,402.734
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang COP
$363,034.965
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang ZAR
R.1,626.219
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang UAH
3,890.61
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang TZS
T.Sh.231,512.754
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang VES
Bs19,593
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang CLP
$88,635
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang PKR
Rs26,385.24
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang KZT
50,187.936
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang THB
฿3,063.039
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang TWD
NT$2,870.841
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang AED
د.إ342.411
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang CHF
Fr73.707
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang HKD
HK$724.941
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang AMD
֏35,623.806
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MAD
.د.م861.159
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MXN
$1,720.452
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang SAR
ريال349.875
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang ETB
Br13,989.402
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang KES
KSh12,029.169
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang JOD
د.أ66.1497
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang PLN
339.612
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang RON
лв408.654
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang SEK
kr877.953
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BGN
лв156.744
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang HUF
Ft31,318.944
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang CZK
1,953.702
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang KWD
د.ك28.5498
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang ILS
306.957
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BOB
Bs642.837
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang AZN
158.61
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang TJS
SM858.36
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang GEL
251.91
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang AOA
Kz85,361.103
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BHD
.د.ب35.1741
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BMD
$93.3
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang DKK
kr599.919
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang HNL
L2,447.259
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MUR
4,241.418
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang NAD
$1,628.085
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang NOK
kr934.866
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang NZD
$162.342
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang PAB
B/.93.3
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang PGK
K391.86
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang QAR
ر.ق338.679
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang RSD
дин.9,427.032
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang UZS
soʻm1,124,096.127
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang ALL
L7,761.627
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang ANG
ƒ167.007
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang AWG
ƒ167.94
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BBD
$186.6
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BAM
KM156.744
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BIF
Fr274,395.3
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BND
$120.357
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BSD
$93.3
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang JMD
$14,977.449
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang KHR
376,208.925
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang KMF
Fr39,559.2
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang LAK
2,028,260.829
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang LKR
රු28,254.972
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MDL
L1,587.966
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MGA
Ar416,517.324
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MOP
P745.467
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MVR
1,427.49
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MWK
MK161,418.33
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang MZN
MT5,961.87
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang NPR
रु13,079.727
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang PYG
661,683.6
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang RWF
Fr135,191.7
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang SBD
$767.859
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang SCR
1,265.148
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang SRD
$3,698.412
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang SVC
$814.509
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang SZL
L1,628.085
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang TMT
m327.483
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang TND
د.ت273.9288
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang TTD
$631.641
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang UGX
Sh325,057.2
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang XAF
Fr52,714.5
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang XCD
$251.91
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang XOF
Fr52,714.5
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang XPF
Fr9,516.6
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BWP
P1,337.922
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang BZD
$186.6
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang CVE
$8,864.433
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang DJF
Fr16,514.1
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang DOP
$5,919.885
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang DZD
د.ج12,173.784
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang FJD
$214.59
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang GNF
Fr811,243.5
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang GTQ
Q712.812
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang GYD
$19,485.705
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) sang ISK
kr11,382.6

Để hiểu thêm về iShares 20 Year ETF, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức iShares 20 Year ETF
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về iShares 20 Year ETF

Hôm nay giá của iShares 20 Year ETF (TLTON) là bao nhiêu?
Giá TLTON theo thời gian thực bằng USD là 93.3 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TLTON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TLTON sang USD là $ 93.3. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của iShares 20 Year ETF là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TLTON là $ 19.76M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TLTON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TLTON là 211.77K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TLTON là bao nhiêu?
TLTON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 93.34469033115305 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TLTON là bao nhiêu?
TLTON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 86.39533703543214 USD.
Khối lượng giao dịch của TLTON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TLTON là $ 66.23K USD.
TLTON có tăng giá trong năm nay không?
TLTON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TLTON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:41:47 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành iShares 20 Year ETF (TLTON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

