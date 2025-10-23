XL1 (XL1) là gì

XYO ban đầu được xây dựng như một công ty dữ liệu tập trung vào Proof of Location, cung cấp sự đảm bảo về vị trí cho các thiết bị được kết nối. Theo thời gian, XYO đã phát triển thành một công ty dữ liệu toàn diện, thu thập và xác minh cả dữ liệu trong thế giới thực lẫn dữ liệu ảo, đồng thời kết nối chúng với các ứng dụng Web2 và Web3. XYO đã mở rộng hệ sinh thái bằng việc ra mắt blockchain XYO Layer One, được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu dữ liệu khổng lồ của các lĩnh vực như DePIN, RWA, AI và các ngành công nghiệp dựa trên dữ liệu khác. Blockchain XYO Layer One mang đến một giải pháp chuyên biệt cho các ngành công nghiệp xử lý dữ liệu lớn như AI và DePIN, với kiến trúc độc đáo hỗ trợ vận hành đồng thời nhiều blockchain trên một sổ cái thống nhất và chia sẻ. Điều này cho phép xử lý dữ liệu mượt mà mà vẫn duy trì được độ chính xác và khả năng mở rộng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhiều ứng dụng khác nhau.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về XL1 Hôm nay giá của XL1 (XL1) là bao nhiêu? Giá XL1 theo thời gian thực bằng USD là 0.0008541 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của XL1 sang USD là bao nhiêu? $ 0.0008541 . Truy cập Giá hiện tại của XL1 sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của XL1 là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của XL1 là $ 4.90M USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của XL1 là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của XL1 là 5.74B USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XL1 là bao nhiêu? XL1 đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.003549262214266047 USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của XL1 là bao nhiêu? XL1 từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.000752957257810761 USD . Khối lượng giao dịch của XL1 là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của XL1 là $ 13.03K USD . XL1 có tăng giá trong năm nay không? XL1 có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá XL1 để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành XL1 (XL1)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-23 01:13:05 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ" 10-22 21:14:27 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử 10-22 12:58:37 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ 10-21 22:34:24 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút 10-21 15:53:36 Xu hướng ngành tiền mã hóa Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD 10-20 18:31:42 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

