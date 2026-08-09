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Giá Syscoin theo thời gian thực hôm nay là 0.002258 VND. Vốn hoá thị trường của SYS là 2,011,973.85211668662 VND. Theo dõi cập nhật giá SYS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Syscoin theo thời gian thực hôm nay là 0.002258 VND. Vốn hoá thị trường của SYS là 2,011,973.85211668662 VND. Theo dõi cập nhật giá SYS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Syscoin(SYS)

Giá theo thời gian thực 1 SYS sang VND

₫59.41927
₫59.41927₫59.41927
-4.64%1D
VND
Biểu đồ giá Syscoin (SYS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:41:36 (UTC+8)

Giá Syscoin hôm nay

Giá Syscoin (SYS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002258, biến động 4.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SYS sang VND là ₫ 0.002258 mỗi SYS.

Syscoin hiện xếp hạng #1666 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.01M, với nguồn cung lưu hành 891.04M SYS. Trong vòng 24 giờ qua, SYS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002232 (thấp) đến ₫ 0.002379 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 34,432.4368442613256125, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5.24107959616237040.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYS biến động +0.48% trong giờ qua và +3.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.29K.

Thông tin thị trường Syscoin (SYS)

No.1666

₫ 2.01M
₫ 2.01M₫ 2.01M

₫ 55.29K
₫ 55.29K₫ 55.29K

₫ 2.01M
₫ 2.01M₫ 2.01M

891.04M
891.04M 891.04M

--
----

891,042,450.00739
891,042,450.00739 891,042,450.00739

SYS

Vốn hoá thị trường hiện tại của Syscoin là ₫ 2.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.29K. Nguồn cung lưu hành của SYS là 891.04M, với tổng nguồn cung là 891042450.00739. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.01M.

Lịch sử giá Syscoin theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.002232
₫ 0.002232₫ 0.002232
Thấp nhất 24H
₫ 0.002379
₫ 0.002379₫ 0.002379
Cao nhất 24H

₫ 0.002232
₫ 0.002232₫ 0.002232

₫ 0.002379
₫ 0.002379₫ 0.002379

₫ 34,432.4368442613256125
₫ 34,432.4368442613256125₫ 34,432.4368442613256125

₫ 5.24107959616237040
₫ 5.24107959616237040₫ 5.24107959616237040

+0.48%

-4.64%

+3.48%

+3.48%

Lịch sử giá theo VND của Syscoin (SYS)

Theo dõi biến động giá của Syscoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -2.89120609-4.64%
30 ngày₫ -0.000133-5.57%
60 ngày₫ +0.000096+4.44%
90 ngày₫ -0.008131-78.27%
Biến động giá Syscoin hôm nay

Hôm nay, SYS đã biến động ₫ -2.89120609 (-4.64%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Syscoin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.000133 (-5.57%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Syscoin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SYS đã biến động ₫ +0.000096 (+4.44%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Syscoin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.008131 (-78.27%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Syscoin (SYS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Syscoin.

Phân tích Syscoin

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Syscoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Syscoin hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SYS: xu hướng tăng, tăng 72% | giảm 28%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI>80Khu vực quá muaNgắn hạn tăng quá nhanh, đề phòng rủi ro điều chỉnh.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

**Cấu trúc thị trường** SYS_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0.005913 USDT, đang nằm dưới mức trung tâm 0.00607 với khoảng cách 2.58%, thuộc vùng chuyển tiếp giữa hệ thống nút thắt S1 và vùng trung tâm. Nhóm MA chu kỳ 5-6 tuần cho thấy tỷ lệ mua chiếm ưu thế, trong khi nhóm EMA chu kỳ 7 tuần cũng đồng thời phát tín hiệu mua; giá cả đang vận động trên hệ thống đường trung bình động ngắn hạn. **Trạng thái động lực** Chỉ báo MACD ghi nhận mô hình cắt chéo vàng, với đường nhanh và đường chậm giao nhau hướng lên. Chỉ số RSI duy trì trong vùng trung tính, các chỉ báo động lực thể hiện cấu trúc phân tầng: đường nhanh nghiêng về phía mua, còn đường chậm ở trạng thái trung tính. Sự đồng nhất về hướng của các chỉ báo ngắn hạn và trung hạn khá cao. **Các mức giá quan trọng** Ở phía trên, mức kháng cự R1 nằm tại 0.00637 (cao hơn giá hiện tại 7.7%), R2 tại 0.00665 (cao hơn 12.5%). Ở phía dưới, mức hỗ trợ S1 tại 0.00579 (thấp hơn giá hiện tại 2.1%), S2 tại 0.00549 (thấp hơn 7.1%). Trong ngắn hạn, cần chú ý theo dõi ranh giới giữa vùng S1 và R1.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Syscoin?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá của Syscoin (SYS):

1. Tâm lý thị trường và xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
2. Mối tương quan với Bitcoin – hầu hết các đồng tiền thay thế đều theo sát diễn biến của BTC
3. Mức độ áp dụng nền tảng và việc sử dụng thực tế các dịch vụ blockchain của Syscoin
4. Các thông báo về hợp tác cũng như quá trình phát triển hệ sinh thái
5. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
6. Các bản nâng cấp mạng lưới và những cải tiến công nghệ
7. Tin tức về quy định pháp lý có ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử
8. Sự cạnh tranh từ các nền tảng blockchain khác
9. Động lực cung – cầu trên thị trường
10. Nhu cầu đầu cơ của nhà đầu tư và hoạt động của các “cá voi” trong thị trường

Tại sao mọi người muốn biết giá Syscoin hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Syscoin (SYS) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, đánh giá mức lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, cũng như cập nhật kịp thời các xu hướng thị trường. Giá cả được cập nhật theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tối đa sự biến động của thị trường.

Dự đoán giá Syscoin

Dự đoán giá Syscoin (SYS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SYS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Syscoin (SYS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Syscoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Syscoin sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SYS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Syscoin.

Giới thiệu Syscoin

Syscoin (SYS) là một giao thức blockchain cung cấp cho các doanh nghiệp một nền tảng để tạo ra các token tùy chỉnh và ứng dụng phi tập trung (dApps). Nó được thiết kế để cung cấp khả năng xử lý lớn và khả năng mở rộng, với trọng tâm là cung cấp dịch vụ cho thương mại điện tử, token hóa tài sản và xác minh danh tính. Syscoin sử dụng mô hình đồng thuận hỗn hợp của chứng minh công việc và chứng minh cổ phần, nhằm kết hợp sự an toàn của blockchain của Bitcoin với tốc độ của Ethereum. Token gốc của nó, SYS, được sử dụng cho phí giao dịch, chuyển giá trị trong mạng lưới, và tham gia vào quản trị mạng lưới. Do đó, Syscoin thường được sử dụng trong bối cảnh tạo và quản lý tài sản số và thị trường phi tập trung.

Hướng dẫn mua & đầu tư Syscoin tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Syscoin? Mua SYS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Syscoin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Syscoin (SYS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Syscoin sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Syscoin (SYS)

Bạn có thể làm gì với Syscoin

Sở hữu Syscoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Syscoin (SYS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Syscoin (SYS) là gì

Syscoin là một chuỗi khối Proof-of-Work, được hợp nhất khai thác với Bitcoin. Ở cơ sở của nó, nó là một chuỗi khối hai lớp: cốt lõi là chính chuỗi khối Syscoin và chạy song song với nó là một lớp Máy ảo Ethereum (EVM) được gọi là NEVM (Máy ảo tăng cường mạng), cung cấp chức năng hợp đồng thông minh.

Nguồn Syscoin

Để hiểu thêm về Syscoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Syscoin
Block Explorer

Danh mục :

Data AvailabilityDecentralized Identifier (DID)Layer 1 (L1)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Syscoin

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:41:36 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Syscoin (SYS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Syscoin

SYS USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SYS với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SYS USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Syscoin (SYS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Syscoin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SYS/USDT
₫58.814025
₫58.814025₫58.814025
-5.65%
23.94M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SYS sang VND

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SYS
SYS
VND
VND

1 SYS = 59.41927 VND