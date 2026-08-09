Giá Syscoin hôm nay

Giá Syscoin (SYS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.002258, biến động 4.64% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SYS sang VND là ₫ 0.002258 mỗi SYS.

Syscoin hiện xếp hạng #1666 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.01M, với nguồn cung lưu hành 891.04M SYS. Trong vòng 24 giờ qua, SYS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.002232 (thấp) đến ₫ 0.002379 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 34,432.4368442613256125, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5.24107959616237040.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYS biến động +0.48% trong giờ qua và +3.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.29K.

Thông tin thị trường Syscoin (SYS)

Xếp hạng No.1666 Vốn hóa thị trường ₫ 2.01M₫ 2.01M ₫ 2.01M Khối lượng (24H) ₫ 55.29K₫ 55.29K ₫ 55.29K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.01M₫ 2.01M ₫ 2.01M Nguồn cung lưu thông 891.04M 891.04M 891.04M Nguồn cung tối đa ---- -- Tổng cung 891,042,450.00739 891,042,450.00739 891,042,450.00739 Blockchain công khai SYS

Vốn hoá thị trường hiện tại của Syscoin là ₫ 2.01M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.29K. Nguồn cung lưu hành của SYS là 891.04M, với tổng nguồn cung là 891042450.00739. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.01M.