Giá Brazil National Fan hôm nay

Giá Brazil National Fan (BFT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0012625, biến động 0.22% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BFT sang VND là ₫ 0.0012625 mỗi BFT.

Brazil National Fan hiện xếp hạng #2620 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 36.33K, với nguồn cung lưu hành 28.77M BFT. Trong vòng 24 giờ qua, BFT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.00125 (thấp) đến ₫ 0.0012764 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 45,081.6048537235503695, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 150.23882594888779660.

Về hiệu suất ngắn hạn, BFT biến động +0.19% trong giờ qua và +0.62% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 53.17K.

Thông tin thị trường Brazil National Fan (BFT)

Xếp hạng No.2620 Vốn hóa thị trường ₫ 36.33K₫ 36.33K ₫ 36.33K Khối lượng (24H) ₫ 53.17K₫ 53.17K ₫ 53.17K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 126.25K₫ 126.25K ₫ 126.25K Nguồn cung lưu thông 28.77M 28.77M 28.77M Nguồn cung tối đa 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Tổng cung 28,772,500 28,772,500 28,772,500 Tỷ lệ lưu hành 28.77% Blockchain công khai BITCI

Vốn hoá thị trường hiện tại của Brazil National Fan là ₫ 36.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 53.17K. Nguồn cung lưu hành của BFT là 28.77M, với tổng nguồn cung là 28772500. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 126.25K.