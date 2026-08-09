Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá PUNKVISM theo thời gian thực hôm nay là 0.0001404 VND. Vốn hoá thị trường của PVT là -- VND. Theo dõi cập nhật giá PVT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá PUNKVISM theo thời gian thực hôm nay là 0.0001404 VND. Vốn hoá thị trường của PVT là -- VND. Theo dõi cập nhật giá PVT sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về PVT

Thông tin giá PVT

PVT là gì

Whitepaper PVT

Website chính thức PVT

Tokenomics của PVT

Dự báo giá PVT

Lịch sử PVT

Hướng dẫn mua PVT

Chuyển đổi PVT sang fiat

PVT Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo PUNKVISM

Giá PUNKVISM(PVT)

Giá theo thời gian thực 1 PVT sang VND

₫3.694626
₫3.694626₫3.694626
+0.86%1D
VND
Biểu đồ giá PUNKVISM (PVT) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:16:40 (UTC+8)

Giá PUNKVISM hôm nay

Giá PUNKVISM (PVT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0001404, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PVT sang VND là ₫ 0.0001404 mỗi PVT.

PUNKVISM hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PVT. Trong vòng 24 giờ qua, PVT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0001383 (thấp) đến ₫ 0.0001463 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PVT biến động -0.15% trong giờ qua và -11.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 46.75K.

Thông tin thị trường PUNKVISM (PVT)

--
----

₫ 46.75K
₫ 46.75K₫ 46.75K

₫ 1.40M
₫ 1.40M₫ 1.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của PUNKVISM là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 46.75K. Nguồn cung lưu hành của PVT là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.40M.

Lịch sử giá PUNKVISM theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0001383
₫ 0.0001383₫ 0.0001383
Thấp nhất 24H
₫ 0.0001463
₫ 0.0001463₫ 0.0001463
Cao nhất 24H

₫ 0.0001383
₫ 0.0001383₫ 0.0001383

₫ 0.0001463
₫ 0.0001463₫ 0.0001463

--
----

--
----

-0.15%

+0.86%

-11.48%

-11.48%

Lịch sử giá theo VND của PUNKVISM (PVT)

Theo dõi biến động giá của PUNKVISM trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.031502859+0.86%
30 ngày₫ -0.0001229-46.68%
60 ngày₫ -0.0000886-38.69%
90 ngày₫ -0.0003128-69.03%
Biến động giá PUNKVISM hôm nay

Hôm nay, PVT đã biến động ₫ +0.031502859 (+0.86%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá PUNKVISM trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0001229 (-46.68%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá PUNKVISM trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PVT đã biến động ₫ -0.0000886 (-38.69%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá PUNKVISM trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0003128 (-69.03%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của PUNKVISM (PVT)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá PUNKVISM.

Phân tích PUNKVISM

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của PUNKVISM. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá PUNKVISM?

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá PUNKVISM (PVT) bao gồm:

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Khối lượng giao dịch và mức độ thanh khoản
3. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
4. Cập nhật về tiến độ phát triển dự án và lộ trình thực hiện
5. Mức độ tương tác của cộng đồng và tỷ lệ áp dụng
6. Các sàn giao dịch niêm yết và tính khả dụng
7. Tin tức về quy định pháp lý ảnh hưởng đến thị trường tiền số
8. Độ phổ biến trên mạng xã hội và các bài đăng từ những người có tầm ảnh hưởng
9. Thông báo về các thỏa thuận hợp tác
10. Tính hữu dụng của token và các trường hợp sử dụng trong hệ sinh thái

Tại sao mọi người muốn biết giá PUNKVISM hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của PUNKVISM (PVT) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: ra quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường, đánh giá lợi nhuận/lỗ và lập kế hoạch đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch thực hiện lệnh mua/bán, theo dõi giá trị danh mục nắm giữ và đưa ra những quyết định sáng suốt.

Dự đoán giá PUNKVISM

Dự đoán giá PUNKVISM (PVT) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của PVT vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá PUNKVISM (PVT) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của PUNKVISM có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá PUNKVISM sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá PVT cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá PUNKVISM.

Giới thiệu PUNKVISM

Pivot Token (PVT) là một tài sản số hoạt động trong hệ sinh thái Pivot, một nền tảng mạng xã hội tập trung vào đầu tư tiền điện tử. Vai trò chính của PVT là khuyến khích sự tham gia và tương tác của người dùng trong nền tảng, thưởng cho người dùng cho các hoạt động như đọc, bình luận và chia sẻ nội dung. Token hoạt động trên mô hình chứng minh sự đóng góp, nơi mà người dùng càng đóng góp nhiều cho nền tảng, họ càng kiếm được nhiều PVT. Mô hình này nhằm mục đích tạo ra một cộng đồng hoạt động và tương tác nhiều hơn, khuyến khích người dùng chia sẻ kiến thức và hiểu biết của họ về thị trường tiền điện tử. PVT là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái Pivot, thúc đẩy tương tác của người dùng và phục vụ như là phương tiện chính để trao đổi giá trị trong nền tảng.

Hướng dẫn mua & đầu tư PUNKVISM tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với PUNKVISM? Mua PVT nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua PUNKVISM. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua PUNKVISM (PVT).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và PUNKVISM sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua PUNKVISM (PVT)

Bạn có thể làm gì với PUNKVISM

Sở hữu PUNKVISM mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua PUNKVISM (PVT) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

PUNKVISM (PVT) là gì

Dự án Punkvism là một nền tảng cộng đồng Web3 kết hợp tinh thần phản kháng của phong trào punk với sức mạnh hành động của chủ nghĩa hoạt động xã hội (activism). Dựa trên cộng đồng NFT Punky Kongz, Punkvism tạo ra các giá trị kinh tế và văn hoá mới bằng cách kết hợp giữa tài sản số và tài sản thực (RWA – Real World Assets). Dự án kết nối nhiều ngành công nghiệp khác nhau như bất động sản, giải trí, chăm sóc sức khỏe và trò chơi với công nghệ blockchain, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái phi tập trung do cộng đồng làm trung tâm thông qua token quản trị PVT.

Nguồn PUNKVISM

Để hiểu thêm về PUNKVISM, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức PUNKVISM
Block Explorer

Danh mục :

Real World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về PUNKVISM

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:16:40 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành PUNKVISM (PVT)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về PUNKVISM

PVT USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short PVT với đòn bẩy. Khám phá giao dịch PVT USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường PUNKVISM (PVT) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá PUNKVISM theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PVT/USDT
₫3.6919945
₫3.6919945₫3.6919945
+0.79%
339.74M (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,662.46170
₫5,662.46170₫5,662.46170

-14.23%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫84,818.5080
₫84,818.5080₫84,818.5080

+173.73%

JMDT

JMDT

JMDT

₫28,225.4690
₫28,225.4690₫28,225.4690

+10.76%

STONK

STONK

STONK

₫187.757525
₫187.757525₫187.757525

+1.68%

Squid

Squid

QUID

₫2,337.56145
₫2,337.56145₫2,337.56145

-2.11%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫84,818.5080
₫84,818.5080₫84,818.5080

+173.73%

Tutorial

Tutorial

TUT

₫4,013.221705
₫4,013.221705₫4,013.221705

+114.20%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₫567.08825
₫567.08825₫567.08825

+65.13%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.4734900
₫6.4734900₫6.4734900

+64.00%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫64.313860
₫64.313860₫64.313860

+39.97%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán PVT sang VND

Số lượng

PVT
PVT
VND
VND

1 PVT = 3.694626 VND