Giá PUNKVISM hôm nay

Giá PUNKVISM (PVT) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0001404, biến động 0.86% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PVT sang VND là ₫ 0.0001404 mỗi PVT.

PUNKVISM hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- PVT. Trong vòng 24 giờ qua, PVT được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0001383 (thấp) đến ₫ 0.0001463 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, PVT biến động -0.15% trong giờ qua và -11.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 46.75K.

Thông tin thị trường PUNKVISM (PVT)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 46.75K₫ 46.75K ₫ 46.75K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 1.40M₫ 1.40M ₫ 1.40M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của PUNKVISM là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 46.75K. Nguồn cung lưu hành của PVT là --, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 1.40M.