Giá SPDR S P 500 ETF theo thời gian thực hôm nay là 669.62 USD. Theo dõi cập nhật giá SPYON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SPYON dễ dàng ngay trên MEXC.Giá SPDR S P 500 ETF theo thời gian thực hôm nay là 669.62 USD. Theo dõi cập nhật giá SPYON sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá SPYON dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về SPYON

Thông tin giá SPYON

Website chính thức SPYON

Tokenomics của SPYON

Dự báo giá SPYON

Lịch sử SPYON

Hướng dẫn mua SPYON

Chuyển đổi SPYON sang fiat

SPYON Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo SPDR S P 500 ETF

Giá SPDR S P 500 ETF(SPYON)

Giá theo thời gian thực 1 SPYON sang USD

$669.6
$669.6$669.6
-0.19%1D
USD
Biểu đồ giá SPDR S P 500 ETF (SPYON) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:36:14 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 665.12
$ 665.12$ 665.12
Thấp nhất 24H
$ 674.84
$ 674.84$ 674.84
Cao nhất 24H

$ 665.12
$ 665.12$ 665.12

$ 674.84
$ 674.84$ 674.84

$ 676.3757126474118
$ 676.3757126474118$ 676.3757126474118

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

+0.16%

-0.19%

+0.41%

+0.41%

Giá thời gian thực của SPDR S P 500 ETF (SPYON) là $ 669.62. Trong 24 giờ qua, SPYON được giao dịch với mức thấp nhất là $ 665.12 và cao nhất là $ 674.84, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPYON là $ 676.3757126474118, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 640.4052156827559.

Về hiệu suất ngắn hạn, SPYON đã biến động +0.16% trong 1 giờ qua, -0.19% trong 24 giờ và +0.41% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường SPDR S P 500 ETF (SPYON)

No.763

$ 24.56M
$ 24.56M$ 24.56M

$ 57.21K
$ 57.21K$ 57.21K

$ 24.56M
$ 24.56M$ 24.56M

36.68K
36.68K 36.68K

36,676.39919803
36,676.39919803 36,676.39919803

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SPDR S P 500 ETF là $ 24.56M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 57.21K. Nguồn cung lưu hành của SPYON là 36.68K, với tổng nguồn cung là 36676.39919803. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.56M.

Lịch sử giá theo USD của SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Theo dõi biến động giá của SPDR S P 500 ETF trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -1.2747-0.19%
30 ngày$ +2.03+0.30%
60 ngày$ +69.62+11.60%
90 ngày$ +69.62+11.60%
Biến động giá SPDR S P 500 ETF hôm nay

Hôm nay, SPYON đã biến động $ -1.2747 (-0.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SPDR S P 500 ETF trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +2.03 (+0.30%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SPDR S P 500 ETF trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SPYON đã biến động $ +69.62 (+11.60%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SPDR S P 500 ETF trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +69.62 (+11.60%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SPDR S P 500 ETF.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) là gì

Ondo là một công ty công nghệ blockchain. Sứ mệnh của công ty là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mở bằng cách xây dựng các nền tảng, tài sản và cơ sở hạ tầng giúp đưa thị trường tài chính lên chuỗi.

SPDR S P 500 ETF đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư SPDR S P 500 ETF một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake SPYON để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về SPDR S P 500 ETF trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch SPDR S P 500 ETF trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá SPDR S P 500 ETF (USD)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản SPDR S P 500 ETF (SPYON) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho SPDR S P 500 ETF.

Xem ngay dự đoán giá SPDR S P 500 ETF!

Tokenomics của SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Hiểu rõ tokenomics của SPDR S P 500 ETF (SPYON) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token SPYON ngay!

Cách mua SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Bạn đang tìm cách mua SPDR S P 500 ETF? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua SPDR S P 500 ETF trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

SPYON/Tiền tệ địa phương

1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang VND
17,621,050.3
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang AUD
A$1,031.2148
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang GBP
495.5188
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang EUR
575.8732
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang USD
$669.62
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MYR
RM2,825.7964
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang TRY
28,110.6476
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang JPY
¥101,782.24
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang ARS
ARS$976,118.4664
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang RUB
54,567.3338
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang INR
58,779.2436
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang IDR
Rp11,160,328.8692
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang PHP
39,159.3776
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang EGP
￡E.31,853.8234
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BRL
R$3,615.948
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang CAD
C$930.7718
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BDT
81,747.2096
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang NGN
978,971.0476
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang COP
$2,605,524.901
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang ZAR
R.11,671.4766
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang UAH
27,923.154
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang TZS
T.Sh.1,661,581.6756
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang VES
Bs140,620.2
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang CLP
$636,139
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang PKR
Rs189,368.536
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang KZT
360,201.9904
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang THB
฿21,983.6246
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang TWD
NT$20,604.2074
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang AED
د.إ2,457.5054
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang CHF
Fr528.9998
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang HKD
HK$5,202.9474
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang AMD
֏255,674.3084
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MAD
.د.م6,180.5926
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MXN
$12,347.7928
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang SAR
ريال2,511.075
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang ETB
Br100,402.8228
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang KES
KSh86,334.1066
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang JOD
د.أ474.76058
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang PLN
2,437.4168
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang RON
лв2,932.9356
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang SEK
kr6,301.1242
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BGN
лв1,124.9616
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang HUF
Ft224,778.0416
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang CZK
14,021.8428
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang KWD
د.ك204.90372
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang ILS
2,203.0498
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BOB
Bs4,613.6818
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang AZN
1,138.354
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang TJS
SM6,160.504
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang GEL
1,807.974
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang AOA
Kz612,642.0342
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BHD
.د.ب252.44674
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BMD
$669.62
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang DKK
kr4,305.6566
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang HNL
L17,564.1326
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MUR
30,440.9252
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang NAD
$11,684.869
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang NOK
kr6,709.5924
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang NZD
$1,165.1388
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang PAB
B/.669.62
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang PGK
K2,812.404
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang QAR
ر.ق2,430.7206
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang RSD
дин.67,658.4048
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang UZS
soʻm8,067,708.9878
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang ALL
L55,705.6878
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang ANG
ƒ1,198.6198
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang AWG
ƒ1,205.316
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BBD
$1,339.24
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BAM
KM1,124.9616
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BIF
Fr1,969,352.42
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BND
$863.8098
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BSD
$669.62
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang JMD
$107,494.0986
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang KHR
2,700,075.245
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang KMF
Fr283,918.88
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang LAK
14,556,956.2306
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang LKR
රු202,787.7208
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MDL
L11,396.9324
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MGA
Ar2,989,371.1736
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MOP
P5,350.2638
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MVR
10,245.186
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MWK
MK1,158,509.562
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang MZN
MT42,788.718
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang NPR
रु93,874.0278
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang PYG
4,748,945.04
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang RWF
Fr970,279.38
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang SBD
$5,510.9726
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang SCR
9,080.0472
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang SRD
$26,543.7368
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang SVC
$5,845.7826
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang SZL
L11,684.869
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang TMT
m2,350.3662
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang TND
د.ت1,966.00432
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang TTD
$4,533.3274
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang UGX
Sh2,332,956.08
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang XAF
Fr378,335.3
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang XCD
$1,807.974
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang XOF
Fr378,335.3
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang XPF
Fr68,301.24
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BWP
P9,602.3508
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang BZD
$1,339.24
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang CVE
$63,620.5962
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang DJF
Fr118,522.74
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang DOP
$42,487.389
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang DZD
د.ج87,372.0176
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang FJD
$1,540.126
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang GNF
Fr5,822,345.9
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang GTQ
Q5,115.8968
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang GYD
$139,850.137
1 SPDR S P 500 ETF (SPYON) sang ISK
kr81,693.64

Nguồn SPDR S P 500 ETF

Để hiểu thêm về SPDR S P 500 ETF, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức SPDR S P 500 ETF
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SPDR S P 500 ETF

Hôm nay giá của SPDR S P 500 ETF (SPYON) là bao nhiêu?
Giá SPYON theo thời gian thực bằng USD là 669.62 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của SPYON sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của SPYON sang USD là $ 669.62. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của SPDR S P 500 ETF là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của SPYON là $ 24.56M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của SPYON là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của SPYON là 36.68K USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SPYON là bao nhiêu?
SPYON đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 676.3757126474118 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của SPYON là bao nhiêu?
SPYON từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 640.4052156827559 USD.
Khối lượng giao dịch của SPYON là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của SPYON là $ 57.21K USD.
SPYON có tăng giá trong năm nay không?
SPYON có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá SPYON để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:36:14 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SPYON sang USD

Số lượng

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 669.62 USD

Giao dịch SPYON

SPYON/USDT
$669.6
$669.6$669.6
-0.18%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures