Griffin AI (GAIN) là gì

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today. Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Griffin AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.



Bạn cũng có thể:

- Kiểm tra khả năng stake GAIN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.

- Đọc đánh giá và phân tích về Griffin AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Griffin AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Griffin AI (USD)

Griffin AI (GAIN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Griffin AI (GAIN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Griffin AI.

Xem ngay dự đoán giá Griffin AI!

Tokenomics của Griffin AI (GAIN)

Hiểu rõ tokenomics của Griffin AI (GAIN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token GAIN ngay!

Cách mua Griffin AI (GAIN)

Bạn đang tìm cách mua Griffin AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Griffin AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

GAIN/Tiền tệ địa phương

Trải nghiệm Công cụ chuyển đổi

Nguồn Griffin AI

Để hiểu thêm về Griffin AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Griffin AI Hôm nay giá của Griffin AI (GAIN) là bao nhiêu? Giá GAIN theo thời gian thực bằng USD là 0.008722 USD , được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất. Giá hiện tại của GAIN sang USD là bao nhiêu? $ 0.008722 . Truy cập Giá hiện tại của GAIN sang USD là. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác. Vốn hoá thị trường của Griffin AI là bao nhiêu? Vốn hoá thị trường của GAIN là -- USD . Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token. Nguồn cung lưu hành của GAIN là bao nhiêu? Nguồn cung lưu hành của GAIN là -- USD . Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GAIN là bao nhiêu? GAIN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD . Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của GAIN là bao nhiêu? GAIN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD . Khối lượng giao dịch của GAIN là bao nhiêu? Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của GAIN là $ 33.87K USD . GAIN có tăng giá trong năm nay không? GAIN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá GAIN để xem phân tích chi tiết hơn.

Cập nhập quan trọng về ngành Griffin AI (GAIN)

Thời gian (UTC+8) Loại Thông tin 10-23 01:13:05 Xu hướng ngành tiền mã hóa Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ" 10-22 21:14:27 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử 10-22 12:58:37 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ 10-21 22:34:24 Xu hướng ngành tiền mã hóa Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút 10-21 15:53:36 Xu hướng ngành tiền mã hóa Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD 10-20 18:31:42 Xu hướng ngành tiền mã hóa Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum