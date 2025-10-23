Giá Griffin AI theo thời gian thực hôm nay là 0.008722 USD. Theo dõi cập nhật giá GAIN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GAIN dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Griffin AI theo thời gian thực hôm nay là 0.008722 USD. Theo dõi cập nhật giá GAIN sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá GAIN dễ dàng ngay trên MEXC.

$0.008722
$0.008722$0.008722
-1.93%1D
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:48:31 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Griffin AI (GAIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.008438
$ 0.008438$ 0.008438
Thấp nhất 24H
$ 0.009736
$ 0.009736$ 0.009736
Cao nhất 24H

$ 0.008438
$ 0.008438$ 0.008438

$ 0.009736
$ 0.009736$ 0.009736

--
----

--
----

-1.77%

-1.93%

-39.98%

-39.98%

Giá thời gian thực của Griffin AI (GAIN) là $ 0.008722. Trong 24 giờ qua, GAIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.008438 và cao nhất là $ 0.009736, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GAIN là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, GAIN đã biến động -1.77% trong 1 giờ qua, -1.93% trong 24 giờ và -39.98% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Griffin AI (GAIN)

--
----

$ 33.87K
$ 33.87K$ 33.87K

$ 8.72M
$ 8.72M$ 8.72M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Griffin AI là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 33.87K. Nguồn cung lưu hành của GAIN là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.72M.

Lịch sử giá theo USD của Griffin AI (GAIN)

Theo dõi biến động giá của Griffin AI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00017165-1.93%
30 ngày$ -0.011278-56.39%
60 ngày$ -0.011278-56.39%
90 ngày$ -0.011278-56.39%
Biến động giá Griffin AI hôm nay

Hôm nay, GAIN đã biến động $ -0.00017165 (-1.93%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Griffin AI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.011278 (-56.39%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Griffin AI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, GAIN đã biến động $ -0.011278 (-56.39%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Griffin AI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.011278 (-56.39%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Griffin AI (GAIN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Griffin AI.

Griffin AI (GAIN) là gì

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Griffin AI một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake GAIN để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Griffin AI trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Griffin AI trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Griffin AI (USD)

Griffin AI (GAIN) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Griffin AI (GAIN) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Griffin AI.

Xem ngay dự đoán giá Griffin AI!

Tokenomics của Griffin AI (GAIN)

Hiểu rõ tokenomics của Griffin AI (GAIN) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token GAIN ngay!

Cách mua Griffin AI (GAIN)

Bạn đang tìm cách mua Griffin AI? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Griffin AI trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

GAIN/Tiền tệ địa phương

1 Griffin AI (GAIN) sang VND
229.51943
1 Griffin AI (GAIN) sang AUD
A$0.01343188
1 Griffin AI (GAIN) sang GBP
0.00645428
1 Griffin AI (GAIN) sang EUR
0.00750092
1 Griffin AI (GAIN) sang USD
$0.008722
1 Griffin AI (GAIN) sang MYR
RM0.03689406
1 Griffin AI (GAIN) sang TRY
0.36606234
1 Griffin AI (GAIN) sang JPY
¥1.325744
1 Griffin AI (GAIN) sang ARS
ARS$12.71423384
1 Griffin AI (GAIN) sang RUB
0.71075578
1 Griffin AI (GAIN) sang INR
0.76552994
1 Griffin AI (GAIN) sang IDR
Rp145.36660852
1 Griffin AI (GAIN) sang PHP
0.50971368
1 Griffin AI (GAIN) sang EGP
￡E.0.41490554
1 Griffin AI (GAIN) sang BRL
R$0.0470988
1 Griffin AI (GAIN) sang CAD
C$0.01212358
1 Griffin AI (GAIN) sang BDT
1.06390956
1 Griffin AI (GAIN) sang NGN
12.77005464
1 Griffin AI (GAIN) sang COP
$33.9377381
1 Griffin AI (GAIN) sang ZAR
R.0.15202446
1 Griffin AI (GAIN) sang UAH
0.36344574
1 Griffin AI (GAIN) sang TZS
T.Sh.21.64259636
1 Griffin AI (GAIN) sang VES
Bs1.83162
1 Griffin AI (GAIN) sang CLP
$8.2859
1 Griffin AI (GAIN) sang PKR
Rs2.4630928
1 Griffin AI (GAIN) sang KZT
4.68920886
1 Griffin AI (GAIN) sang THB
฿0.28625604
1 Griffin AI (GAIN) sang TWD
NT$0.2682015
1 Griffin AI (GAIN) sang AED
د.إ0.03200974
1 Griffin AI (GAIN) sang CHF
Fr0.00689038
1 Griffin AI (GAIN) sang HKD
HK$0.06776994
1 Griffin AI (GAIN) sang AMD
֏3.33023404
1 Griffin AI (GAIN) sang MAD
.د.م0.08050406
1 Griffin AI (GAIN) sang MXN
$0.16083368
1 Griffin AI (GAIN) sang SAR
ريال0.0327075
1 Griffin AI (GAIN) sang ETB
Br1.31117826
1 Griffin AI (GAIN) sang KES
KSh1.12348082
1 Griffin AI (GAIN) sang JOD
د.أ0.006183898
1 Griffin AI (GAIN) sang PLN
0.03174808
1 Griffin AI (GAIN) sang RON
лв0.03820236
1 Griffin AI (GAIN) sang SEK
kr0.08207402
1 Griffin AI (GAIN) sang BGN
лв0.01465296
1 Griffin AI (GAIN) sang HUF
Ft2.92780096
1 Griffin AI (GAIN) sang CZK
0.18263868
1 Griffin AI (GAIN) sang KWD
د.ك0.002668932
1 Griffin AI (GAIN) sang ILS
0.02869538
1 Griffin AI (GAIN) sang BOB
Bs0.06009458
1 Griffin AI (GAIN) sang AZN
0.0148274
1 Griffin AI (GAIN) sang TJS
SM0.0802424
1 Griffin AI (GAIN) sang GEL
0.0235494
1 Griffin AI (GAIN) sang AOA
Kz7.97984502
1 Griffin AI (GAIN) sang BHD
.د.ب0.003288194
1 Griffin AI (GAIN) sang BMD
$0.008722
1 Griffin AI (GAIN) sang DKK
kr0.05608246
1 Griffin AI (GAIN) sang HNL
L0.22842918
1 Griffin AI (GAIN) sang MUR
0.39650212
1 Griffin AI (GAIN) sang NAD
$0.1521989
1 Griffin AI (GAIN) sang NOK
kr0.08739444
1 Griffin AI (GAIN) sang NZD
$0.01517628
1 Griffin AI (GAIN) sang PAB
B/.0.008722
1 Griffin AI (GAIN) sang PGK
K0.03654518
1 Griffin AI (GAIN) sang QAR
ر.ق0.03174808
1 Griffin AI (GAIN) sang RSD
дин.0.88109644
1 Griffin AI (GAIN) sang UZS
soʻm105.08431318
1 Griffin AI (GAIN) sang ALL
L0.72593206
1 Griffin AI (GAIN) sang ANG
ƒ0.01561238
1 Griffin AI (GAIN) sang AWG
ƒ0.0156996
1 Griffin AI (GAIN) sang BBD
$0.017444
1 Griffin AI (GAIN) sang BAM
KM0.01465296
1 Griffin AI (GAIN) sang BIF
Fr25.651402
1 Griffin AI (GAIN) sang BND
$0.01125138
1 Griffin AI (GAIN) sang BSD
$0.008722
1 Griffin AI (GAIN) sang JMD
$1.39909602
1 Griffin AI (GAIN) sang KHR
35.1692845
1 Griffin AI (GAIN) sang KMF
Fr3.698128
1 Griffin AI (GAIN) sang LAK
189.60869186
1 Griffin AI (GAIN) sang LKR
රු2.63901554
1 Griffin AI (GAIN) sang MDL
L0.14792512
1 Griffin AI (GAIN) sang MGA
Ar39.1120646
1 Griffin AI (GAIN) sang MOP
P0.06960156
1 Griffin AI (GAIN) sang MVR
0.1334466
1 Griffin AI (GAIN) sang MWK
MK15.1160982
1 Griffin AI (GAIN) sang MZN
MT0.5573358
1 Griffin AI (GAIN) sang NPR
रु1.22169054
1 Griffin AI (GAIN) sang PYG
61.420324
1 Griffin AI (GAIN) sang RWF
Fr12.638178
1 Griffin AI (GAIN) sang SBD
$0.07178206
1 Griffin AI (GAIN) sang SCR
0.11827032
1 Griffin AI (GAIN) sang SRD
$0.34574008
1 Griffin AI (GAIN) sang SVC
$0.07605584
1 Griffin AI (GAIN) sang SZL
L0.1521989
1 Griffin AI (GAIN) sang TMT
m0.03061422
1 Griffin AI (GAIN) sang TND
د.ت0.025581626
1 Griffin AI (GAIN) sang TTD
$0.05904794
1 Griffin AI (GAIN) sang UGX
Sh30.387448
1 Griffin AI (GAIN) sang XAF
Fr4.92793
1 Griffin AI (GAIN) sang XCD
$0.0235494
1 Griffin AI (GAIN) sang XOF
Fr4.92793
1 Griffin AI (GAIN) sang XPF
Fr0.889644
1 Griffin AI (GAIN) sang BWP
P0.12498626
1 Griffin AI (GAIN) sang BZD
$0.017444
1 Griffin AI (GAIN) sang CVE
$0.82797946
1 Griffin AI (GAIN) sang DJF
Fr1.543794
1 Griffin AI (GAIN) sang DOP
$0.55445754
1 Griffin AI (GAIN) sang DZD
د.ج1.13813378
1 Griffin AI (GAIN) sang FJD
$0.0200606
1 Griffin AI (GAIN) sang GNF
Fr75.83779
1 Griffin AI (GAIN) sang GTQ
Q0.06663608
1 Griffin AI (GAIN) sang GYD
$1.82010696
1 Griffin AI (GAIN) sang ISK
kr1.064084

Để hiểu thêm về Griffin AI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Griffin AI
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Griffin AI

Hôm nay giá của Griffin AI (GAIN) là bao nhiêu?
Giá GAIN theo thời gian thực bằng USD là 0.008722 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của GAIN sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của GAIN sang USD là $ 0.008722. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Griffin AI là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của GAIN là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của GAIN là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của GAIN là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GAIN là bao nhiêu?
GAIN đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của GAIN là bao nhiêu?
GAIN từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của GAIN là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của GAIN là $ 33.87K USD.
GAIN có tăng giá trong năm nay không?
GAIN có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá GAIN để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 08:48:31 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Griffin AI (GAIN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

