Giá ETHW(ETHW)
Giá ETHW (ETHW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.248, biến động 0.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ETHW sang VND là ₫ 0.248 mỗi ETHW.
ETHW hiện xếp hạng #641 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 26.74M, với nguồn cung lưu hành 107.82M ETHW. Trong vòng 24 giờ qua, ETHW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2442 (thấp) đến ₫ 0.2497 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,719,948.00333591680420, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,525.1366663657236875.
Về hiệu suất ngắn hạn, ETHW biến động -0.17% trong giờ qua và +4.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.01K.
No.641
ETHW
Vốn hoá thị trường hiện tại của ETHW là ₫ 26.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.01K. Nguồn cung lưu hành của ETHW là 107.82M, với tổng nguồn cung là 107818999.04993. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 26.74M.
-0.17%
+0.36%
+4.02%
+4.02%
Theo dõi biến động giá của ETHW trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +23.409757
|+0.36%
|30 ngày
|₫ -0.0052
|-2.06%
|60 ngày
|₫ +0.0298
|+13.65%
|90 ngày
|₫ -0.087
|-25.98%
Hôm nay, ETHW đã biến động ₫ +23.409757 (+0.36%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0052 (-2.06%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ETHW đã biến động ₫ +0.0298 (+13.65%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.087 (-25.98%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ETHW. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ETHW: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
ETHW_USDT在4小时周期内运行于0.2471价位。价格位于中枢0.2474下方的极窄区间内。S1支撑位0.2447与R1阻力位0.2489构成了当前波动的边界。多空双方在中枢附近形成了短暂的平衡，但整体结构尚未出现明显的单边突破特征。 短期均线组呈现买入信号排列，MACD指标已完成金叉动作，动能指标显示多方力量正在逐步积聚。RSI指数处于中性区域，快慢指标方向存在轻微分化。波动率维持低位收敛状态，市场缺乏明确的方向性驱动，交易活跃度也处于常规水平。 上方最近的参考位为R1阻力位0.2489，该价位距离当前价格约0.7%。若成功突破，下一目标将指向R2阻力位0.2516。下方最近的支撑位为S1支撑位0.2447，该价位距离当前价格约1.0%。若跌破此支撑，将进一步测试S2支撑位0.2432。关键价位之间的间距较为均匀，价格目前正围绕这些点位进行均值回归运动。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của ETHW có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
ETHW là phiên bản được gói của Ethereum (ETH) hoạt động trên blockchain Ethereum. Chức năng chính của nó là tạo điều kiện sử dụng ETH trên các mạng blockchain khác nhau, từ đó nâng cao khả năng tương tác và tăng tổng thể tính hữu ích của Ethereum. Các token ETHW được phát hành theo tỷ lệ 1:1 với Ethereum, có nghĩa là mỗi token ETHW được bảo đảm bởi một lượng ETH tương đương. Cơ chế này cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng phi tập trung (dApps) và hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum trong khi sử dụng các mạng blockchain khác nhau. Việc gói và mở gói ETH thành ETHW được quản lý bởi hợp đồng thông minh, đảm bảo minh bạch và an toàn trong quá trình này.
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Sở hữu ETHW mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
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EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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