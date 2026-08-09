Mua CryptoThị trườngSpotFuturesSPCXTiết kiệmTrung tâm sự kiệnTrung tâm thưởng
Xem thêm
Lễ hội TradFi $1,000,000
Đăng ký
Giá ETHW theo thời gian thực hôm nay là 0.248 VND. Vốn hoá thị trường của ETHW là 26,739,111.76438264 VND. Theo dõi cập nhật giá ETHW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá ETHW theo thời gian thực hôm nay là 0.248 VND. Vốn hoá thị trường của ETHW là 26,739,111.76438264 VND. Theo dõi cập nhật giá ETHW sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về ETHW

Thông tin giá ETHW

ETHW là gì

Website chính thức ETHW

Tokenomics của ETHW

Dự báo giá ETHW

Lịch sử ETHW

Hướng dẫn mua ETHW

Chuyển đổi ETHW sang fiat

ETHW Spot

ETHW USDT-M Futures

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo ETHW

Giá ETHW(ETHW)

Giá theo thời gian thực 1 ETHW sang VND

₫6,526.12
₫6,526.12₫6,526.12
+0.36%1D
VND
Biểu đồ giá ETHW (ETHW) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:05:18 (UTC+8)

Giá ETHW hôm nay

Giá ETHW (ETHW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.248, biến động 0.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ETHW sang VND là ₫ 0.248 mỗi ETHW.

ETHW hiện xếp hạng #641 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 26.74M, với nguồn cung lưu hành 107.82M ETHW. Trong vòng 24 giờ qua, ETHW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2442 (thấp) đến ₫ 0.2497 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,719,948.00333591680420, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,525.1366663657236875.

Về hiệu suất ngắn hạn, ETHW biến động -0.17% trong giờ qua và +4.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.01K.

Thông tin thị trường ETHW (ETHW)

No.641

₫ 26.74M
₫ 26.74M₫ 26.74M

₫ 66.01K
₫ 66.01K₫ 66.01K

₫ 26.74M
₫ 26.74M₫ 26.74M

107.82M
107.82M 107.82M

107,818,999.04993
107,818,999.04993 107,818,999.04993

ETHW

Vốn hoá thị trường hiện tại của ETHW là ₫ 26.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.01K. Nguồn cung lưu hành của ETHW là 107.82M, với tổng nguồn cung là 107818999.04993. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 26.74M.

Lịch sử giá ETHW theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.2442
₫ 0.2442₫ 0.2442
Thấp nhất 24H
₫ 0.2497
₫ 0.2497₫ 0.2497
Cao nhất 24H

₫ 0.2442
₫ 0.2442₫ 0.2442

₫ 0.2497
₫ 0.2497₫ 0.2497

₫ 3,719,948.00333591680420
₫ 3,719,948.00333591680420₫ 3,719,948.00333591680420

₫ 5,525.1366663657236875
₫ 5,525.1366663657236875₫ 5,525.1366663657236875

-0.17%

+0.36%

+4.02%

+4.02%

Lịch sử giá theo VND của ETHW (ETHW)

Theo dõi biến động giá của ETHW trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +23.409757+0.36%
30 ngày₫ -0.0052-2.06%
60 ngày₫ +0.0298+13.65%
90 ngày₫ -0.087-25.98%
Biến động giá ETHW hôm nay

Hôm nay, ETHW đã biến động ₫ +23.409757 (+0.36%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá ETHW trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0052 (-2.06%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá ETHW trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, ETHW đã biến động ₫ +0.0298 (+13.65%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá ETHW trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.087 (-25.98%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của ETHW (ETHW)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá ETHW.

Phân tích ETHW

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của ETHW. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường ETHW hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường ETHW: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

ETHW_USDT在4小时周期内运行于0.2471价位。价格位于中枢0.2474下方的极窄区间内。S1支撑位0.2447与R1阻力位0.2489构成了当前波动的边界。多空双方在中枢附近形成了短暂的平衡，但整体结构尚未出现明显的单边突破特征。 短期均线组呈现买入信号排列，MACD指标已完成金叉动作，动能指标显示多方力量正在逐步积聚。RSI指数处于中性区域，快慢指标方向存在轻微分化。波动率维持低位收敛状态，市场缺乏明确的方向性驱动，交易活跃度也处于常规水平。 上方最近的参考位为R1阻力位0.2489，该价位距离当前价格约0.7%。若成功突破，下一目标将指向R2阻力位0.2516。下方最近的支撑位为S1支撑位0.2447，该价位距离当前价格约1.0%。若跌破此支撑，将进一步测试S2支撑位0.2432。关键价位之间的间距较为均匀，价格目前正围绕这些点位进行均值回归运动。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá ETHW?

Giá ETHW bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư đối với bản fork Ethereum PoW
2. Sự thay đổi về độ khó khai thác và tỷ lệ băm, từ đó tác động đến nguồn cung
3. Các sàn giao dịch niêm yết và khối lượng giao dịch
4. Sự cạnh tranh từ các đồng tiền điện tử PoW khác
5. Những diễn biến liên quan đến quy định pháp luật
6. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử

Tại sao mọi người muốn biết giá ETHW hôm nay?

Mọi người muốn biết giá ETHW hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, định thời điểm thị trường và lập kế hoạch đầu tư. ETHW ra đời sau quá trình hợp nhất của Ethereum, thu hút sự quan tâm từ các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Giá cả theo thời gian thực giúp đánh giá khả năng sinh lời, quản lý rủi ro cũng như xác định điểm vào/ra thị trường.

Dự đoán giá ETHW

Dự đoán giá ETHW (ETHW) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của ETHW vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá ETHW (ETHW) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của ETHW có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá ETHW sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá ETHW cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá ETHW.

Giới thiệu ETHW

ETHW là phiên bản được gói của Ethereum (ETH) hoạt động trên blockchain Ethereum. Chức năng chính của nó là tạo điều kiện sử dụng ETH trên các mạng blockchain khác nhau, từ đó nâng cao khả năng tương tác và tăng tổng thể tính hữu ích của Ethereum. Các token ETHW được phát hành theo tỷ lệ 1:1 với Ethereum, có nghĩa là mỗi token ETHW được bảo đảm bởi một lượng ETH tương đương. Cơ chế này cho phép người dùng tương tác với các ứng dụng phi tập trung (dApps) và hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum trong khi sử dụng các mạng blockchain khác nhau. Việc gói và mở gói ETH thành ETHW được quản lý bởi hợp đồng thông minh, đảm bảo minh bạch và an toàn trong quá trình này.

Hướng dẫn mua & đầu tư ETHW tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với ETHW? Mua ETHW nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua ETHW. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua ETHW (ETHW).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và ETHW sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua ETHW (ETHW)

Bạn có thể làm gì với ETHW

Sở hữu ETHW mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua ETHW (ETHW) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

ETHW (ETHW) là gì

EthereumPoW (ETHW) is a hard fork of Ethereum blockchain with the Ethereum Merge. The Merge will see Ethereum transition to proof-of-stake, while the forked version would remain on proof-of-work.

Nguồn ETHW

Để hiểu thêm về ETHW, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức ETHW
Block Explorer

Danh mục :

EthereumPoW EcosystemProof of Work (PoW)Smart Contract Platform

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ETHW

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:05:18 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ETHW (ETHW)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về ETHW

ETHW USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short ETHW với đòn bẩy. Khám phá giao dịch ETHW USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường ETHW (ETHW) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá ETHW theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
ETHW/USDT
₫6,518.2255
₫6,518.2255₫6,518.2255
+0.08%
267.41K (USDT)

Khám phá thêm nhiều tiền mã hoá

Tiền mã hoá hàng đầu với dữ liệu thị trường khả dụng trên MEXC

HOT

Tiền mã hoá thịnh hành hiện nay đang thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Mới được thêm vào

Tiền mã hoá được niêm yết gần đây có thể giao dịch

AurumX

AurumX

UMX

₫5,812.98350
₫5,812.98350₫5,812.98350

-11.95%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫68,832.1455
₫68,832.1455₫68,832.1455

+122.14%

JMDT

JMDT

JMDT

₫27,686.0115
₫27,686.0115₫27,686.0115

+8.64%

STONK

STONK

STONK

₫182.889250
₫182.889250₫182.889250

-0.95%

Squid

Squid

QUID

₫2,339.66665
₫2,339.66665₫2,339.66665

-2.02%

Top tăng trưởng

Top tiền mã hoá tăng mạnh hôm nay

Tutorial

Tutorial

TUT

₫3,875.462680
₫3,875.462680₫3,875.462680

+106.84%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₫68,832.1455
₫68,832.1455₫68,832.1455

+122.14%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₫81.602815
₫81.602815₫81.602815

+77.60%

Aether Network

Aether Network

AET

₫1,189.4380
₫1,189.4380₫1,189.4380

+72.51%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₫6.3813875
₫6.3813875₫6.3813875

+61.66%

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán ETHW sang VND

Số lượng

ETHW
ETHW
VND
VND

1 ETHW = 6,526.12 VND