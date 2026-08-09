Giá ETHW hôm nay

Giá ETHW (ETHW) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.248, biến động 0.36% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ETHW sang VND là ₫ 0.248 mỗi ETHW.

ETHW hiện xếp hạng #641 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 26.74M, với nguồn cung lưu hành 107.82M ETHW. Trong vòng 24 giờ qua, ETHW được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.2442 (thấp) đến ₫ 0.2497 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,719,948.00333591680420, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 5,525.1366663657236875.

Về hiệu suất ngắn hạn, ETHW biến động -0.17% trong giờ qua và +4.02% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 66.01K.

Thông tin thị trường ETHW (ETHW)

Xếp hạng No.641 Vốn hóa thị trường ₫ 26.74M₫ 26.74M ₫ 26.74M Khối lượng (24H) ₫ 66.01K₫ 66.01K ₫ 66.01K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 26.74M₫ 26.74M ₫ 26.74M Nguồn cung lưu thông 107.82M 107.82M 107.82M Tổng cung 107,818,999.04993 107,818,999.04993 107,818,999.04993 Blockchain công khai ETHW

Vốn hoá thị trường hiện tại của ETHW là ₫ 26.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 66.01K. Nguồn cung lưu hành của ETHW là 107.82M, với tổng nguồn cung là 107818999.04993. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 26.74M.