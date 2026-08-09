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Giá STONK theo thời gian thực hôm nay là 0.006507 VND. Vốn hoá thị trường của STONK là -- VND. Theo dõi cập nhật giá STONK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá STONK theo thời gian thực hôm nay là 0.006507 VND. Vốn hoá thị trường của STONK là -- VND. Theo dõi cập nhật giá STONK sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

Tìm hiểu thêm về STONK

Thông tin giá STONK

STONK là gì

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Lịch sử STONK

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Giá STONK(STONK)

Giá theo thời gian thực 1 STONK sang VND

₫171.231705
₫171.231705₫171.231705
-7.26%1D
VND
Biểu đồ giá STONK (STONK) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:33:11 (UTC+8)

Giá STONK hôm nay

Giá STONK (STONK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.006507, biến động 7.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STONK sang VND là ₫ 0.006507 mỗi STONK.

STONK hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- STONK. Trong vòng 24 giờ qua, STONK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005701 (thấp) đến ₫ 0.008495 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, STONK biến động -5.18% trong giờ qua và +829.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 103.45K.

Thông tin thị trường STONK (STONK)

--
----

₫ 103.45K
₫ 103.45K₫ 103.45K

₫ 6.51M
₫ 6.51M₫ 6.51M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của STONK là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 103.45K. Nguồn cung lưu hành của STONK là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 6.51M.

Lịch sử giá STONK theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.005701
₫ 0.005701₫ 0.005701
Thấp nhất 24H
₫ 0.008495
₫ 0.008495₫ 0.008495
Cao nhất 24H

₫ 0.005701
₫ 0.005701₫ 0.005701

₫ 0.008495
₫ 0.008495₫ 0.008495

--
----

--
----

-5.18%

-7.26%

+829.57%

+829.57%

Lịch sử giá theo VND của STONK (STONK)

Theo dõi biến động giá của STONK trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -13.40459541-7.26%
30 ngày₫ +0.005807+829.57%
60 ngày₫ +0.005807+829.57%
90 ngày₫ +0.005807+829.57%
Biến động giá STONK hôm nay

Hôm nay, STONK đã biến động ₫ -13.40459541 (-7.26%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá STONK trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.005807 (+829.57%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá STONK trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, STONK đã biến động ₫ +0.005807 (+829.57%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá STONK trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.005807 (+829.57%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của STONK (STONK)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá STONK.

Phân tích STONK

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của STONK. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường STONK hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường STONK: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá mua>70Tăng khá nhanh, ngắn hạn có thể chững lại.
Nhóm đường trung bình động0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.

STONK_USDT在4小时周期内运行于S1枢纽0.00856与中枢0.009596之间。当前价格为0.008837，处于区间下沿区域。价格偏离中轴位置，整体结构呈现低位震荡特征。多空双方在S1附近形成短暂平衡，尚未突破关键枢纽层级。 MACD指标显示死叉信号，动能方向转为下行。RSI指标位于超买区域，表明短期上涨动能已出现衰竭。均线组与EMA组均未发出买入信号，快慢指标出现分层背离现象。波动率维持正常水平，未见极端放量或缩量情况，市场交投情绪趋于谨慎。 近期支撑位位于S1价位0.00856，距离当前价格约3.1%。下方远端参考点为S2价位0.007582，距离现价约14.2%。上方直接阻力位为中枢价位0.009596，距离现价约8.6%。更高层级的阻力位则位于R1价位0.010574，距离现价约19.6%。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá STONK?

Các yếu tố thúc đẩy giá STONK bao gồm tâm lý thị trường đối với các đồng meme, sự thổi phồng trên mạng xã hội và mức độ tương tác của cộng đồng. Ngoài ra, mức thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các xu hướng tiền mã hóa rộng hơn như biến động của Bitcoin, cũng như khối lượng giao dịch mang tính đầu cơ đóng vai trò then chốt. Do không có giá trị sử dụng nội tại, giá cả chủ yếu phụ thuộc vào các xu hướng lan truyền và tâm lý nhà đầu tư thay vì các yếu tố cơ bản.

Tại sao mọi người muốn biết giá STONK hôm nay?

Nhà đầu tư theo dõi giá STONK để định giá theo thời gian thực, từ đó đưa ra các quyết định mua hoặc bán kịp thời. Việc giám sát biến động giúp đánh giá tâm lý thị trường, quản lý rủi ro và xác định các cơ hội giao dịch. Giá cả chính xác, cập nhật liên tục là yếu tố then chốt trong quản lý danh mục đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trên thị trường tiền mã hóa đầy biến động.

Dự đoán giá STONK

Dự đoán giá STONK (STONK) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của STONK vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá STONK (STONK) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của STONK có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá STONK sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá STONK cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá STONK.

Hướng dẫn mua & đầu tư STONK tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với STONK? Mua STONK nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua STONK. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua STONK (STONK).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và STONK sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua STONK (STONK)

Bạn có thể làm gì với STONK

Sở hữu STONK mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua STONK (STONK) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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STONK (STONK) là gì

STONK là một meme coin.

Nguồn STONK

Để hiểu thêm về STONK, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức STONK
Block Explorer

Danh mục :

LaunchpadSolana Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về STONK

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:33:11 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành STONK (STONK)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về STONK

STONK USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short STONK với đòn bẩy. Khám phá giao dịch STONK USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường STONK (STONK) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá STONK theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
STONK/USD1
₫175.389475
₫175.389475₫175.389475
-5.92%
7.78M (USDT)
STONK/USDT
₫174.88949
₫174.88949₫174.88949
-5.39%
15.08M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán STONK sang VND

Số lượng

STONK
STONK
VND
VND

1 STONK = 171.231705 VND