Giá STONK hôm nay

Giá STONK (STONK) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.006507, biến động 7.26% trong 24 giờ qua. Tỷ giá STONK sang VND là ₫ 0.006507 mỗi STONK.

STONK hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- STONK. Trong vòng 24 giờ qua, STONK được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.005701 (thấp) đến ₫ 0.008495 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, STONK biến động -5.18% trong giờ qua và +829.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 103.45K.

Thông tin thị trường STONK (STONK)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 103.45K₫ 103.45K ₫ 103.45K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 6.51M₫ 6.51M ₫ 6.51M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain công khai SOL

Vốn hoá thị trường hiện tại của STONK là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 103.45K. Nguồn cung lưu hành của STONK là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 6.51M.