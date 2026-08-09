Giá Block Street hôm nay

Giá Block Street (BSB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.14996, biến động 6.83% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BSB sang VND là ₫ 0.14996 mỗi BSB.

Block Street hiện xếp hạng #342 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 33.39M, với nguồn cung lưu hành 222.65M BSB. Trong vòng 24 giờ qua, BSB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.14765 (thấp) đến ₫ 0.16693 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 56,840.595772100266055, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 2,112.94388564526304120.

Về hiệu suất ngắn hạn, BSB biến động -0.90% trong giờ qua và +23.04% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 504.92K.

Thông tin thị trường Block Street (BSB)

Xếp hạng No.342 Vốn hóa thị trường ₫ 33.39M₫ 33.39M ₫ 33.39M Khối lượng (24H) ₫ 504.92K₫ 504.92K ₫ 504.92K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 149.96M₫ 149.96M ₫ 149.96M Nguồn cung lưu thông 222.65M 222.65M 222.65M Nguồn cung tối đa 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tổng cung 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 22.26% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của Block Street là ₫ 33.39M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 504.92K. Nguồn cung lưu hành của BSB là 222.65M, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 149.96M.