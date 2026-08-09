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Giá SUSHI theo thời gian thực hôm nay là 0.1662 VND. Vốn hoá thị trường của SUSHI là 47,671,982.992685876634 VND. Theo dõi cập nhật giá SUSHI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá SUSHI theo thời gian thực hôm nay là 0.1662 VND. Vốn hoá thị trường của SUSHI là 47,671,982.992685876634 VND. Theo dõi cập nhật giá SUSHI sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá SUSHI(SUSHI)

Giá theo thời gian thực 1 SUSHI sang VND

₫4,370.9215
₫4,370.9215₫4,370.9215
+0.30%1D
VND
Biểu đồ giá SUSHI (SUSHI) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:38:06 (UTC+8)

Giá SUSHI hôm nay

Giá SUSHI (SUSHI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1662, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUSHI sang VND là ₫ 0.1662 mỗi SUSHI.

SUSHI hiện xếp hạng #401 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 47.67M, với nguồn cung lưu hành 286.84M SUSHI. Trong vòng 24 giờ qua, SUSHI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1639 (thấp) đến ₫ 0.1675 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 615,304.07163985, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4,226.01476651377824360.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUSHI biến động +0.84% trong giờ qua và +6.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.14K.

Thông tin thị trường SUSHI (SUSHI)

No.401

₫ 47.67M
₫ 47.67M₫ 47.67M

₫ 55.14K
₫ 55.14K₫ 55.14K

₫ 48.45M
₫ 48.45M₫ 48.45M

286.84M
286.84M 286.84M

291,514,753.90092285
291,514,753.90092285 291,514,753.90092285

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SUSHI là ₫ 47.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.14K. Nguồn cung lưu hành của SUSHI là 286.84M, với tổng nguồn cung là 291514753.90092285. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 48.45M.

Lịch sử giá SUSHI theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.1639
₫ 0.1639₫ 0.1639
Thấp nhất 24H
₫ 0.1675
₫ 0.1675₫ 0.1675
Cao nhất 24H

₫ 0.1639
₫ 0.1639₫ 0.1639

₫ 0.1675
₫ 0.1675₫ 0.1675

₫ 615,304.07163985
₫ 615,304.07163985₫ 615,304.07163985

₫ 4,226.01476651377824360
₫ 4,226.01476651377824360₫ 4,226.01476651377824360

+0.84%

+0.30%

+6.94%

+6.94%

Lịch sử giá theo VND của SUSHI (SUSHI)

Theo dõi biến động giá của SUSHI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +13.073544+0.30%
30 ngày₫ -0.0007-0.42%
60 ngày₫ -0.0048-2.81%
90 ngày₫ -0.0798-32.44%
Biến động giá SUSHI hôm nay

Hôm nay, SUSHI đã biến động ₫ +13.073544 (+0.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SUSHI trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0007 (-0.42%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SUSHI trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SUSHI đã biến động ₫ -0.0048 (-2.81%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SUSHI trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0798 (-32.44%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SUSHI (SUSHI)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SUSHI.

Phân tích SUSHI

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SUSHI. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường SUSHI hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SUSHI: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ0 Mua0‑20% BánTất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Dải giữa < Giá ≤ Dải trênGiữa dải giữa và dải trênTương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động1-2 Mua20‑40% BánPhần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.

SUSHI_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 0.1648 trong khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại 0.1658 nằm dưới ngưỡng kháng cự R1 là 0.166. Giá cả đang dao động trong phạm vi giữa S2 và R2. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho tín hiệu mua, trong khi nhóm EMA dài hạn vẫn duy trì quanh ngưỡng zero. Chỉ báo MACD hình thành mô hình cắt giảm (death cross). Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy động lực tăng/giảm phân tán. Dải Bollinger thu hẹp lại, thể hiện trạng thái biến động đang bị nén. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện sự phân tầng về hướng di chuyển. Động lực của phe mua chưa tạo được đột phá tập trung, đồng thời động lực của phe bán cũng chưa được giải phóng rõ rệt. Thị trường đang ở giai đoạn tĩnh lặng trước khi xác định xu hướng. Kháng cự gần nhất nằm ở mức 0.166, cách mức giá hiện tại chỉ 0.0002. Hỗ trợ gần nhất nằm ở mức 0.1642, cách mức giá hiện tại 0.0016. Hỗ trợ tham khảo xa hơn là 0.163, còn kháng cự tham khảo xa hơn là 0.1666. Điểm nút quan trọng 0.1648 đóng vai trò như ranh giới phân định phe mua và phe bán trong thời điểm hiện tại.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá SUSHI?

Giá sushi bị ảnh hưởng bởi: khối lượng giao dịch DEX trên nền tảng SushiSwap, tổng giá trị bị khóa (TVL), các đề xuất quản trị và nâng cấp giao thức, phần thưởng farming lợi suất và lợi nhuận staking, sự cạnh tranh từ các DEX khác như Uniswap, tâm lý chung của thị trường DeFi, mối tương quan giữa Bitcoin và Ethereum, các tin tức về quy định có ảnh hưởng đến các DEX, thay đổi trong nguồn cung token cũng như việc áp dụng các tính năng mới như chức năng xuyên chuỗi.

Tại sao mọi người muốn biết giá SUSHI hôm nay?

Mọi người muốn biết giá SUSHI hôm nay vì: 1) Quyết định giao dịch – thời điểm mua/bán ảnh hưởng đến lợi nhuận; 2) Theo dõi danh mục đầu tư – giám sát sự thay đổi giá trị khoản đầu tư; 3) Phân tích thị trường – nhận diện xu hướng và các mô hình; 4) Cơ hội DeFi – SUSHI thúc đẩy DEX SushiSwap với phần thưởng từ hoạt động yield farming.

Dự đoán giá SUSHI

Dự đoán giá SUSHI (SUSHI) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SUSHI vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá SUSHI (SUSHI) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của SUSHI có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá SUSHI sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SUSHI cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá SUSHI.

Giới thiệu SUSHI

SushiSwap (SUSHI) là một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum. Đây là một người tạo thị trường tự động (AMM) cho phép người dùng giao dịch tài sản số trực tiếp từ ví của họ, mà không cần thông qua một trung gian. SUSHI là token gốc của nền tảng, được sử dụng để quyết định quản trị và cũng cho phép người giữ token có quyền nhận một phần phí giao dịch của sàn. Giao thức này sử dụng mô hình cung cấp thanh khoản, nơi người dùng có thể gửi token của họ vào một hồ thanh khoản và kiếm lãi. SushiSwap là một nhánh của Uniswap, một sàn giao dịch phi tập trung khác, nhưng nó phân biệt bản thân bằng cách cung cấp nhiều tính năng và lợi ích hướng đến cộng đồng hơn cho nhà cung cấp thanh khoản.

Hướng dẫn mua & đầu tư SUSHI tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với SUSHI? Mua SUSHI nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua SUSHI. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua SUSHI (SUSHI).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và SUSHI sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua SUSHI (SUSHI)

Bạn có thể làm gì với SUSHI

Sở hữu SUSHI mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua SUSHI (SUSHI) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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SUSHI (SUSHI) là gì

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

Nguồn SUSHI

Để hiểu thêm về SUSHI, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức SUSHI
Block Explorer

Danh mục :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SUSHI

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:38:06 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành SUSHI (SUSHI)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về SUSHI

SUSHI USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SUSHI với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SUSHI USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường SUSHI (SUSHI) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá SUSHI theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SUSHI/USDT
₫4,373.553
₫4,373.553₫4,373.553
+0.30%
334.26K (USDT)
SUSHI/USDC
₫4,370.9215
₫4,370.9215₫4,370.9215
+0.30%
337.74K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SUSHI sang VND

Số lượng

SUSHI
SUSHI
VND
VND

1 SUSHI = 4,373.553 VND