Giá SUSHI(SUSHI)
Giá SUSHI (SUSHI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1662, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUSHI sang VND là ₫ 0.1662 mỗi SUSHI.
SUSHI hiện xếp hạng #401 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 47.67M, với nguồn cung lưu hành 286.84M SUSHI. Trong vòng 24 giờ qua, SUSHI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1639 (thấp) đến ₫ 0.1675 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 615,304.07163985, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4,226.01476651377824360.
Về hiệu suất ngắn hạn, SUSHI biến động +0.84% trong giờ qua và +6.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.14K.
No.401
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của SUSHI là ₫ 47.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.14K. Nguồn cung lưu hành của SUSHI là 286.84M, với tổng nguồn cung là 291514753.90092285. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 48.45M.
+0.84%
+0.30%
+6.94%
+6.94%
Theo dõi biến động giá của SUSHI trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ +13.073544
|+0.30%
|30 ngày
|₫ -0.0007
|-0.42%
|60 ngày
|₫ -0.0048
|-2.81%
|90 ngày
|₫ -0.0798
|-32.44%
Hôm nay, SUSHI đã biến động ₫ +13.073544 (+0.30%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0007 (-0.42%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SUSHI đã biến động ₫ -0.0048 (-2.81%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0798 (-32.44%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá SUSHI.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SUSHI. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SUSHI: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|0 Mua
|0‑20% Bán
|Tất cả các đường trung bình động đều hướng xuống, ngắn hạn nằm thấp hơn đáng kể so với dài hạn.
|BOLL (20,2)
|Dải giữa < Giá ≤ Dải trên
|Giữa dải giữa và dải trên
|Tương đối mạnh, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|1-2 Mua
|20‑40% Bán
|Phần lớn các đường trung bình động hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm giá.
SUSHI_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 0.1648 trong khung thời gian 4 giờ. Mức giá hiện tại 0.1658 nằm dưới ngưỡng kháng cự R1 là 0.166. Giá cả đang dao động trong phạm vi giữa S2 và R2. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho tín hiệu mua, trong khi nhóm EMA dài hạn vẫn duy trì quanh ngưỡng zero. Chỉ báo MACD hình thành mô hình cắt giảm (death cross). Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính. Các chỉ số KDJ và StochRSI cho thấy động lực tăng/giảm phân tán. Dải Bollinger thu hẹp lại, thể hiện trạng thái biến động đang bị nén. Các chỉ báo nhanh và chậm xuất hiện sự phân tầng về hướng di chuyển. Động lực của phe mua chưa tạo được đột phá tập trung, đồng thời động lực của phe bán cũng chưa được giải phóng rõ rệt. Thị trường đang ở giai đoạn tĩnh lặng trước khi xác định xu hướng. Kháng cự gần nhất nằm ở mức 0.166, cách mức giá hiện tại chỉ 0.0002. Hỗ trợ gần nhất nằm ở mức 0.1642, cách mức giá hiện tại 0.0016. Hỗ trợ tham khảo xa hơn là 0.163, còn kháng cự tham khảo xa hơn là 0.1666. Điểm nút quan trọng 0.1648 đóng vai trò như ranh giới phân định phe mua và phe bán trong thời điểm hiện tại.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của SUSHI có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
SushiSwap (SUSHI) là một sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung được xây dựng trên blockchain Ethereum. Đây là một người tạo thị trường tự động (AMM) cho phép người dùng giao dịch tài sản số trực tiếp từ ví của họ, mà không cần thông qua một trung gian. SUSHI là token gốc của nền tảng, được sử dụng để quyết định quản trị và cũng cho phép người giữ token có quyền nhận một phần phí giao dịch của sàn. Giao thức này sử dụng mô hình cung cấp thanh khoản, nơi người dùng có thể gửi token của họ vào một hồ thanh khoản và kiếm lãi. SushiSwap là một nhánh của Uniswap, một sàn giao dịch phi tập trung khác, nhưng nó phân biệt bản thân bằng cách cung cấp nhiều tính năng và lợi ích hướng đến cộng đồng hơn cho nhà cung cấp thanh khoản.
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SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.
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