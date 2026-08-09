Giá SUSHI hôm nay

Giá SUSHI (SUSHI) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.1662, biến động 0.30% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SUSHI sang VND là ₫ 0.1662 mỗi SUSHI.

SUSHI hiện xếp hạng #401 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 47.67M, với nguồn cung lưu hành 286.84M SUSHI. Trong vòng 24 giờ qua, SUSHI được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.1639 (thấp) đến ₫ 0.1675 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 615,304.07163985, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 4,226.01476651377824360.

Về hiệu suất ngắn hạn, SUSHI biến động +0.84% trong giờ qua và +6.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 55.14K.

Thông tin thị trường SUSHI (SUSHI)

Xếp hạng No.401 Vốn hóa thị trường ₫ 47.67M₫ 47.67M ₫ 47.67M Khối lượng (24H) ₫ 55.14K₫ 55.14K ₫ 55.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 48.45M₫ 48.45M ₫ 48.45M Nguồn cung lưu thông 286.84M 286.84M 286.84M Tổng cung 291,514,753.90092285 291,514,753.90092285 291,514,753.90092285 Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SUSHI là ₫ 47.67M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 55.14K. Nguồn cung lưu hành của SUSHI là 286.84M, với tổng nguồn cung là 291514753.90092285. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 48.45M.