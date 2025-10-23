Giá StablR USD theo thời gian thực hôm nay là 0.999 USD. Theo dõi cập nhật giá USDR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá USDR dễ dàng ngay trên MEXC.Giá StablR USD theo thời gian thực hôm nay là 0.999 USD. Theo dõi cập nhật giá USDR sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá USDR dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo StablR USD

Giá StablR USD(USDR)

Giá theo thời gian thực 1 USDR sang USD

$0.999
$0.999$0.999
0.00%1D
USD
Biểu đồ giá StablR USD (USDR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:48:48 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của StablR USD (USDR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.999
$ 0.999$ 0.999
Thấp nhất 24H
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
Cao nhất 24H

$ 0.999
$ 0.999$ 0.999

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

0.00%

0.00%

+0.10%

+0.10%

Giá thời gian thực của StablR USD (USDR) là $ 0.999. Trong 24 giờ qua, USDR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.999 và cao nhất là $ 1.001, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDR là $ 1.02146361646693, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.980782166260219.

Về hiệu suất ngắn hạn, USDR đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và +0.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường StablR USD (USDR)

No.1201

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

$ 10.01
$ 10.01$ 10.01

$ 8.70M
$ 8.70M$ 8.70M

8.70M
8.70M 8.70M

--
----

8,704,451.68
8,704,451.68 8,704,451.68

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của StablR USD là $ 8.70M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 10.01. Nguồn cung lưu hành của USDR là 8.70M, với tổng nguồn cung là 8704451.68. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.70M.

Lịch sử giá theo USD của StablR USD (USDR)

Theo dõi biến động giá của StablR USD trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 00.00%
30 ngày$ +0.001+0.10%
60 ngày$ +0.002+0.20%
90 ngày$ +0.001+0.10%
Biến động giá StablR USD hôm nay

Hôm nay, USDR đã biến động $ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá StablR USD trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.001 (+0.10%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá StablR USD trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, USDR đã biến động $ +0.002 (+0.20%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá StablR USD trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.001 (+0.10%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của StablR USD (USDR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá StablR USD.

StablR USD (USDR) là gì

StablR USD (USDR) là một stablecoin tuân thủ MiCAR, được bảo chứng bằng đô la Mỹ, neo theo giá trị của đô la Mỹ và có thể quy đổi theo tỷ lệ 1:1. Stablecoin này được thế chấp bằng tiền fiat và trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Mục đích chính của StablR USD (USDR) là cung cấp một giải pháp thay thế kỹ thuật số cho các hình thức tiền tệ truyền thống, hiệu quả hơn, an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn. StablR USD (USDR) có thể được sử dụng làm phương tiện trao đổi, lưu trữ giá trị và đơn vị kế toán. Một số ứng dụng chính của StablR USD (USDR) bao gồm cho phép thanh toán nhanh và tiết kiệm hơn, hỗ trợ thương mại và đầu tư quốc tế (ngoại hối), đồng thời tạo ra hệ thống tài chính linh hoạt và bền vững hơn.

StablR USD đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư StablR USD một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake USDR để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về StablR USD trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch StablR USD trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá StablR USD (USD)

StablR USD (USDR) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản StablR USD (USDR) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho StablR USD.

Xem ngay dự đoán giá StablR USD!

Tokenomics của StablR USD (USDR)

Hiểu rõ tokenomics của StablR USD (USDR) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token USDR ngay!

Cách mua StablR USD (USDR)

Bạn đang tìm cách mua StablR USD? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua StablR USD trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

USDR/Tiền tệ địa phương

1 StablR USD (USDR) sang VND
26,288.685
1 StablR USD (USDR) sang AUD
A$1.53846
1 StablR USD (USDR) sang GBP
0.73926
1 StablR USD (USDR) sang EUR
0.85914
1 StablR USD (USDR) sang USD
$0.999
1 StablR USD (USDR) sang MYR
RM4.21578
1 StablR USD (USDR) sang TRY
41.93802
1 StablR USD (USDR) sang JPY
¥151.848
1 StablR USD (USDR) sang ARS
ARS$1,456.26228
1 StablR USD (USDR) sang RUB
81.40851
1 StablR USD (USDR) sang INR
87.69222
1 StablR USD (USDR) sang IDR
Rp16,649.99334
1 StablR USD (USDR) sang PHP
58.48146
1 StablR USD (USDR) sang EGP
￡E.47.51244
1 StablR USD (USDR) sang BRL
R$5.3946
1 StablR USD (USDR) sang CAD
C$1.38861
1 StablR USD (USDR) sang BDT
121.95792
1 StablR USD (USDR) sang NGN
1,460.51802
1 StablR USD (USDR) sang COP
$3,887.15895
1 StablR USD (USDR) sang ZAR
R.17.41257
1 StablR USD (USDR) sang UAH
41.6583
1 StablR USD (USDR) sang TZS
T.Sh.2,478.89862
1 StablR USD (USDR) sang VES
Bs209.79
1 StablR USD (USDR) sang CLP
$949.05
1 StablR USD (USDR) sang PKR
Rs282.5172
1 StablR USD (USDR) sang KZT
537.38208
1 StablR USD (USDR) sang THB
฿32.78718
1 StablR USD (USDR) sang TWD
NT$30.75921
1 StablR USD (USDR) sang AED
د.إ3.66633
1 StablR USD (USDR) sang CHF
Fr0.78921
1 StablR USD (USDR) sang HKD
HK$7.76223
1 StablR USD (USDR) sang AMD
֏381.43818
1 StablR USD (USDR) sang MAD
.د.م9.22077
1 StablR USD (USDR) sang MXN
$18.42156
1 StablR USD (USDR) sang SAR
ريال3.74625
1 StablR USD (USDR) sang ETB
Br149.79006
1 StablR USD (USDR) sang KES
KSh128.80107
1 StablR USD (USDR) sang JOD
د.أ0.708291
1 StablR USD (USDR) sang PLN
3.64635
1 StablR USD (USDR) sang RON
лв4.37562
1 StablR USD (USDR) sang SEK
kr9.40059
1 StablR USD (USDR) sang BGN
лв1.67832
1 StablR USD (USDR) sang HUF
Ft335.34432
1 StablR USD (USDR) sang CZK
20.91906
1 StablR USD (USDR) sang KWD
د.ك0.305694
1 StablR USD (USDR) sang ILS
3.28671
1 StablR USD (USDR) sang BOB
Bs6.88311
1 StablR USD (USDR) sang AZN
1.6983
1 StablR USD (USDR) sang TJS
SM9.1908
1 StablR USD (USDR) sang GEL
2.6973
1 StablR USD (USDR) sang AOA
Kz913.99509
1 StablR USD (USDR) sang BHD
.د.ب0.375624
1 StablR USD (USDR) sang BMD
$0.999
1 StablR USD (USDR) sang DKK
kr6.42357
1 StablR USD (USDR) sang HNL
L26.20377
1 StablR USD (USDR) sang MUR
45.41454
1 StablR USD (USDR) sang NAD
$17.43255
1 StablR USD (USDR) sang NOK
kr10.00998
1 StablR USD (USDR) sang NZD
$1.73826
1 StablR USD (USDR) sang PAB
B/.0.999
1 StablR USD (USDR) sang PGK
K4.1958
1 StablR USD (USDR) sang QAR
ر.ق3.62637
1 StablR USD (USDR) sang RSD
дин.100.95894
1 StablR USD (USDR) sang UZS
soʻm12,036.14181
1 StablR USD (USDR) sang ALL
L83.10681
1 StablR USD (USDR) sang ANG
ƒ1.78821
1 StablR USD (USDR) sang AWG
ƒ1.7982
1 StablR USD (USDR) sang BBD
$1.998
1 StablR USD (USDR) sang BAM
KM1.67832
1 StablR USD (USDR) sang BIF
Fr2,938.059
1 StablR USD (USDR) sang BND
$1.28871
1 StablR USD (USDR) sang BSD
$0.999
1 StablR USD (USDR) sang JMD
$160.36947
1 StablR USD (USDR) sang KHR
4,028.21775
1 StablR USD (USDR) sang KMF
Fr423.576
1 StablR USD (USDR) sang LAK
21,717.39087
1 StablR USD (USDR) sang LKR
රු302.53716
1 StablR USD (USDR) sang MDL
L17.00298
1 StablR USD (USDR) sang MGA
Ar4,459.81572
1 StablR USD (USDR) sang MOP
P7.98201
1 StablR USD (USDR) sang MVR
15.2847
1 StablR USD (USDR) sang MWK
MK1,728.3699
1 StablR USD (USDR) sang MZN
MT63.8361
1 StablR USD (USDR) sang NPR
रु140.04981
1 StablR USD (USDR) sang PYG
7,084.908
1 StablR USD (USDR) sang RWF
Fr1,447.551
1 StablR USD (USDR) sang SBD
$8.22177
1 StablR USD (USDR) sang SCR
13.54644
1 StablR USD (USDR) sang SRD
$39.60036
1 StablR USD (USDR) sang SVC
$8.72127
1 StablR USD (USDR) sang SZL
L17.43255
1 StablR USD (USDR) sang TMT
m3.50649
1 StablR USD (USDR) sang TND
د.ت2.933064
1 StablR USD (USDR) sang TTD
$6.76323
1 StablR USD (USDR) sang UGX
Sh3,480.516
1 StablR USD (USDR) sang XAF
Fr564.435
1 StablR USD (USDR) sang XCD
$2.6973
1 StablR USD (USDR) sang XOF
Fr564.435
1 StablR USD (USDR) sang XPF
Fr101.898
1 StablR USD (USDR) sang BWP
P14.32566
1 StablR USD (USDR) sang BZD
$1.998
1 StablR USD (USDR) sang CVE
$94.91499
1 StablR USD (USDR) sang DJF
Fr176.823
1 StablR USD (USDR) sang DOP
$63.38655
1 StablR USD (USDR) sang DZD
د.ج130.35951
1 StablR USD (USDR) sang FJD
$2.2977
1 StablR USD (USDR) sang GNF
Fr8,686.305
1 StablR USD (USDR) sang GTQ
Q7.63236
1 StablR USD (USDR) sang GYD
$208.64115
1 StablR USD (USDR) sang ISK
kr121.878

Nguồn StablR USD

Để hiểu thêm về StablR USD, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức StablR USD
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về StablR USD

Hôm nay giá của StablR USD (USDR) là bao nhiêu?
Giá USDR theo thời gian thực bằng USD là 0.999 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của USDR sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của USDR sang USD là $ 0.999. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của StablR USD là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của USDR là $ 8.70M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của USDR là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của USDR là 8.70M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của USDR là bao nhiêu?
USDR đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 1.02146361646693 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của USDR là bao nhiêu?
USDR từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.980782166260219 USD.
Khối lượng giao dịch của USDR là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của USDR là $ 10.01 USD.
USDR có tăng giá trong năm nay không?
USDR có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá USDR để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:48:48 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành StablR USD (USDR)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

