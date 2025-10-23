Giá TCOM Global theo thời gian thực hôm nay là 0.03149 USD. Theo dõi cập nhật giá TCOM sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TCOM dễ dàng ngay trên MEXC.Giá TCOM Global theo thời gian thực hôm nay là 0.03149 USD. Theo dõi cập nhật giá TCOM sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá TCOM dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo TCOM Global

Giá TCOM Global(TCOM)

Giá theo thời gian thực 1 TCOM sang USD

$0.03141
$0.03141$0.03141
-2.08%1D
USD
Biểu đồ giá TCOM Global (TCOM) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:40:53 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của TCOM Global (TCOM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.02857
$ 0.02857$ 0.02857
Thấp nhất 24H
$ 0.03264
$ 0.03264$ 0.03264
Cao nhất 24H

$ 0.02857
$ 0.02857$ 0.02857

$ 0.03264
$ 0.03264$ 0.03264

--
----

--
----

+1.51%

-2.08%

+16.75%

+16.75%

Giá thời gian thực của TCOM Global (TCOM) là $ 0.03149. Trong 24 giờ qua, TCOM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02857 và cao nhất là $ 0.03264, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TCOM là --, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, TCOM đã biến động +1.51% trong 1 giờ qua, -2.08% trong 24 giờ và +16.75% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TCOM Global (TCOM)

--
----

$ 64.97K
$ 64.97K$ 64.97K

$ 31.49M
$ 31.49M$ 31.49M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của TCOM Global là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 64.97K. Nguồn cung lưu hành của TCOM là --, với tổng nguồn cung là 1000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.49M.

Lịch sử giá theo USD của TCOM Global (TCOM)

Theo dõi biến động giá của TCOM Global trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.0006672-2.08%
30 ngày$ +0.01128+55.81%
60 ngày$ +0.01371+77.10%
90 ngày$ +0.01149+57.45%
Biến động giá TCOM Global hôm nay

Hôm nay, TCOM đã biến động $ -0.0006672 (-2.08%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá TCOM Global trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ +0.01128 (+55.81%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá TCOM Global trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, TCOM đã biến động $ +0.01371 (+77.10%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá TCOM Global trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ +0.01149 (+57.45%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của TCOM Global (TCOM)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá TCOM Global.

TCOM Global (TCOM) là gì

TCOM là giao thức quản trị IP phi tập trung đầu tiên trên thế giới, bắt đầu với 65 IP kinh điển từ "Thần Manga" Osamu Tezuka của Nhật Bản, nhằm định nghĩa lại việc sáng tạo, cấp phép và phân bổ giá trị của tài sản trí tuệ.

TCOM Global đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư TCOM Global một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake TCOM để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về TCOM Global trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch TCOM Global trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá TCOM Global (USD)

TCOM Global (TCOM) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản TCOM Global (TCOM) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho TCOM Global.

Xem ngay dự đoán giá TCOM Global!

Tokenomics của TCOM Global (TCOM)

Hiểu rõ tokenomics của TCOM Global (TCOM) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token TCOM ngay!

Cách mua TCOM Global (TCOM)

Bạn đang tìm cách mua TCOM Global? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua TCOM Global trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

TCOM/Tiền tệ địa phương

1 TCOM Global (TCOM) sang VND
828.65935
1 TCOM Global (TCOM) sang AUD
A$0.0484946
1 TCOM Global (TCOM) sang GBP
0.0233026
1 TCOM Global (TCOM) sang EUR
0.0270814
1 TCOM Global (TCOM) sang USD
$0.03149
1 TCOM Global (TCOM) sang MYR
RM0.1328878
1 TCOM Global (TCOM) sang TRY
1.3219502
1 TCOM Global (TCOM) sang JPY
¥4.78648
1 TCOM Global (TCOM) sang ARS
ARS$45.9036028
1 TCOM Global (TCOM) sang RUB
2.5661201
1 TCOM Global (TCOM) sang INR
2.7641922
1 TCOM Global (TCOM) sang IDR
Rp524.8331234
1 TCOM Global (TCOM) sang PHP
1.8415352
1 TCOM Global (TCOM) sang EGP
￡E.1.4979793
1 TCOM Global (TCOM) sang BRL
R$0.170046
1 TCOM Global (TCOM) sang CAD
C$0.0437711
1 TCOM Global (TCOM) sang BDT
3.8442992
1 TCOM Global (TCOM) sang NGN
46.0377502
1 TCOM Global (TCOM) sang COP
$122.5291645
1 TCOM Global (TCOM) sang ZAR
R.0.5488707
1 TCOM Global (TCOM) sang UAH
1.313133
1 TCOM Global (TCOM) sang TZS
T.Sh.78.1386562
1 TCOM Global (TCOM) sang VES
Bs6.6129
1 TCOM Global (TCOM) sang CLP
$29.9155
1 TCOM Global (TCOM) sang PKR
Rs8.905372
1 TCOM Global (TCOM) sang KZT
16.9391008
1 TCOM Global (TCOM) sang THB
฿1.0338167
1 TCOM Global (TCOM) sang TWD
NT$0.9689473
1 TCOM Global (TCOM) sang AED
د.إ0.1155683
1 TCOM Global (TCOM) sang CHF
Fr0.0248771
1 TCOM Global (TCOM) sang HKD
HK$0.2446773
1 TCOM Global (TCOM) sang AMD
֏12.0235118
1 TCOM Global (TCOM) sang MAD
.د.م0.2906527
1 TCOM Global (TCOM) sang MXN
$0.5806756
1 TCOM Global (TCOM) sang SAR
ريال0.1180875
1 TCOM Global (TCOM) sang ETB
Br4.7216106
1 TCOM Global (TCOM) sang KES
KSh4.0600057
1 TCOM Global (TCOM) sang JOD
د.أ0.02232641
1 TCOM Global (TCOM) sang PLN
0.1146236
1 TCOM Global (TCOM) sang RON
лв0.1379262
1 TCOM Global (TCOM) sang SEK
kr0.2963209
1 TCOM Global (TCOM) sang BGN
лв0.0529032
1 TCOM Global (TCOM) sang HUF
Ft10.5705632
1 TCOM Global (TCOM) sang CZK
0.6594006
1 TCOM Global (TCOM) sang KWD
د.ك0.00963594
1 TCOM Global (TCOM) sang ILS
0.1036021
1 TCOM Global (TCOM) sang BOB
Bs0.2169661
1 TCOM Global (TCOM) sang AZN
0.053533
1 TCOM Global (TCOM) sang TJS
SM0.289708
1 TCOM Global (TCOM) sang GEL
0.085023
1 TCOM Global (TCOM) sang AOA
Kz28.8105159
1 TCOM Global (TCOM) sang BHD
.د.ب0.01187173
1 TCOM Global (TCOM) sang BMD
$0.03149
1 TCOM Global (TCOM) sang DKK
kr0.2024807
1 TCOM Global (TCOM) sang HNL
L0.8259827
1 TCOM Global (TCOM) sang MUR
1.4315354
1 TCOM Global (TCOM) sang NAD
$0.5495005
1 TCOM Global (TCOM) sang NOK
kr0.3155298
1 TCOM Global (TCOM) sang NZD
$0.0547926
1 TCOM Global (TCOM) sang PAB
B/.0.03149
1 TCOM Global (TCOM) sang PGK
K0.132258
1 TCOM Global (TCOM) sang QAR
ر.ق0.1143087
1 TCOM Global (TCOM) sang RSD
дин.3.1817496
1 TCOM Global (TCOM) sang UZS
soʻm379.3975031
1 TCOM Global (TCOM) sang ALL
L2.6196531
1 TCOM Global (TCOM) sang ANG
ƒ0.0563671
1 TCOM Global (TCOM) sang AWG
ƒ0.056682
1 TCOM Global (TCOM) sang BBD
$0.06298
1 TCOM Global (TCOM) sang BAM
KM0.0529032
1 TCOM Global (TCOM) sang BIF
Fr92.61209
1 TCOM Global (TCOM) sang BND
$0.0406221
1 TCOM Global (TCOM) sang BSD
$0.03149
1 TCOM Global (TCOM) sang JMD
$5.0550897
1 TCOM Global (TCOM) sang KHR
126.9755525
1 TCOM Global (TCOM) sang KMF
Fr13.35176
1 TCOM Global (TCOM) sang LAK
684.5652037
1 TCOM Global (TCOM) sang LKR
රු9.5364316
1 TCOM Global (TCOM) sang MDL
L0.5359598
1 TCOM Global (TCOM) sang MGA
Ar140.5801772
1 TCOM Global (TCOM) sang MOP
P0.2516051
1 TCOM Global (TCOM) sang MVR
0.481797
1 TCOM Global (TCOM) sang MWK
MK54.480849
1 TCOM Global (TCOM) sang MZN
MT2.012211
1 TCOM Global (TCOM) sang NPR
रु4.4145831
1 TCOM Global (TCOM) sang PYG
223.32708
1 TCOM Global (TCOM) sang RWF
Fr45.62901
1 TCOM Global (TCOM) sang SBD
$0.2591627
1 TCOM Global (TCOM) sang SCR
0.4270044
1 TCOM Global (TCOM) sang SRD
$1.2482636
1 TCOM Global (TCOM) sang SVC
$0.2749077
1 TCOM Global (TCOM) sang SZL
L0.5495005
1 TCOM Global (TCOM) sang TMT
m0.1105299
1 TCOM Global (TCOM) sang TND
د.ت0.09245464
1 TCOM Global (TCOM) sang TTD
$0.2131873
1 TCOM Global (TCOM) sang UGX
Sh109.71116
1 TCOM Global (TCOM) sang XAF
Fr17.79185
1 TCOM Global (TCOM) sang XCD
$0.085023
1 TCOM Global (TCOM) sang XOF
Fr17.79185
1 TCOM Global (TCOM) sang XPF
Fr3.21198
1 TCOM Global (TCOM) sang BWP
P0.4515666
1 TCOM Global (TCOM) sang BZD
$0.06298
1 TCOM Global (TCOM) sang CVE
$2.9918649
1 TCOM Global (TCOM) sang DJF
Fr5.57373
1 TCOM Global (TCOM) sang DOP
$1.9980405
1 TCOM Global (TCOM) sang DZD
د.ج4.1088152
1 TCOM Global (TCOM) sang FJD
$0.072427
1 TCOM Global (TCOM) sang GNF
Fr273.80555
1 TCOM Global (TCOM) sang GTQ
Q0.2405836
1 TCOM Global (TCOM) sang GYD
$6.5766865
1 TCOM Global (TCOM) sang ISK
kr3.84178

Để hiểu thêm về TCOM Global, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức TCOM Global
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về TCOM Global

Hôm nay giá của TCOM Global (TCOM) là bao nhiêu?
Giá TCOM theo thời gian thực bằng USD là 0.03149 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của TCOM sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của TCOM sang USD là $ 0.03149. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của TCOM Global là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của TCOM là -- USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của TCOM là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của TCOM là -- USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TCOM là bao nhiêu?
TCOM đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là -- USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của TCOM là bao nhiêu?
TCOM từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là -- USD.
Khối lượng giao dịch của TCOM là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của TCOM là $ 64.97K USD.
TCOM có tăng giá trong năm nay không?
TCOM có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá TCOM để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:40:53 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành TCOM Global (TCOM)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
