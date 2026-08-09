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Giá BAS theo thời gian thực hôm nay là 0.026193 VND. Vốn hoá thị trường của BAS là 65,482,500 VND. Theo dõi cập nhật giá BAS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá BAS theo thời gian thực hôm nay là 0.026193 VND. Vốn hoá thị trường của BAS là 65,482,500 VND. Theo dõi cập nhật giá BAS sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá BAS(BAS)

Giá theo thời gian thực 1 BAS sang VND

₫689.163535
₫689.163535₫689.163535
-0.19%1D
VND
Biểu đồ giá BAS (BAS) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:25:33 (UTC+8)

Giá BAS hôm nay

Giá BAS (BAS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.026193, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BAS sang VND là ₫ 0.026193 mỗi BAS.

BAS hiện xếp hạng #665 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 65.48M, với nguồn cung lưu hành 2.50B BAS. Trong vòng 24 giờ qua, BAS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.026021 (thấp) đến ₫ 0.026574 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,411.30184528116605870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 110.370173289667226570.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAS biến động +0.23% trong giờ qua và -7.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.14K.

Thông tin thị trường BAS (BAS)

No.665

₫ 65.48M
₫ 65.48M₫ 65.48M

₫ 59.14K
₫ 59.14K₫ 59.14K

₫ 261.93M
₫ 261.93M₫ 261.93M

2.50B
2.50B 2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

25.00%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của BAS là ₫ 65.48M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.14K. Nguồn cung lưu hành của BAS là 2.50B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 261.93M.

Lịch sử giá BAS theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.026021
₫ 0.026021₫ 0.026021
Thấp nhất 24H
₫ 0.026574
₫ 0.026574₫ 0.026574
Cao nhất 24H

₫ 0.026021
₫ 0.026021₫ 0.026021

₫ 0.026574
₫ 0.026574₫ 0.026574

₫ 4,411.30184528116605870
₫ 4,411.30184528116605870₫ 4,411.30184528116605870

₫ 110.370173289667226570
₫ 110.370173289667226570₫ 110.370173289667226570

+0.23%

-0.19%

-7.93%

-7.93%

Lịch sử giá theo VND của BAS (BAS)

Theo dõi biến động giá của BAS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1.31190333-0.19%
30 ngày₫ -0.001422-5.15%
60 ngày₫ -0.004574-14.87%
90 ngày₫ +0.000662+2.59%
Biến động giá BAS hôm nay

Hôm nay, BAS đã biến động ₫ -1.31190333 (-0.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá BAS trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.001422 (-5.15%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá BAS trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BAS đã biến động ₫ -0.004574 (-14.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá BAS trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.000662 (+2.59%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của BAS (BAS)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá BAS.

Phân tích BAS

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của BAS. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường BAS hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BAS: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayĐiểm xoay ≤ Giá ≤ R1Giữa Điểm xoay-R1Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

BAS_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 0.026993 trong khung thời gian 4 giờ, với giá hiện tại 0.027169 nằm bên trong vùng dao động được hình thành bởi mức S1 và R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua, trong khi giá vẫn duy trì trong khoảng giữa mức trung tâm và kháng cự thứ nhất. Về mặt cấu trúc, thị trường chưa thể bứt phá qua hệ thống các ngưỡng quan trọng, dẫn đến sự cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán trong phạm vi hẹp này. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt giảm, cho thấy đà tăng ngắn hạn đang suy yếu. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, đồng thời xuất hiện hiện tượng phân tầng giữa các chỉ báo nhanh và chậm. Tín hiệu mua từ nhóm đường trung bình động đang có sự chênh lệch so với tín hiệu điều chỉnh của chỉ báo dao động. Biến động giá duy trì ở mức thấp, thị trường thiếu đi lực đẩy theo hướng đơn nhất, động lượng phân tán và chưa hình thành xu hướng bứt phá tập trung. Kháng cự gần phía trên nằm tại mức 0.02747 (R1), cách giá hiện tại khoảng 1,1%; mức tham chiếu xa hơn là 0.02771 (R2). Hỗ trợ gần phía dưới nằm tại 0.026753 (S1), cách giá hiện tại khoảng 1,5%; mức trung tâm 0.026993 đóng vai trò như một điểm tham chiếu tức thời. Nếu giá không thể giữ vững trên mức R1, thị trường sẽ quay trở lại kiểm tra khả năng hấp thụ tại khu vực trung tâm và mức S1.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá BAS?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token BAS:

1. Động lực cung cầu trên thị trường
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa
4. Biến động giá của Bitcoin và các đồng tiền thay thế lớn
5. Cập nhật về tiến độ phát triển dự án và lộ trình triển khai
6. Các thông báo về quan hệ đối tác và hợp tác
7. Tin tức liên quan đến quy định pháp luật ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa
8. Tốc độ tăng trưởng cộng đồng và tỷ lệ áp dụng
9. Mức độ tiện ích của token cũng như việc mở rộng các trường hợp sử dụng
10. Hoạt động của nhà tạo lập thị trường và các giao dịch của các “cá voi” trong thị trường

Tại sao mọi người muốn biết giá BAS hôm nay?

Người ta muốn biết giá BAS hôm nay vì nhiều lý do quan trọng:

1. Ra quyết định đầu tư – Các nhà giao dịch cần có giá hiện tại để mua/bán vào thời điểm tối ưu.
2. Theo dõi danh mục đầu tư – Nhà đầu tư theo dõi giá trị thực tế của các khoản nắm giữ trong thời gian thực.
3. Phân tích thị trường – Dữ liệu giá giúp nhận diện xu hướng và các mô hình thị trường.
4. Quản lý rủi ro – Giá cả hiện tại cung cấp thông tin cho các chiến lược đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời.
5. Cơ hội kinh doanh chênh lệch giá – Sự khác biệt về giá giữa các sàn giao dịch tạo ra những cơ hội giao dịch hấp dẫn.

Việc cập nhật giá theo thời gian thực là yếu tố thiết yếu để giao dịch tiền mã hóa hiệu quả và lập kế hoạch đầu tư một cách tối ưu.

Dự đoán giá BAS

Dự đoán giá BAS (BAS) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BAS vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá BAS (BAS) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của BAS có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá BAS sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BAS cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá BAS.

Giới thiệu BAS

BAS (Basis Share) là một loại tiền điện tử phi tập trung hoạt động trên blockchain của Ethereum. Nó là một phần của giao thức Basis Cash, một hệ thống được thiết kế để tạo ra một stablecoin có giá trị được gắn kết thuật toán với giá trị của đô la Mỹ. Vai trò chính của BAS là hoạt động như một token quản trị trong hệ sinh thái Basis Cash, cho phép những người sở hữu quyền bỏ phiếu về các đề xuất và thay đổi trong hệ thống. Nó cũng đóng vai trò như một cơ chế để hấp thụ biến động của stablecoin, hoạt động như một token đầu cơ có thể được giao dịch trên thị trường mở. Nguyên tắc cung cấp của BAS là linh hoạt, điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường để giúp duy trì giá trị gắn kết của stablecoin với đô la.

Hướng dẫn mua & đầu tư BAS tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với BAS? Mua BAS nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua BAS. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua BAS (BAS).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và BAS sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua BAS (BAS)

Bạn có thể làm gì với BAS

Sở hữu BAS mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua BAS (BAS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

BAS (BAS) là gì

BAS là lớp xác minh và uy tín gốc của BNB Chain, cho phép thực hiện KYC trên chuỗi, xác minh danh tính và tài sản cho RWA, DeFi và việc phát hành token - được xây dựng để đáp ứng khả năng mở rộng và tuân thủ trong hệ sinh thái Binance.

Nguồn BAS

Để hiểu thêm về BAS, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức BAS
Block Explorer

Danh mục :

AnalyticsBNB Chain EcosystemBinance Wallet IDO

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về BAS

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:25:33 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành BAS (BAS)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về BAS

BAS USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BAS với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BAS USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường BAS (BAS) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá BAS theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BAS/USDT
₫687.689895
₫687.689895₫687.689895
-0.36%
2.27M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BAS sang VND

Số lượng

BAS
BAS
VND
VND

1 BAS = 689.268795 VND