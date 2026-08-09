Giá BAS hôm nay

Giá BAS (BAS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.026193, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BAS sang VND là ₫ 0.026193 mỗi BAS.

BAS hiện xếp hạng #665 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 65.48M, với nguồn cung lưu hành 2.50B BAS. Trong vòng 24 giờ qua, BAS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.026021 (thấp) đến ₫ 0.026574 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,411.30184528116605870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 110.370173289667226570.

Về hiệu suất ngắn hạn, BAS biến động +0.23% trong giờ qua và -7.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.14K.

Thông tin thị trường BAS (BAS)

Xếp hạng No.665 Vốn hóa thị trường ₫ 65.48M₫ 65.48M ₫ 65.48M Khối lượng (24H) ₫ 59.14K₫ 59.14K ₫ 59.14K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 261.93M₫ 261.93M ₫ 261.93M Nguồn cung lưu thông 2.50B 2.50B 2.50B Nguồn cung tối đa 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tổng cung 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Tỷ lệ lưu hành 25.00% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của BAS là ₫ 65.48M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.14K. Nguồn cung lưu hành của BAS là 2.50B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 261.93M.