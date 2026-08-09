Giá BAS(BAS)
Giá BAS (BAS) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.026193, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BAS sang VND là ₫ 0.026193 mỗi BAS.
BAS hiện xếp hạng #665 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 65.48M, với nguồn cung lưu hành 2.50B BAS. Trong vòng 24 giờ qua, BAS được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.026021 (thấp) đến ₫ 0.026574 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 4,411.30184528116605870, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 110.370173289667226570.
Về hiệu suất ngắn hạn, BAS biến động +0.23% trong giờ qua và -7.93% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 59.14K.
No.665
25.00%
BSC
Vốn hoá thị trường hiện tại của BAS là ₫ 65.48M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 59.14K. Nguồn cung lưu hành của BAS là 2.50B, với tổng nguồn cung là 10000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 261.93M.
+0.23%
-0.19%
-7.93%
-7.93%
Theo dõi biến động giá của BAS trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -1.31190333
|-0.19%
|30 ngày
|₫ -0.001422
|-5.15%
|60 ngày
|₫ -0.004574
|-14.87%
|90 ngày
|₫ +0.000662
|+2.59%
Hôm nay, BAS đã biến động ₫ -1.31190333 (-0.19%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.001422 (-5.15%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BAS đã biến động ₫ -0.004574 (-14.87%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.000662 (+2.59%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của BAS (BAS)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá BAS.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của BAS. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường BAS: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|Điểm xoay ≤ Giá ≤ R1
|Giữa Điểm xoay-R1
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí cao vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BAS_USDT đang giao dịch trên mức trung tâm 0.026993 trong khung thời gian 4 giờ, với giá hiện tại 0.027169 nằm bên trong vùng dao động được hình thành bởi mức S1 và R1. Nhóm đường trung bình động ngắn hạn cho thấy tín hiệu mua, trong khi giá vẫn duy trì trong khoảng giữa mức trung tâm và kháng cự thứ nhất. Về mặt cấu trúc, thị trường chưa thể bứt phá qua hệ thống các ngưỡng quan trọng, dẫn đến sự cân bằng tạm thời giữa phe mua và phe bán trong phạm vi hẹp này. Chỉ báo MACD đang ở trạng thái cắt giảm, cho thấy đà tăng ngắn hạn đang suy yếu. Chỉ số RSI nằm trong vùng trung tính, đồng thời xuất hiện hiện tượng phân tầng giữa các chỉ báo nhanh và chậm. Tín hiệu mua từ nhóm đường trung bình động đang có sự chênh lệch so với tín hiệu điều chỉnh của chỉ báo dao động. Biến động giá duy trì ở mức thấp, thị trường thiếu đi lực đẩy theo hướng đơn nhất, động lượng phân tán và chưa hình thành xu hướng bứt phá tập trung. Kháng cự gần phía trên nằm tại mức 0.02747 (R1), cách giá hiện tại khoảng 1,1%; mức tham chiếu xa hơn là 0.02771 (R2). Hỗ trợ gần phía dưới nằm tại 0.026753 (S1), cách giá hiện tại khoảng 1,5%; mức trung tâm 0.026993 đóng vai trò như một điểm tham chiếu tức thời. Nếu giá không thể giữ vững trên mức R1, thị trường sẽ quay trở lại kiểm tra khả năng hấp thụ tại khu vực trung tâm và mức S1.
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của BAS có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
BAS (Basis Share) là một loại tiền điện tử phi tập trung hoạt động trên blockchain của Ethereum. Nó là một phần của giao thức Basis Cash, một hệ thống được thiết kế để tạo ra một stablecoin có giá trị được gắn kết thuật toán với giá trị của đô la Mỹ. Vai trò chính của BAS là hoạt động như một token quản trị trong hệ sinh thái Basis Cash, cho phép những người sở hữu quyền bỏ phiếu về các đề xuất và thay đổi trong hệ thống. Nó cũng đóng vai trò như một cơ chế để hấp thụ biến động của stablecoin, hoạt động như một token đầu cơ có thể được giao dịch trên thị trường mở. Nguyên tắc cung cấp của BAS là linh hoạt, điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường để giúp duy trì giá trị gắn kết của stablecoin với đô la.
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Sở hữu BAS mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua BAS (BAS) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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BAS là lớp xác minh và uy tín gốc của BNB Chain, cho phép thực hiện KYC trên chuỗi, xác minh danh tính và tài sản cho RWA, DeFi và việc phát hành token - được xây dựng để đáp ứng khả năng mở rộng và tuân thủ trong hệ sinh thái Binance.
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|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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