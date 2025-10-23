Giá Minutes Networ theo thời gian thực hôm nay là 0.1757 USD. Theo dõi cập nhật giá MNTX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MNTX dễ dàng ngay trên MEXC.Giá Minutes Networ theo thời gian thực hôm nay là 0.1757 USD. Theo dõi cập nhật giá MNTX sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá MNTX dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về MNTX

Thông tin giá MNTX

Whitepaper MNTX

Website chính thức MNTX

Tokenomics của MNTX

Dự báo giá MNTX

Lịch sử MNTX

Hướng dẫn mua MNTX

Chuyển đổi MNTX sang fiat

MNTX Spot

Pre-Market

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo Minutes Networ

Giá Minutes Networ(MNTX)

Giá theo thời gian thực 1 MNTX sang USD

$0.1757
$0.1757$0.1757
0.00%1D
USD
Biểu đồ giá Minutes Networ (MNTX) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:10:31 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của Minutes Networ (MNTX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.1757
$ 0.1757$ 0.1757
Thấp nhất 24H
$ 0.18
$ 0.18$ 0.18
Cao nhất 24H

$ 0.1757
$ 0.1757$ 0.1757

$ 0.18
$ 0.18$ 0.18

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

0.00%

0.00%

-2.18%

-2.18%

Giá thời gian thực của Minutes Networ (MNTX) là $ 0.1757. Trong 24 giờ qua, MNTX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.1757 và cao nhất là $ 0.18, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MNTX là $ 0.5035847309180984, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.12356632139260672.

Về hiệu suất ngắn hạn, MNTX đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và -2.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Minutes Networ (MNTX)

No.1013

$ 13.65M
$ 13.65M$ 13.65M

$ 415.24
$ 415.24$ 415.24

$ 87.85M
$ 87.85M$ 87.85M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

78,609,344.87437962
78,609,344.87437962 78,609,344.87437962

15.53%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của Minutes Networ là $ 13.65M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 415.24. Nguồn cung lưu hành của MNTX là 77.67M, với tổng nguồn cung là 78609344.87437962. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 87.85M.

Lịch sử giá theo USD của Minutes Networ (MNTX)

Theo dõi biến động giá của Minutes Networ trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 00.00%
30 ngày$ -0.0353-16.73%
60 ngày$ -0.1761-50.06%
90 ngày$ -0.2204-55.65%
Biến động giá Minutes Networ hôm nay

Hôm nay, MNTX đã biến động $ 0 (0.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Minutes Networ trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động $ -0.0353 (-16.73%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Minutes Networ trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, MNTX đã biến động $ -0.1761 (-50.06%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Minutes Networ trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động $ -0.2204 (-55.65%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Minutes Networ (MNTX)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Minutes Networ.

Minutes Networ (MNTX) là gì

Minutes Network Token đang chuyển đổi ngành viễn thông toàn cầu. Các node DePIN của MNTx định tuyến lưu lượng thoại, giảm chi phí và mở ra cơ hội tiếp cận ngành công nghiệp trị giá $250 tỷ.

Minutes Networ đã được niêm yết trên MEXC, bạn có thể dễ dàng mua, nắm giữ, chuyển và stake ngay trên MEXC! Cho dù bạn là nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thế giới tiền mã hoá, MEXC đều cung cấp giao diện thân thiện với người dùng và nhiều công cụ quản lý khoản đầu tư Minutes Networ một cách hiệu quả. Để biết thêm thông tin về token này, vui lòng truy cập trang giới thiệu tài sản kỹ thuật số của chúng tôi.

Bạn cũng có thể:
- Kiểm tra khả năng stake MNTX để nhận phần thưởng từ việc nắm giữ token.
- Đọc đánh giá và phân tích về Minutes Networ trên blog để cập nhật thông tin xu hướng thị trường mới nhất và đánh giá của các chuyên gia.

Tài nguyên phong phú của chúng tôi được thiết kế để giúp trải nghiệm giao dịch Minutes Networ trở nên suôn sẻ với thông tin luôn được cập nhật, đảm bảo bạn có toàn bộ công cụ và kiến thức cần thiết để tự tin đầu tư.

Dự đoán giá Minutes Networ (USD)

Minutes Networ (MNTX) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản Minutes Networ (MNTX) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho Minutes Networ.

Xem ngay dự đoán giá Minutes Networ!

Tokenomics của Minutes Networ (MNTX)

Hiểu rõ tokenomics của Minutes Networ (MNTX) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token MNTX ngay!

Cách mua Minutes Networ (MNTX)

Bạn đang tìm cách mua Minutes Networ? Quá trình này rất đơn giản! Bạn có thể dễ dàng mua Minutes Networ trên MEXC bằng cách làm theo Hướng dẫn mua token. MEXC cung cấp hướng dẫn chi tiết kèm theo video về cách đăng ký trên MEXC và sử dụng các tuỳ chọn thanh toán thuận tiện hiện có.

MNTX/Tiền tệ địa phương

1 Minutes Networ (MNTX) sang VND
4,623.5455
1 Minutes Networ (MNTX) sang AUD
A$0.270578
1 Minutes Networ (MNTX) sang GBP
0.130018
1 Minutes Networ (MNTX) sang EUR
0.151102
1 Minutes Networ (MNTX) sang USD
$0.1757
1 Minutes Networ (MNTX) sang MYR
RM0.743211
1 Minutes Networ (MNTX) sang TRY
7.375886
1 Minutes Networ (MNTX) sang JPY
¥26.7064
1 Minutes Networ (MNTX) sang ARS
ARS$256.121404
1 Minutes Networ (MNTX) sang RUB
14.317793
1 Minutes Networ (MNTX) sang INR
15.42646
1 Minutes Networ (MNTX) sang IDR
Rp2,928.332162
1 Minutes Networ (MNTX) sang PHP
10.274936
1 Minutes Networ (MNTX) sang EGP
￡E.8.356292
1 Minutes Networ (MNTX) sang BRL
R$0.94878
1 Minutes Networ (MNTX) sang CAD
C$0.244223
1 Minutes Networ (MNTX) sang BDT
21.431886
1 Minutes Networ (MNTX) sang NGN
256.869886
1 Minutes Networ (MNTX) sang COP
$683.657485
1 Minutes Networ (MNTX) sang ZAR
R.3.062451
1 Minutes Networ (MNTX) sang UAH
7.321419
1 Minutes Networ (MNTX) sang TZS
T.Sh.435.978466
1 Minutes Networ (MNTX) sang VES
Bs36.897
1 Minutes Networ (MNTX) sang CLP
$166.915
1 Minutes Networ (MNTX) sang PKR
Rs49.61768
1 Minutes Networ (MNTX) sang KZT
94.461591
1 Minutes Networ (MNTX) sang THB
฿5.764717
1 Minutes Networ (MNTX) sang TWD
NT$5.404532
1 Minutes Networ (MNTX) sang AED
د.إ0.644819
1 Minutes Networ (MNTX) sang CHF
Fr0.138803
1 Minutes Networ (MNTX) sang HKD
HK$1.365189
1 Minutes Networ (MNTX) sang AMD
֏67.085774
1 Minutes Networ (MNTX) sang MAD
.د.م1.621711
1 Minutes Networ (MNTX) sang MXN
$3.238151
1 Minutes Networ (MNTX) sang SAR
ريال0.658875
1 Minutes Networ (MNTX) sang ETB
Br26.412981
1 Minutes Networ (MNTX) sang KES
KSh22.631917
1 Minutes Networ (MNTX) sang JOD
د.أ0.1245713
1 Minutes Networ (MNTX) sang PLN
0.639548
1 Minutes Networ (MNTX) sang RON
лв0.769566
1 Minutes Networ (MNTX) sang SEK
kr1.653337
1 Minutes Networ (MNTX) sang BGN
лв0.295176
1 Minutes Networ (MNTX) sang HUF
Ft58.959649
1 Minutes Networ (MNTX) sang CZK
3.679158
1 Minutes Networ (MNTX) sang KWD
د.ك0.0537642
1 Minutes Networ (MNTX) sang ILS
0.578053
1 Minutes Networ (MNTX) sang BOB
Bs1.210573
1 Minutes Networ (MNTX) sang AZN
0.29869
1 Minutes Networ (MNTX) sang TJS
SM1.61644
1 Minutes Networ (MNTX) sang GEL
0.47439
1 Minutes Networ (MNTX) sang AOA
Kz160.749687
1 Minutes Networ (MNTX) sang BHD
.د.ب0.0662389
1 Minutes Networ (MNTX) sang BMD
$0.1757
1 Minutes Networ (MNTX) sang DKK
kr1.129751
1 Minutes Networ (MNTX) sang HNL
L4.601583
1 Minutes Networ (MNTX) sang MUR
7.987322
1 Minutes Networ (MNTX) sang NAD
$3.065965
1 Minutes Networ (MNTX) sang NOK
kr1.760514
1 Minutes Networ (MNTX) sang NZD
$0.305718
1 Minutes Networ (MNTX) sang PAB
B/.0.1757
1 Minutes Networ (MNTX) sang PGK
K0.736183
1 Minutes Networ (MNTX) sang QAR
ر.ق0.639548
1 Minutes Networ (MNTX) sang RSD
дин.17.750971
1 Minutes Networ (MNTX) sang UZS
soʻm2,116.866983
1 Minutes Networ (MNTX) sang ALL
L14.623511
1 Minutes Networ (MNTX) sang ANG
ƒ0.314503
1 Minutes Networ (MNTX) sang AWG
ƒ0.31626
1 Minutes Networ (MNTX) sang BBD
$0.3514
1 Minutes Networ (MNTX) sang BAM
KM0.295176
1 Minutes Networ (MNTX) sang BIF
Fr516.7337
1 Minutes Networ (MNTX) sang BND
$0.226653
1 Minutes Networ (MNTX) sang BSD
$0.1757
1 Minutes Networ (MNTX) sang JMD
$28.184037
1 Minutes Networ (MNTX) sang KHR
708.466325
1 Minutes Networ (MNTX) sang KMF
Fr74.4968
1 Minutes Networ (MNTX) sang LAK
3,819.565141
1 Minutes Networ (MNTX) sang LKR
රු53.161549
1 Minutes Networ (MNTX) sang MDL
L2.979872
1 Minutes Networ (MNTX) sang MGA
Ar787.89151
1 Minutes Networ (MNTX) sang MOP
P1.402086
1 Minutes Networ (MNTX) sang MVR
2.68821
1 Minutes Networ (MNTX) sang MWK
MK304.50567
1 Minutes Networ (MNTX) sang MZN
MT11.22723
1 Minutes Networ (MNTX) sang NPR
रु24.610299
1 Minutes Networ (MNTX) sang PYG
1,237.2794
1 Minutes Networ (MNTX) sang RWF
Fr254.5893
1 Minutes Networ (MNTX) sang SBD
$1.446011
1 Minutes Networ (MNTX) sang SCR
2.382492
1 Minutes Networ (MNTX) sang SRD
$6.964748
1 Minutes Networ (MNTX) sang SVC
$1.532104
1 Minutes Networ (MNTX) sang SZL
L3.065965
1 Minutes Networ (MNTX) sang TMT
m0.616707
1 Minutes Networ (MNTX) sang TND
د.ت0.5158552
1 Minutes Networ (MNTX) sang TTD
$1.189489
1 Minutes Networ (MNTX) sang UGX
Sh612.1388
1 Minutes Networ (MNTX) sang XAF
Fr99.2705
1 Minutes Networ (MNTX) sang XCD
$0.47439
1 Minutes Networ (MNTX) sang XOF
Fr99.2705
1 Minutes Networ (MNTX) sang XPF
Fr17.9214
1 Minutes Networ (MNTX) sang BWP
P2.517781
1 Minutes Networ (MNTX) sang BZD
$0.3514
1 Minutes Networ (MNTX) sang CVE
$16.679201
1 Minutes Networ (MNTX) sang DJF
Fr31.0989
1 Minutes Networ (MNTX) sang DOP
$11.169249
1 Minutes Networ (MNTX) sang DZD
د.ج22.927093
1 Minutes Networ (MNTX) sang FJD
$0.40411
1 Minutes Networ (MNTX) sang GNF
Fr1,527.7115
1 Minutes Networ (MNTX) sang GTQ
Q1.342348
1 Minutes Networ (MNTX) sang GYD
$36.665076
1 Minutes Networ (MNTX) sang ISK
kr21.4354

Nguồn Minutes Networ

Để hiểu thêm về Minutes Networ, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Minutes Networ
Block Explorer

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Minutes Networ

Hôm nay giá của Minutes Networ (MNTX) là bao nhiêu?
Giá MNTX theo thời gian thực bằng USD là 0.1757 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của MNTX sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của MNTX sang USD là $ 0.1757. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của Minutes Networ là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của MNTX là $ 13.65M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của MNTX là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của MNTX là 77.67M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MNTX là bao nhiêu?
MNTX đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.5035847309180984 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của MNTX là bao nhiêu?
MNTX từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.12356632139260672 USD.
Khối lượng giao dịch của MNTX là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của MNTX là $ 415.24 USD.
MNTX có tăng giá trong năm nay không?
MNTX có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá MNTX để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 09:10:31 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Minutes Networ (MNTX)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Thông tin hàng đầu

Percolator: Sàn DEX Mới Của Solana Và Xu Hướng Thị Trường 2025

October 22, 2025

Khủng Hoảng Nội Bộ Tại Ethereum Foundation và Tương Lai Ethereum

October 22, 2025

Những Bài Học Đắt Giá Từ Thị Trường Bitcoin và Cổ Phiếu DATCOs

October 22, 2025
Xem thêm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán MNTX sang USD

Số lượng

MNTX
MNTX
USD
USD

1 MNTX = 0.1757 USD

Giao dịch MNTX

MNTX/USDT
$0.1757
$0.1757$0.1757
0.00%

Tham gia MEXC ngay hôm nay

-- Phí Maker Spot, -- Phí Taker Spot
-- Phí Maker Futures, -- Phí Taker Futures