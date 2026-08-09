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Giá Highstreet theo thời gian thực hôm nay là 0,02158 VND. Vốn hoá thị trường của HIGH là 2 080 066,170206742016 VND. Theo dõi cập nhật giá HIGH sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Highstreet theo thời gian thực hôm nay là 0,02158 VND. Vốn hoá thị trường của HIGH là 2 080 066,170206742016 VND. Theo dõi cập nhật giá HIGH sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Highstreet(HIGH)

Giá theo thời gian thực 1 HIGH sang VND

₫567,8777
₫567,8777₫567,8777
+1.40%1D
VND
Biểu đồ giá Highstreet (HIGH) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:53:07 (UTC+8)

Giá Highstreet hôm nay

Giá Highstreet (HIGH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,02158, biến động 1,40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HIGH sang VND là ₫ 0,02158 mỗi HIGH.

Highstreet hiện xếp hạng #1262 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.08M, với nguồn cung lưu hành 96.39M HIGH. Trong vòng 24 giờ qua, HIGH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,02056 (thấp) đến ₫ 0,02285 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1 059 394,77042595872096965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1 232,40262542379480530.

Về hiệu suất ngắn hạn, HIGH biến động +1,17% trong giờ qua và -4,69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.57K.

Thông tin thị trường Highstreet (HIGH)

No.1262

₫ 2.08M
₫ 2.08M₫ 2.08M

₫ 58.57K
₫ 58.57K₫ 58.57K

₫ 2,16M
₫ 2,16M₫ 2,16M

96.39M
96.39M 96.39M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

96,38%

NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Highstreet là ₫ 2.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.57K. Nguồn cung lưu hành của HIGH là 96.39M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2,16M.

Lịch sử giá Highstreet theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0,02056
₫ 0,02056₫ 0,02056
Thấp nhất 24H
₫ 0,02285
₫ 0,02285₫ 0,02285
Cao nhất 24H

₫ 0,02056
₫ 0,02056₫ 0,02056

₫ 0,02285
₫ 0,02285₫ 0,02285

₫ 1 059 394,77042595872096965
₫ 1 059 394,77042595872096965₫ 1 059 394,77042595872096965

₫ 1 232,40262542379480530
₫ 1 232,40262542379480530₫ 1 232,40262542379480530

+1,17%

+1,40%

-4,69%

-4,69%

Lịch sử giá theo VND của Highstreet (HIGH)

Theo dõi biến động giá của Highstreet trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +7,8405205+1,40%
30 ngày₫ -0,00946-30,48%
60 ngày₫ -0,03919-64,49%
90 ngày₫ -0,18362-89,49%
Biến động giá Highstreet hôm nay

Hôm nay, HIGH đã biến động ₫ +7,8405205 (+1,40%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Highstreet trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0,00946 (-30,48%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Highstreet trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, HIGH đã biến động ₫ -0,03919 (-64,49%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Highstreet trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0,18362 (-89,49%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Highstreet (HIGH)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Highstreet.

Phân tích Highstreet

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Highstreet. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Highstreet hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường HIGH: xu hướng giảm, tăng 35% | giảm 65%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.
BOLL (20,2)Giá < Dải dướiChạm hoặc phá dải dướiĐang tiến vào khu vực "rẻ", biến động gia tăng.
RSI (14)Quá bán<30Giảm khá nhanh, ngắn hạn có thể phục hồi.
Nhóm đường trung bình động7 Mua 0 Trung lập 0 Bán≥80% MuaTất cả các đường trung bình động đều hướng lên, ngắn hạn nằm cao hơn đáng kể so với dài hạn.

**Cấu trúc thị trường** HIGH_USDT khung thời gian 4 giờ, giá hiện tại 0,02275 nằm dưới mức trung tâm 0,02292 với khoảng cách 0,74%, đang dao động trong một biên độ hẹp gần trục trung tâm của hệ thống kênh giá. Nhóm đường trung bình động MA và nhóm EMA đều cho thấy tỷ lệ mua 7, bán 0, hệ thống đường trung bình động thể hiện sự sắp xếp hoàn toàn theo chiều tăng. Giá đang duy trì trên mức hỗ trợ S1 0,02103 với khoảng cách 8,18% và còn cách mức kháng cự R1 0,02411 thêm 5,98%. **Trạng thái động lượng** Chỉ báo MACD xuất hiện tín hiệu cắt giảm, hướng di chuyển của các đường nhanh chậm có sự phân kỳ so với xu hướng của hệ thống đường trung bình động. Chỉ số RSI đã rơi vào vùng quá bán, cho thấy động lượng ngắn hạn đang suy yếu. Đồng thời, hệ thống đường trung bình động vẫn duy trì trạng thái tăng và chỉ báo dao động đang ở trạng thái quá bán, tạo thành cấu trúc phân tầng rõ rệt giữa các chỉ số nhanh và chậm. **Các mức giá quan trọng** Mức kháng cự R1 phía trên, ở mức 0,02411, cách giá hiện tại 5,98%, là ngưỡng quan sát gần. Mức hỗ trợ S1 phía dưới, ở mức 0,02103, cách giá hiện tại 7,56%, cùng với mức hỗ trợ S2 ở 0,01984, cách giá hiện tại 12,79%, tạo thành vùng tham chiếu xa. Trung tâm kênh giá 0,02292, đóng vai trò là ranh giới giữa lực mua và lực bán, cách giá hiện tại 0,74%.

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Highstreet?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá token Highstreet (HIGH):

1. Sự chấp nhận trong lĩnh vực game: Mức độ tương tác và tăng trưởng của nền tảng trò chơi metaverse của Highstreet có tác động trực tiếp đến nhu cầu.

2. Hoạt động trên thị trường NFT: Khối lượng giao dịch và mức độ phổ biến của các NFT trong trò chơi sẽ ảnh hưởng đến tính tiện ích của token.

3. Các thông báo về quan hệ đối tác: Những hợp tác với các thương hiệu, tựa game hoặc nền tảng có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư.

4. Tính tiện ích của token: Các khoản thưởng khi staking, quyền quản trị và khả năng mua sắm trong trò chơi là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu.

5. Thị trường tâm lý: Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư.

6. Các cột mốc phát triển: Những tính năng mới, bản cập nhật trò chơi và tiến độ thực hiện lộ trình phát triển.

7. Sự cạnh tranh: Hiệu suất của HIGH so với các token game và metaverse khác.

Tại sao mọi người muốn biết giá Highstreet hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Highstreet (HIGH) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định thời điểm vào/ra thị trường, đánh giá mức lợi nhuận/thua lỗ từ khoản đầu tư, cũng như cập nhật tình hình biến động của thị trường để tối ưu hóa chiến lược tiền điện tử của họ.

Dự đoán giá Highstreet

Dự đoán giá Highstreet (HIGH) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của HIGH vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0,00%.
Dự đoán giá Highstreet (HIGH) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Highstreet có khả năng tăng trưởng 0,00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Highstreet sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá HIGH cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Highstreet.

Giới thiệu Highstreet

HIGH (HIGH) là một tài sản số hoạt động trên mạng blockchain sở hữu riêng của nó. Nó được thiết kế để tạo giao dịch và lưu trữ giá trị một cách phi tập trung, tận dụng công nghệ blockchain để đảm bảo an ninh và minh bạch. Cơ chế đồng thuận của HIGH dựa trên Proof of Stake (PoS), khuyến khích người dùng giữ và cược token của họ để tham gia vào quản trị mạng và kiếm phần thưởng. Mục đích sử dụng chính của tài sản này là để phục vụ như một phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái của nó, cho phép người dùng chuyển giá trị một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nguyên tắc cung cấp của HIGH được xác định trước và phát hành theo một lịch trình cố định, đảm bảo một mô hình phát hành dự đoán được.

Hướng dẫn mua & đầu tư Highstreet tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Highstreet? Mua HIGH nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Highstreet. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Highstreet (HIGH).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Highstreet sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Highstreet (HIGH)

Bạn có thể làm gì với Highstreet

Sở hữu Highstreet mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Highstreet (HIGH) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Highstreet (HIGH) là gì

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Nguồn Highstreet

Để hiểu thêm về Highstreet, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Highstreet
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBinance LaunchpoolBNB Chain Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Highstreet

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 19:53:07 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Highstreet (HIGH)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Highstreet

HIGH USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short HIGH với đòn bẩy. Khám phá giao dịch HIGH USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Highstreet (HIGH) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Highstreet theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
HIGH/USDT
₫567,61455
₫567,61455₫567,61455
+1,41%
2.77M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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1 HIGH = 567,8777 VND