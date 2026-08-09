Giá Highstreet hôm nay

Giá Highstreet (HIGH) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0,02158, biến động 1,40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HIGH sang VND là ₫ 0,02158 mỗi HIGH.

Highstreet hiện xếp hạng #1262 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.08M, với nguồn cung lưu hành 96.39M HIGH. Trong vòng 24 giờ qua, HIGH được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0,02056 (thấp) đến ₫ 0,02285 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 1 059 394,77042595872096965, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 1 232,40262542379480530.

Về hiệu suất ngắn hạn, HIGH biến động +1,17% trong giờ qua và -4,69% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 58.57K.

Thông tin thị trường Highstreet (HIGH)

Xếp hạng No.1262 Vốn hóa thị trường ₫ 2.08M₫ 2.08M ₫ 2.08M Khối lượng (24H) ₫ 58.57K₫ 58.57K ₫ 58.57K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2,16M₫ 2,16M ₫ 2,16M Nguồn cung lưu thông 96.39M 96.39M 96.39M Nguồn cung tối đa 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Tổng cung 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Tỷ lệ lưu hành 96,38% Blockchain công khai NONE

Vốn hoá thị trường hiện tại của Highstreet là ₫ 2.08M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 58.57K. Nguồn cung lưu hành của HIGH là 96.39M, với tổng nguồn cung là 100000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2,16M.