Giá BabyDogeCoin hôm nay

Giá BabyDogeCoin (BABYDOGE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000000003352, biến động 2.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BABYDOGE sang VND là ₫ 0.0000000003352 mỗi BABYDOGE.

BabyDogeCoin hiện xếp hạng #346 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 60.06M, với nguồn cung lưu hành 179,186.02T BABYDOGE. Trong vòng 24 giờ qua, BABYDOGE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0000000003262 (thấp) đến ₫ 0.0000000003489 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 0.00017379179214245, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00000810139431930.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYDOGE biến động -0.33% trong giờ qua và +9.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.24K.

Thông tin thị trường BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Xếp hạng No.346 Vốn hóa thị trường ₫ 60.06M₫ 60.06M ₫ 60.06M Khối lượng (24H) ₫ 86.24K₫ 86.24K ₫ 86.24K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 67.92M₫ 67.92M ₫ 67.92M Nguồn cung lưu thông 179,186.02T 179,186.02T 179,186.02T Tổng cung 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403 Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của BabyDogeCoin là ₫ 60.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.24K. Nguồn cung lưu hành của BABYDOGE là 179,186.02T, với tổng nguồn cung là 202615067690429103.20036403. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 67.92M.