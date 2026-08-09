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Giá BabyDogeCoin theo thời gian thực hôm nay là 0.0000000003352 VND. Vốn hoá thị trường của BABYDOGE là 60,063,155.056256277330264082352 VND. Theo dõi cập nhật giá BABYDOGE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá BabyDogeCoin theo thời gian thực hôm nay là 0.0000000003352 VND. Vốn hoá thị trường của BABYDOGE là 60,063,155.056256277330264082352 VND. Theo dõi cập nhật giá BABYDOGE sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá BabyDogeCoin(BABYDOGE)

Giá theo thời gian thực 1 BABYDOGE sang VND

₫0.0000088234195
₫0.0000088234195₫0.0000088234195
-2.04%1D
VND
Biểu đồ giá BabyDogeCoin (BABYDOGE) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:20:46 (UTC+8)

Giá BabyDogeCoin hôm nay

Giá BabyDogeCoin (BABYDOGE) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0000000003352, biến động 2.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BABYDOGE sang VND là ₫ 0.0000000003352 mỗi BABYDOGE.

BabyDogeCoin hiện xếp hạng #346 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 60.06M, với nguồn cung lưu hành 179,186.02T BABYDOGE. Trong vòng 24 giờ qua, BABYDOGE được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0000000003262 (thấp) đến ₫ 0.0000000003489 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 0.00017379179214245, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00000810139431930.

Về hiệu suất ngắn hạn, BABYDOGE biến động -0.33% trong giờ qua và +9.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 86.24K.

Thông tin thị trường BabyDogeCoin (BABYDOGE)

No.346

₫ 60.06M
₫ 60.06M₫ 60.06M

₫ 86.24K
₫ 86.24K₫ 86.24K

₫ 67.92M
₫ 67.92M₫ 67.92M

179,186.02T
179,186.02T 179,186.02T

202,615,067,690,429,103.20036403
202,615,067,690,429,103.20036403 202,615,067,690,429,103.20036403

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của BabyDogeCoin là ₫ 60.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 86.24K. Nguồn cung lưu hành của BABYDOGE là 179,186.02T, với tổng nguồn cung là 202615067690429103.20036403. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 67.92M.

Lịch sử giá BabyDogeCoin theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0000000003262
₫ 0.0000000003262₫ 0.0000000003262
Thấp nhất 24H
₫ 0.0000000003489
₫ 0.0000000003489₫ 0.0000000003489
Cao nhất 24H

₫ 0.0000000003262
₫ 0.0000000003262₫ 0.0000000003262

₫ 0.0000000003489
₫ 0.0000000003489₫ 0.0000000003489

₫ 0.00017379179214245
₫ 0.00017379179214245₫ 0.00017379179214245

₫ 0.00000810139431930
₫ 0.00000810139431930₫ 0.00000810139431930

-0.33%

-2.04%

+9.36%

+9.36%

Lịch sử giá theo VND của BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Theo dõi biến động giá của BabyDogeCoin trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.00000018374618-2.04%
30 ngày₫ +0.0000000000364+12.18%
60 ngày₫ +0.0000000000142+4.42%
90 ngày₫ -0.0000000001318-28.23%
Biến động giá BabyDogeCoin hôm nay

Hôm nay, BABYDOGE đã biến động ₫ -0.00000018374618 (-2.04%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá BabyDogeCoin trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.0000000000364 (+12.18%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá BabyDogeCoin trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, BABYDOGE đã biến động ₫ +0.0000000000142 (+4.42%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá BabyDogeCoin trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.0000000001318 (-28.23%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của BabyDogeCoin (BABYDOGE)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá BabyDogeCoin.

Phân tích BabyDogeCoin

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của BabyDogeCoin. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá BabyDogeCoin?

Một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá BabyDogeCoin: tâm lý thị trường đối với các đồng meme, sự thổi phồng trên mạng xã hội và các lời đề nghị từ người nổi tiếng, xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa, khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch, chuyển động của các “cá voi” (whale), mức độ tương tác của cộng đồng, việc niêm yết trên các sàn giao dịch mới cũng như sự chấp nhận rộng rãi hơn đối với các token thuộc hệ sinh thái Dogecoin.

Tại sao mọi người muốn biết giá BabyDogeCoin hôm nay?

Mọi người muốn biết giá BabyDogeCoin hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi giá trị danh mục đầu tư, xác định cơ hội mua/bán, giám sát xu hướng thị trường và quản lý rủi ro đầu tư. Là một đồng meme coin đầy biến động, BABYDOGE thường xuyên chứng kiến những thay đổi giá chóng mặt.

Dự đoán giá BabyDogeCoin

Dự đoán giá BabyDogeCoin (BABYDOGE) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của BABYDOGE vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá BabyDogeCoin (BABYDOGE) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của BabyDogeCoin có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá BabyDogeCoin sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá BABYDOGE cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá BabyDogeCoin.

Giới thiệu BabyDogeCoin

BABYDOGE là một loại tiền điện tử phi tập trung hoạt động trên Binance Smart Chain (BSC). Đây là một dự án do cộng đồng thúc đẩy, được lấy cảm hứng từ Dogecoin, với trọng tâm là sự tham gia đại chúng, các dự án từ thiện và văn hóa meme. BABYDOGE hoạt động trên mô hình giảm phát, với một phần của mỗi giao dịch được phân phối lại cho các chủ sở hữu hiện tại và một phần khác được đốt cháy, do đó làm giảm tổng cung cấp theo thời gian. Tài sản này chủ yếu được sử dụng cho các giao dịch trong cộng đồng của nó và cho các khoản đóng góp từ thiện. Cơ chế đồng thuận của nó dựa trên Proof of Stake (PoS), cho phép các chủ sở hữu kiếm được phần thưởng bằng cách cầm cố token của họ.

Hướng dẫn mua & đầu tư BabyDogeCoin tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với BabyDogeCoin? Mua BABYDOGE nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua BabyDogeCoin. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua BabyDogeCoin (BABYDOGE).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và BabyDogeCoin sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Bạn có thể làm gì với BabyDogeCoin

Sở hữu BabyDogeCoin mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

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    MEXC Pre-Market

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua BabyDogeCoin (BABYDOGE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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BabyDogeCoin (BABYDOGE) là gì

Baby Doge Coin đã học được một số thủ thuật và bài học từ meme father của mình, Doge. Một loại tiền điện tử mới được sinh ra bởi những người hâm mộ cộng đồng trực tuyến Doge Meme. Baby Doge tìm cách gây ấn tượng với cha mình bằng cách thể hiện sự đáng yêu và tốc độ giao dịch được cải thiện mới của mình. Là Siêu giảm phát với các phản xạ tĩnh mang lại phần thưởng cho người sở hữu, vì vậy, nhiều baby doge coin hơn đang được tự động thêm vào ví của bạn mỗi giao dịch. Đơn giản là Yêu, thú cưng và giữ 5% từ mỗi giao dịch sẽ được tự động phân phối lại cho những người nắm giữ baby doge.

Nguồn BabyDogeCoin

Để hiểu thêm về BabyDogeCoin, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Website chính thức BabyDogeCoin
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDog-Themed

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về BabyDogeCoin

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:20:46 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành BabyDogeCoin (BABYDOGE)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về BabyDogeCoin

BABYDOGE USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short BABYDOGE với đòn bẩy. Khám phá giao dịch BABYDOGE USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường BabyDogeCoin (BABYDOGE) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá BabyDogeCoin theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
BABYDOGE/USDT
₫0.000008810262
₫0.000008810262₫0.000008810262
-2.30%
254422.48B (USDT)
BABYDOGE/USDC
₫0.0000088128935
₫0.0000088128935₫0.0000088128935
-2.16%
167615.55B (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán BABYDOGE sang VND

Số lượng

BABYDOGE
BABYDOGE
VND
VND

1 BABYDOGE = 0.0000088207 VND