Giá Rain Protocol hôm nay

Giá Rain Protocol (RAIN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0126402, biến động 0.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RAIN sang VND là ₫ 0.0126402 mỗi RAIN.

Rain Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- RAIN. Trong vòng 24 giờ qua, RAIN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0126062 (thấp) đến ₫ 0.0126978 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, RAIN biến động -0.07% trong giờ qua và -0.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.03M.

Thông tin thị trường Rain Protocol (RAIN)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 3.03M₫ 3.03M ₫ 3.03M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 14.54B₫ 14.54B ₫ 14.54B Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 Blockchain công khai ARB

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rain Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.03M. Nguồn cung lưu hành của RAIN là --, với tổng nguồn cung là 1150000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.54B.