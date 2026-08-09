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Giá Rain Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0126402 VND. Vốn hoá thị trường của RAIN là -- VND. Theo dõi cập nhật giá RAIN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Rain Protocol theo thời gian thực hôm nay là 0.0126402 VND. Vốn hoá thị trường của RAIN là -- VND. Theo dõi cập nhật giá RAIN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Rain Protocol(RAIN)

Giá theo thời gian thực 1 RAIN sang VND

₫332.6242315
₫332.6242315₫332.6242315
-0.38%1D
VND
Biểu đồ giá Rain Protocol (RAIN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:27:11 (UTC+8)

Giá Rain Protocol hôm nay

Giá Rain Protocol (RAIN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.0126402, biến động 0.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RAIN sang VND là ₫ 0.0126402 mỗi RAIN.

Rain Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- RAIN. Trong vòng 24 giờ qua, RAIN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0126062 (thấp) đến ₫ 0.0126978 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, RAIN biến động -0.07% trong giờ qua và -0.33% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.03M.

Thông tin thị trường Rain Protocol (RAIN)

--
----

₫ 3.03M
₫ 3.03M₫ 3.03M

₫ 14.54B
₫ 14.54B₫ 14.54B

--
----

1,150,000,000,000
1,150,000,000,000 1,150,000,000,000

ARB

Vốn hoá thị trường hiện tại của Rain Protocol là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.03M. Nguồn cung lưu hành của RAIN là --, với tổng nguồn cung là 1150000000000. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 14.54B.

Lịch sử giá Rain Protocol theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0126062
₫ 0.0126062₫ 0.0126062
Thấp nhất 24H
₫ 0.0126978
₫ 0.0126978₫ 0.0126978
Cao nhất 24H

₫ 0.0126062
₫ 0.0126062₫ 0.0126062

₫ 0.0126978
₫ 0.0126978₫ 0.0126978

--
----

--
----

-0.07%

-0.38%

-0.33%

-0.33%

Lịch sử giá theo VND của Rain Protocol (RAIN)

Theo dõi biến động giá của Rain Protocol trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -1.268793495-0.38%
30 ngày₫ -0.0015265-10.78%
60 ngày₫ -0.0007074-5.30%
90 ngày₫ +0.0051052+67.75%
Biến động giá Rain Protocol hôm nay

Hôm nay, RAIN đã biến động ₫ -1.268793495 (-0.38%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Rain Protocol trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.0015265 (-10.78%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Rain Protocol trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, RAIN đã biến động ₫ -0.0007074 (-5.30%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Rain Protocol trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ +0.0051052 (+67.75%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Rain Protocol (RAIN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Rain Protocol.

Phân tích Rain Protocol

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Rain Protocol. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Rain Protocol?

Giá của Rain Protocol (RAIN) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau đây:

1. Thị trường tâm lý - Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mức độ tin tưởng của nhà đầu tư
2. Tốc độ áp dụng - Mức độ sử dụng các dịch vụ DeFi của Rain Protocol và tốc độ tăng trưởng của nền tảng
3. Tiện ích token - Nhu cầu về RAIN trong các hoạt động quản trị, staking và phí giao thức
4. Cạnh tranh - Hiệu suất so với các giao thức DeFi khác
5. Tin tức quy định - Các chính sách của chính phủ có tác động đến các dự án DeFi
6. Phát triển kỹ thuật - Các bản cập nhật giao thức, mối quan hệ đối tác và những tính năng mới
7. Khối lượng giao dịch - Mức độ thanh khoản và hoạt động trên các sàn giao dịch
8. Mối tương quan với Bitcoin/Ethereum - Những chuyển động lớn trên thị trường tiền mã hóa

Tại sao mọi người muốn biết giá Rain Protocol hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của giao thức RAIN hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt, theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư, xác định cơ hội mua/bán, giám sát xu hướng thị trường và đánh giá thời điểm đầu tư. Dữ liệu giá theo thời gian thực giúp các nhà giao dịch tận dụng tốt nhất sự biến động và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.

Dự đoán giá Rain Protocol

Dự đoán giá Rain Protocol (RAIN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của RAIN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Rain Protocol (RAIN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Rain Protocol có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Rain Protocol sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá RAIN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Rain Protocol.

Giới thiệu Rain Protocol

RAIN (Condensate) là một loại tiền điện tử hoạt động dựa trên cơ chế đồng thuận proof-of-stake (PoS). Nó được tạo ra với mục tiêu cung cấp một nền tảng cho việc phát triển và thực thi các hợp đồng thông minh, với một sự tập trung đặc biệt vào bền vững môi trường và dữ liệu thời tiết. Hệ sinh thái RAIN thường được sử dụng để tạo và thực thi các hợp đồng thông minh, và token chính nó được sử dụng như một phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái này. Số lượng token RAIN được xác định bởi một mô hình phát hành cố định, với các token mới được tạo ra như những phần thưởng cho việc staking và xác nhận giao dịch trên mạng.

Hướng dẫn mua & đầu tư Rain Protocol tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Rain Protocol? Mua RAIN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Rain Protocol. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Rain Protocol (RAIN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Rain Protocol sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Rain Protocol (RAIN)

Bạn có thể làm gì với Rain Protocol

Sở hữu Rain Protocol mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Rain Protocol (RAIN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Rain Protocol (RAIN) là gì

Rain là một giao thức quyền chọn phi tập trung được xây dựng trên Arbitrum, cho phép bất kỳ ai tạo và giao dịch các quyền chọn tùy chỉnh về gần như bất kỳ chủ đề nào mà không cần sự cho phép. Người dùng có khả năng tự xác định thị trường và chọn kết quả, tham gia vào một hệ thống toàn cầu trên chuỗi. Tầm nhìn của giao thức là thiết lập một nền tảng mở, toàn cầu để tiếp cận các quyền chọn trên nhiều danh mục khác nhau, bao gồm giá tài chính, sự kiện toàn cầu và hoạt động trên chuỗi.

Nguồn Rain Protocol

Để hiểu thêm về Rain Protocol, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Rain Protocol
Block Explorer

Danh mục :

AI AgentsAnalyticsArbitrum Ecosystem

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Rain Protocol

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:27:11 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Rain Protocol (RAIN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Rain Protocol

RAIN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short RAIN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch RAIN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Rain Protocol (RAIN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Rain Protocol theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
RAIN/USDT
₫332.6216
₫332.6216₫332.6216
-0.38%
239.01M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán RAIN sang VND

Số lượng

RAIN
RAIN
VND
VND

1 RAIN = 332.626863 VND