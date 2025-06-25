H

Humanity Protocol là mạng lưới danh tính phi tập trung được thiết kế để chứng minh bạn là người thật, độc nhất mà không làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Được xây dựng trên nền tảng mã hoá không kiến thức (zero-knowledge), giao thức này cho phép bất kỳ ai xác minh là người thật thông qua một lần quét lòng bàn tay đơn giản, tạo ra danh tính an toàn, chống Sybil hoạt động trên internet và trong cuộc sống thực. Humanity Protocol đang xây dựng lớp tin cậy mà internet còn thiếu, chứng minh là người thật mà không tiết lộ danh tính.

Tên tokenH

Xếp hạngNo.306

Vốn hóa thị trường$0.00

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn$0.00

Thị phần%

Khối lượng giao dịch/Vốn hóa thị trường (24 giờ)0.77%

Nguồn cung lưu hành2,119,259,306

Nguồn cung tối đa10,000,000,000

Tổng cung10,000,000,000

Tỷ lệ lưu hành0.2119%

Ngày phát hành--

Giá tài sản được phát hành lần đầu tiên--

Giá cao nhất0.15748596182897467,2025-06-25

Giá thấp nhất0.01799202366031281,2025-06-27

Blockchain công khaiETH

