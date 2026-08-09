Giá CF Large Cap Index hôm nay

Giá CF Large Cap Index (LCAP) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 5.313, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LCAP sang VND là ₫ 5.313 mỗi LCAP.

CF Large Cap Index hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- LCAP. Trong vòng 24 giờ qua, LCAP được giao dịch trong khoảng từ ₫ 5.313 (thấp) đến ₫ 5.392 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, LCAP biến động 0.00% trong giờ qua và +2.42% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 3.94.

Thông tin thị trường CF Large Cap Index (LCAP)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 3.94₫ 3.94 ₫ 3.94 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 3.37M₫ 3.37M ₫ 3.37M Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung 634,565 634,565 634,565 Blockchain công khai BASE

Vốn hoá thị trường hiện tại của CF Large Cap Index là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 3.94. Nguồn cung lưu hành của LCAP là --, với tổng nguồn cung là 634565. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 3.37M.