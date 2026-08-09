Giá Arweave hôm nay

Giá Arweave (AR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.802, biến động 0.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AR sang VND là ₫ 1.802 mỗi AR.

Arweave hiện xếp hạng #153 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 118.31M, với nguồn cung lưu hành 65.65M AR. Trong vòng 24 giờ qua, AR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.788 (thấp) đến ₫ 1.828 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,393,087.26335205530155585, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 12,774.612609176860.

Về hiệu suất ngắn hạn, AR biến động +0.38% trong giờ qua và +2.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 72.19K.

Thông tin thị trường Arweave (AR)

Xếp hạng No.153 Vốn hóa thị trường ₫ 118.31M₫ 118.31M ₫ 118.31M Khối lượng (24H) ₫ 72.19K₫ 72.19K ₫ 72.19K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 118.93M₫ 118.93M ₫ 118.93M Nguồn cung lưu thông 65.65M 65.65M 65.65M Nguồn cung tối đa 66,000,000 66,000,000 66,000,000 Tổng cung 65,652,466 65,652,466 65,652,466 Tỷ lệ lưu hành 99.47% Thị phần 0.01% Ngày phát hành 2017-08-01 00:00:00 Blockchain công khai AR

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arweave là ₫ 118.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 72.19K. Nguồn cung lưu hành của AR là 65.65M, với tổng nguồn cung là 65652466. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 118.93M.