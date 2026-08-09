Giá Arweave(AR)
Giá Arweave (AR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.802, biến động 0.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AR sang VND là ₫ 1.802 mỗi AR.
Arweave hiện xếp hạng #153 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 118.31M, với nguồn cung lưu hành 65.65M AR. Trong vòng 24 giờ qua, AR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.788 (thấp) đến ₫ 1.828 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,393,087.26335205530155585, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 12,774.612609176860.
Về hiệu suất ngắn hạn, AR biến động +0.38% trong giờ qua và +2.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 72.19K.
No.153
99.47%
0.01%
2017-08-01 00:00:00
AR
Vốn hoá thị trường hiện tại của Arweave là ₫ 118.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 72.19K. Nguồn cung lưu hành của AR là 65.65M, với tổng nguồn cung là 65652466. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 118.93M.
+0.38%
-0.88%
+2.67%
+2.67%
Theo dõi biến động giá của Arweave trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -420.99752
|-0.88%
|30 ngày
|₫ -0.199
|-9.95%
|60 ngày
|₫ -0.042
|-2.28%
|90 ngày
|₫ -0.608
|-25.23%
Hôm nay, AR đã biến động ₫ -420.99752 (-0.88%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.199 (-9.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AR đã biến động ₫ -0.042 (-2.28%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.608 (-25.23%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Arweave (AR)?
Truy cập ngay Trang lịch sử giá Arweave.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Arweave. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường AR: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
|Điểm xoay
|S2 ≤ Giá < S1
|Giữa S2-S1
|Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
|StochRSI
|<20
|Khu vực quá bán
|Ngắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Xu hướng giảm giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
AR_USDT在4小时周期上的当前价格为1.799。价格目前在S2支撑位1.7883与S1阻力位1.8036之间进行窄幅震荡。中枢轴线1.8203构成了上方的主要参考价位。当前价格低于短期均线组，处于局部回调后的整理区间。 MA和EMA的短周期指标呈现买入信号排列。MACD指标仍维持死叉状态，表明空头动能尚未完全释放。RSI指数位于中性区域，多空双方力量相对均衡。KDJ和StochRSI数值均未出现极端超买或超卖形态。布林带收口显示市场波动率正在收缩，市场正等待方向选择。 近期上方关注点为S1阻力位1.8036，距离当前价格约0.25%。若突破该位置，下一主要参考位将是中枢轴线1.8203，距离约为1.18%。近期下方支撑位于S2支撑位1.7883，距离当前价格约0.6%。若跌破该支撑，R2远端参考位1.8523将失去短期意义。关键价位间距较为紧凑，需警惕假突破引发的流动性清理。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của Arweave có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Arweave (AR) là một mạng lưu trữ phi tập trung nhằm cung cấp một nơi lưu trữ vĩnh viễn, giá thấp và không thể bị tấn công cho dữ liệu. Mạng lưới này sử dụng một cơ chế đồng thuận mới lạ gọi là "Proof of Access" (Chứng thực truy cập) phần thưởng cho những người khai thác mỏ vì đã lưu trữ dữ liệu, thay vì giải quyết các vấn đề toán học phức tạp. Token AR được sử dụng để bồi thường cho những người khai thác mỏ về không gian lưu trữ của họ và khuyến khích họ lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn. Phương pháp tiếp cận độc đáo của Arweave đối với việc lưu trữ dữ liệu khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển muốn xây dựng các ứng dụng phi tập trung yêu cầu lưu trữ dữ liệu dài hạn, như các phiên bản phi tập trung của các nền tảng truyền thông xã hội, blog và lưu trữ.
Sẵn sàng bắt đầu với Arweave? Mua AR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Arweave. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Arweave (AR).
Sở hữu Arweave mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin
Mua Arweave (AR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.
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"Arweave là một nền tảng lưu trữ blockchain mới được thiết kế để khắc phục các vấn đề về khả năng mở rộng, tính sẵn có của dữ liệu và chi phí tồn tại trong lưu trữ dữ liệu blockchain. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Arweave và hầu hết các giải pháp lưu trữ blockchain. Arweave đặt mục tiêu trở thành ""mạng gia đình có thể duyệt qua Internet"". Arweave sử dụng đồng tiền bản địa Arweave (AR) làm phương tiện trao đổi nội bộ. Giá trị của nó đến từ tính thực tiễn của mạng, bao gồm gửi thông tin đến chuỗi khối Arweave, thưởng cho những người khai thác để duy trì và bảo vệ mạng cũng như ngăn chặn sự lây lan của thư rác.
Để biết thêm thông tin chi tiết của dự án, vui lòng truy cập website chính thức của dự án bên dưới."
Để hiểu thêm về Arweave, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:
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