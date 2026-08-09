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Giá Arweave theo thời gian thực hôm nay là 1.802 VND. Vốn hoá thị trường của AR là 118,305,743.732 VND. Theo dõi cập nhật giá AR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá Arweave theo thời gian thực hôm nay là 1.802 VND. Vốn hoá thị trường của AR là 118,305,743.732 VND. Theo dõi cập nhật giá AR sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá Arweave(AR)

Giá theo thời gian thực 1 AR sang VND

₫47,419.63
₫47,419.63₫47,419.63
-0.88%1D
VND
Biểu đồ giá Arweave (AR) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:00:17 (UTC+8)

Giá Arweave hôm nay

Giá Arweave (AR) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 1.802, biến động 0.88% trong 24 giờ qua. Tỷ giá AR sang VND là ₫ 1.802 mỗi AR.

Arweave hiện xếp hạng #153 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 118.31M, với nguồn cung lưu hành 65.65M AR. Trong vòng 24 giờ qua, AR được giao dịch trong khoảng từ ₫ 1.788 (thấp) đến ₫ 1.828 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2,393,087.26335205530155585, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 12,774.612609176860.

Về hiệu suất ngắn hạn, AR biến động +0.38% trong giờ qua và +2.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 72.19K.

Thông tin thị trường Arweave (AR)

No.153

₫ 118.31M
₫ 118.31M₫ 118.31M

₫ 72.19K
₫ 72.19K₫ 72.19K

₫ 118.93M
₫ 118.93M₫ 118.93M

65.65M
65.65M 65.65M

66,000,000
66,000,000 66,000,000

65,652,466
65,652,466 65,652,466

99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Vốn hoá thị trường hiện tại của Arweave là ₫ 118.31M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 72.19K. Nguồn cung lưu hành của AR là 65.65M, với tổng nguồn cung là 65652466. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 118.93M.

Lịch sử giá Arweave theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 1.788
₫ 1.788₫ 1.788
Thấp nhất 24H
₫ 1.828
₫ 1.828₫ 1.828
Cao nhất 24H

₫ 1.788
₫ 1.788₫ 1.788

₫ 1.828
₫ 1.828₫ 1.828

₫ 2,393,087.26335205530155585
₫ 2,393,087.26335205530155585₫ 2,393,087.26335205530155585

₫ 12,774.612609176860
₫ 12,774.612609176860₫ 12,774.612609176860

+0.38%

-0.88%

+2.67%

+2.67%

Lịch sử giá theo VND của Arweave (AR)

Theo dõi biến động giá của Arweave trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -420.99752-0.88%
30 ngày₫ -0.199-9.95%
60 ngày₫ -0.042-2.28%
90 ngày₫ -0.608-25.23%
Biến động giá Arweave hôm nay

Hôm nay, AR đã biến động ₫ -420.99752 (-0.88%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá Arweave trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.199 (-9.95%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá Arweave trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, AR đã biến động ₫ -0.042 (-2.28%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá Arweave trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.608 (-25.23%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của Arweave (AR)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá Arweave.

Phân tích Arweave

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của Arweave. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường Arweave hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường AR: xu hướng giảm, tăng 45% | giảm 55%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJDead CrossK < DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang giảm xuống, sức nóng cũng hạ dần.
Điểm xoayS2 ≤ Giá < S1Giữa S2-S1Dưới điểm xoay trung tâm, tiến vào khu vực giá thấp.
StochRSI<20Khu vực quá bánNgắn hạn giảm quá nhanh, chú ý cơ hội hồi phục.
MACDDead CrossDIF < DEAXu hướng giảm giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

AR_USDT在4小时周期上的当前价格为1.799。价格目前在S2支撑位1.7883与S1阻力位1.8036之间进行窄幅震荡。中枢轴线1.8203构成了上方的主要参考价位。当前价格低于短期均线组，处于局部回调后的整理区间。 MA和EMA的短周期指标呈现买入信号排列。MACD指标仍维持死叉状态，表明空头动能尚未完全释放。RSI指数位于中性区域，多空双方力量相对均衡。KDJ和StochRSI数值均未出现极端超买或超卖形态。布林带收口显示市场波动率正在收缩，市场正等待方向选择。 近期上方关注点为S1阻力位1.8036，距离当前价格约0.25%。若突破该位置，下一主要参考位将是中枢轴线1.8203，距离约为1.18%。近期下方支撑位于S2支撑位1.7883，距离当前价格约0.6%。若跌破该支撑，R2远端参考位1.8523将失去短期意义。关键价位间距较为紧凑，需警惕假突破引发的流动性清理。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá Arweave?

Một số yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá của Arweave (AR):

1. Mức độ áp dụng mạng lưới và nhu cầu lưu trữ dữ liệu – Việc sử dụng dịch vụ lưu trữ vĩnh viễn của Arweave ngày càng tăng sẽ làm tăng tính hữu dụng và nhu cầu đối với token AR.

2. Sự cạnh tranh từ các giải pháp lưu trữ khác như Filecoin, Storj có tác động đến vị thế trên thị trường.

3. Tâm lý chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin ảnh hưởng đến biến động giá của AR.

4. Kinh tế token, bao gồm phần thưởng khai thác, tỷ lệ lạm phát và các yếu tố về nguồn cung.

5. Các mối quan hệ hợp tác với dApp, nền tảng NFT và các dự án Web3 thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.

6. Những diễn biến liên quan đến quy định về lưu trữ phi tập trung và chủ quyền dữ liệu.

Tại sao mọi người muốn biết giá Arweave hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của Arweave (AR) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định giao dịch, quản lý danh mục đầu tư, thời điểm đầu tư và phân tích thị trường. Vì AR cung cấp năng lượng cho việc lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn trên blockchain, nên các biến động về giá phản ánh mức độ áp dụng và sự tăng trưởng của mạng lưới. Các nhà giao dịch cần giá thực tế theo thời gian thực để nắm bắt cơ hội mua/bán.

Dự đoán giá Arweave

Dự đoán giá Arweave (AR) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của AR vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá Arweave (AR) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của Arweave có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá Arweave sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá AR cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá Arweave.

Giới thiệu Arweave

Arweave (AR) là một mạng lưu trữ phi tập trung nhằm cung cấp một nơi lưu trữ vĩnh viễn, giá thấp và không thể bị tấn công cho dữ liệu. Mạng lưới này sử dụng một cơ chế đồng thuận mới lạ gọi là "Proof of Access" (Chứng thực truy cập) phần thưởng cho những người khai thác mỏ vì đã lưu trữ dữ liệu, thay vì giải quyết các vấn đề toán học phức tạp. Token AR được sử dụng để bồi thường cho những người khai thác mỏ về không gian lưu trữ của họ và khuyến khích họ lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn. Phương pháp tiếp cận độc đáo của Arweave đối với việc lưu trữ dữ liệu khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển muốn xây dựng các ứng dụng phi tập trung yêu cầu lưu trữ dữ liệu dài hạn, như các phiên bản phi tập trung của các nền tảng truyền thông xã hội, blog và lưu trữ.

Hướng dẫn mua & đầu tư Arweave tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với Arweave? Mua AR nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua Arweave. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua Arweave (AR).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và Arweave sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua Arweave (AR)

Bạn có thể làm gì với Arweave

Sở hữu Arweave mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

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    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua Arweave (AR) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Arweave (AR) là gì

"Arweave là một nền tảng lưu trữ blockchain mới được thiết kế để khắc phục các vấn đề về khả năng mở rộng, tính sẵn có của dữ liệu và chi phí tồn tại trong lưu trữ dữ liệu blockchain. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Arweave và hầu hết các giải pháp lưu trữ blockchain. Arweave đặt mục tiêu trở thành ""mạng gia đình có thể duyệt qua Internet"". Arweave sử dụng đồng tiền bản địa Arweave (AR) làm phương tiện trao đổi nội bộ. Giá trị của nó đến từ tính thực tiễn của mạng, bao gồm gửi thông tin đến chuỗi khối Arweave, thưởng cho những người khai thác để duy trì và bảo vệ mạng cũng như ngăn chặn sự lây lan của thư rác.

Để biết thêm thông tin chi tiết của dự án, vui lòng truy cập website chính thức của dự án bên dưới."

Whitepaper

Nguồn Arweave

Để hiểu thêm về Arweave, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức Arweave
Block Explorer

Danh mục :

Artificial Intelligence (AI)DePINLayer 1 (L1)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về Arweave

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 17:00:17 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành Arweave (AR)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về Arweave

AR USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short AR với đòn bẩy. Khám phá giao dịch AR USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường Arweave (AR) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá Arweave theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
AR/USDT
₫47,419.63
₫47,419.63₫47,419.63
-0.82%
40.12K (USDT)
AR/USDC
₫47,393.315
₫47,393.315₫47,393.315
-0.82%
31.17K (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán AR sang VND

Số lượng

AR
AR
VND
VND

1 AR = 47,419.63 VND