Giá SHIBAINU hôm nay

Giá SHIBAINU (SHIB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000004636, biến động 1.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHIB sang VND là ₫ 0.000004636 mỗi SHIB.

SHIBAINU hiện xếp hạng #28 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.73B, với nguồn cung lưu hành 589.24T SHIB. Trong vòng 24 giờ qua, SHIB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000004585 (thấp) đến ₫ 0.000004694 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2.32758317744110485, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00000214851606890.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHIB biến động +0.45% trong giờ qua và -7.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 456.88K.

Thông tin thị trường SHIBAINU (SHIB)

Xếp hạng No.28 Vốn hóa thị trường ₫ 2.73B₫ 2.73B ₫ 2.73B Khối lượng (24H) ₫ 456.88K₫ 456.88K ₫ 456.88K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.73B₫ 2.73B ₫ 2.73B Nguồn cung lưu thông 589.24T 589.24T 589.24T Nguồn cung tối đa 589,552,695,333,683 589,552,695,333,683 589,552,695,333,683 Tổng cung 589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757 Tỷ lệ lưu hành 99.94% Thị phần 0.13% Blockchain công khai ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SHIBAINU là ₫ 2.73B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 456.88K. Nguồn cung lưu hành của SHIB là 589.24T, với tổng nguồn cung là 589499846110164.07259757. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.73B.