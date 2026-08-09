Giá SHIBAINU(SHIB)
Giá SHIBAINU (SHIB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000004636, biến động 1.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHIB sang VND là ₫ 0.000004636 mỗi SHIB.
SHIBAINU hiện xếp hạng #28 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.73B, với nguồn cung lưu hành 589.24T SHIB. Trong vòng 24 giờ qua, SHIB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000004585 (thấp) đến ₫ 0.000004694 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2.32758317744110485, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00000214851606890.
Về hiệu suất ngắn hạn, SHIB biến động +0.45% trong giờ qua và -7.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 456.88K.
No.28
99.94%
0.13%
ETH
Vốn hoá thị trường hiện tại của SHIBAINU là ₫ 2.73B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 456.88K. Nguồn cung lưu hành của SHIB là 589.24T, với tổng nguồn cung là 589499846110164.07259757. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.73B.
+0.45%
-1.00%
-7.84%
-7.84%
Theo dõi biến động giá của SHIBAINU trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:
|Thời gian
|Biến động (VND)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|₫ -0.00123255207
|-1.00%
|30 ngày
|₫ +0.000000279
|+6.40%
|60 ngày
|₫ -0.000000111
|-2.34%
|90 ngày
|₫ -0.000001962
|-29.74%
Hôm nay, SHIB đã biến động ₫ -0.00123255207 (-1.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.
Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000000279 (+6.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.
Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SHIB đã biến động ₫ -0.000000111 (-2.34%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.
Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000001962 (-29.74%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.
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Truy cập ngay Trang lịch sử giá SHIBAINU.
Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SHIBAINU. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.
Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SHIB: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.
|Khía cạnh chỉ báo
|Kết luận mô hình
|Tỷ lệ/Ngưỡng
|Tóm tắt nhanh
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|Đà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
|Điểm xoay
|S1 ≤ Giá < Điểm xoay
|Giữa S1-Điểm xoay
|Vừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
|StochRSI
|20‑80
|Khu vực trung lập
|Nhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|Xu hướng tăng giá đang hình thành.
|Nhóm đường trung bình động hàm mũ
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
|BOLL (20,2)
|Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữa
|Giữa dải dưới và dải giữa
|Tương đối yếu, nhưng không cực đoan.
|RSI (14)
|Trung lập
|30‑70
|Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
|Nhóm đường trung bình động
|5-6 Mua
|60-80% Mua
|Phần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
SHIB_USDT在4小时周期内运行于枢轴点4.642E-6下方。价格位于S1与中枢之间。短期均线组呈现买入信号排列。长期趋势线维持水平状态。市场处于区间震荡结构层级。多空双方在枢纽区域形成平衡。未出现单边突破形态。 MACD指标录得金叉状态。快慢线差值扩大。RSI数值处于中性区域。KDJ与StochRSI指标方向一致。短期动能呈现集中释放特征。波动率维持在布林带中轨附近。快慢指标同向运行。未见明显背离现象。成交量配合价格小幅回升。 近端支撑位于S1价位4.595E-6。距离现价约0.35%。下方强支撑见于S2价位4.564E-6。距离现价约1.02%。上方第一阻力位于中枢4.642E-6。距离现价约0.67%。远端阻力见于R1价位4.673E-6。关键价位构成当前交易区间边界。价格在这些点位附近出现反复测试行为。
Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
Vào năm 2040, giá của SHIBAINU có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.
Shiba Inu (SHIB) là một loại tiền điện tử phi tập trung được tạo ra vào tháng 8 năm 2020, lấy cảm hứng từ Dogecoin. Đây là một token ERC-20 trên blockchain Ethereum, với mục đích chính là phục vụ như một phiên bản hài hước, châm biếm của Bitcoin. SHIB thường được gọi là "đồng tiền meme" do logo của nó có hình chú chó Shiba Inu từ meme "Doge". Số lượng token được giới hạn ở một nghìn tỷ, với một nửa tổng số lượng cung cấp bị khóa trong Uniswap và nửa còn lại bị đốt cháy cho đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin. SHIB không cung cấp bất kỳ tính năng công nghệ đặc biệt nào, nhưng nó đã thu hút sự phổ biến và sự chú ý trong cộng đồng tiền điện tử do hệ sinh thái sôi động của nó và việc sử dụng rộng rãi hình ảnh lấy cảm hứng từ meme.
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Shib là một thử nghiệm trong việc xây dựng cộng đồng tự phát phi tập trung. Sau lần ra mắt đầu tiên của chúng tôi, một nhóm lãnh đạo được thành lập bởi các thành viên nổi bật của cộng đồng telegram. Mục đích của nhóm này là phân bổ các kỹ năng trong cộng đồng vào các vai trò thích hợp trong sự phát triển của Shibs và cùng thống nhất về các quyết định cho tương lai của Shibs. Bất kỳ ai có kỹ năng hoặc thời gian họ có thể đóng góp cho Shib sẽ được mời để giúp phát triển và thăng tiến Shib. Nhóm này cho đến nay vẫn chịu trách nhiệm về việc tạo ra logo, hiện diện trên mạng xã hội, tiếp thị và phát triển website. Cộng đồng Shibs là trung tâm của dự án này và sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng.
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|Thời gian (UTC+8)
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