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Giá SHIBAINU theo thời gian thực hôm nay là 0.000004636 VND. Vốn hoá thị trường của SHIB là 2,731,731,450.03511893302380108 VND. Theo dõi cập nhật giá SHIB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá SHIBAINU theo thời gian thực hôm nay là 0.000004636 VND. Vốn hoá thị trường của SHIB là 2,731,731,450.03511893302380108 VND. Theo dõi cập nhật giá SHIB sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá SHIBAINU(SHIB)

Giá theo thời gian thực 1 SHIB sang VND

₫0.122022655
₫0.122022655₫0.122022655
-1.00%1D
VND
Biểu đồ giá SHIBAINU (SHIB) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:03:17 (UTC+8)

Giá SHIBAINU hôm nay

Giá SHIBAINU (SHIB) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.000004636, biến động 1.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHIB sang VND là ₫ 0.000004636 mỗi SHIB.

SHIBAINU hiện xếp hạng #28 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 2.73B, với nguồn cung lưu hành 589.24T SHIB. Trong vòng 24 giờ qua, SHIB được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.000004585 (thấp) đến ₫ 0.000004694 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 2.32758317744110485, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 0.00000214851606890.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHIB biến động +0.45% trong giờ qua và -7.84% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 456.88K.

Thông tin thị trường SHIBAINU (SHIB)

No.28

₫ 2.73B
₫ 2.73B₫ 2.73B

₫ 456.88K
₫ 456.88K₫ 456.88K

₫ 2.73B
₫ 2.73B₫ 2.73B

589.24T
589.24T 589.24T

589,552,695,333,683
589,552,695,333,683 589,552,695,333,683

589,499,846,110,164.07259757
589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757

99.94%

0.13%

ETH

Vốn hoá thị trường hiện tại của SHIBAINU là ₫ 2.73B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 456.88K. Nguồn cung lưu hành của SHIB là 589.24T, với tổng nguồn cung là 589499846110164.07259757. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.73B.

Lịch sử giá SHIBAINU theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.000004585
₫ 0.000004585₫ 0.000004585
Thấp nhất 24H
₫ 0.000004694
₫ 0.000004694₫ 0.000004694
Cao nhất 24H

₫ 0.000004585
₫ 0.000004585₫ 0.000004585

₫ 0.000004694
₫ 0.000004694₫ 0.000004694

₫ 2.32758317744110485
₫ 2.32758317744110485₫ 2.32758317744110485

₫ 0.00000214851606890
₫ 0.00000214851606890₫ 0.00000214851606890

+0.45%

-1.00%

-7.84%

-7.84%

Lịch sử giá theo VND của SHIBAINU (SHIB)

Theo dõi biến động giá của SHIBAINU trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ -0.00123255207-1.00%
30 ngày₫ +0.000000279+6.40%
60 ngày₫ -0.000000111-2.34%
90 ngày₫ -0.000001962-29.74%
Biến động giá SHIBAINU hôm nay

Hôm nay, SHIB đã biến động ₫ -0.00123255207 (-1.00%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá SHIBAINU trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ +0.000000279 (+6.40%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá SHIBAINU trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, SHIB đã biến động ₫ -0.000000111 (-2.34%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá SHIBAINU trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.000001962 (-29.74%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của SHIBAINU (SHIB)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá SHIBAINU.

Phân tích SHIBAINU

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của SHIBAINU. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Xu hướng thị trường SHIBAINU hôm nay: tăng hay giảm?

Tâm lý chung hiện tại trên thị trường SHIB: xu hướng tăng, tăng 55% | giảm 45%.

Khía cạnh chỉ báoKết luận mô hìnhTỷ lệ/NgưỡngTóm tắt nhanh
KDJGolden CrossK > DĐà tăng trưởng ngắn hạn đang được đẩy mạnh, sức nóng đang gia tăng.
Điểm xoayS1 ≤ Giá < Điểm xoayGiữa S1-Điểm xoayVừa rời khỏi điểm xoay trung tâm, vị trí thấp vừa phải.
StochRSI20‑80Khu vực trung lậpNhịp độ bình thường, không có tín hiệu cực đoan.
MACDGolden CrossDIF > DEAXu hướng tăng giá đang hình thành.
Nhóm đường trung bình động hàm mũ5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.
BOLL (20,2)Dải dưới ≤ Giá ≤ Dải giữaGiữa dải dưới và dải giữaTương đối yếu, nhưng không cực đoan.
RSI (14)Trung lập30‑70Trong phạm vi bình thường, vẫn còn dư địa.
Nhóm đường trung bình động5-6 Mua60-80% MuaPhần lớn các đường trung bình động hướng lên, xu hướng tăng giá chiếm ưu thế.

SHIB_USDT在4小时周期内运行于枢轴点4.642E-6下方。价格位于S1与中枢之间。短期均线组呈现买入信号排列。长期趋势线维持水平状态。市场处于区间震荡结构层级。多空双方在枢纽区域形成平衡。未出现单边突破形态。 MACD指标录得金叉状态。快慢线差值扩大。RSI数值处于中性区域。KDJ与StochRSI指标方向一致。短期动能呈现集中释放特征。波动率维持在布林带中轨附近。快慢指标同向运行。未见明显背离现象。成交量配合价格小幅回升。 近端支撑位于S1价位4.595E-6。距离现价约0.35%。下方强支撑见于S2价位4.564E-6。距离现价约1.02%。上方第一阻力位于中枢4.642E-6。距离现价约0.67%。远端阻力见于R1价位4.673E-6。关键价位构成当前交易区间边界。价格在这些点位附近出现反复测试行为。

Nội dung này được tạo bởi AI dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nội dung chỉ mang tính tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá SHIBAINU?

Giá SHIB bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

1. Tâm lý thị trường và sự thổi phồng trên mạng xã hội
2. Các giao dịch của cá voi và chuyển động của những holder lớn
3. Cơ chế đốt token làm giảm nguồn cung
4. Sự chấp nhận từ các thương gia và nền tảng thanh toán
5. Xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa và mối tương quan với Bitcoin
6. Các bản cập nhật về phát triển và quá trình mở rộng hệ sinh thái
7. Việc niêm yết trên các sàn giao dịch và khối lượng giao dịch
8. Tin tức về quy định có tác động đến các đồng meme coin
9. Mức độ gắn kết của cộng đồng và số lượng holder
10. Tình trạng đầu cơ và sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ

Tại sao mọi người muốn biết giá SHIBAINU hôm nay?

Mọi người muốn biết giá SHIB hôm nay vì họ đang tích cực giao dịch đồng meme coin đầy biến động này để kiếm lợi nhuận tiềm năng. Là một loại tiền điện tử phổ biến, SHIB trải qua những đợt biến động giá chóng mặt, tạo ra các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Các nhà đầu tư theo dõi giá cả hàng ngày để đưa ra quyết định mua/bán, quản lý rủi ro và tận dụng những chuyển động của thị trường đối với tài sản mang tính đầu cơ này.

Dự đoán giá SHIBAINU

Dự đoán giá SHIBAINU (SHIB) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của SHIB vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá SHIBAINU (SHIB) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của SHIBAINU có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá SHIBAINU sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá SHIB cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá SHIBAINU.

Giới thiệu SHIBAINU

Shiba Inu (SHIB) là một loại tiền điện tử phi tập trung được tạo ra vào tháng 8 năm 2020, lấy cảm hứng từ Dogecoin. Đây là một token ERC-20 trên blockchain Ethereum, với mục đích chính là phục vụ như một phiên bản hài hước, châm biếm của Bitcoin. SHIB thường được gọi là "đồng tiền meme" do logo của nó có hình chú chó Shiba Inu từ meme "Doge". Số lượng token được giới hạn ở một nghìn tỷ, với một nửa tổng số lượng cung cấp bị khóa trong Uniswap và nửa còn lại bị đốt cháy cho đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin. SHIB không cung cấp bất kỳ tính năng công nghệ đặc biệt nào, nhưng nó đã thu hút sự phổ biến và sự chú ý trong cộng đồng tiền điện tử do hệ sinh thái sôi động của nó và việc sử dụng rộng rãi hình ảnh lấy cảm hứng từ meme.

Hướng dẫn mua & đầu tư SHIBAINU tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với SHIBAINU? Mua SHIB nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua SHIBAINU. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua SHIBAINU (SHIB).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và SHIBAINU sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua SHIBAINU (SHIB)

Bạn có thể làm gì với SHIBAINU

Sở hữu SHIBAINU mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

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    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

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    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua SHIBAINU (SHIB) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

SHIBAINU (SHIB) là gì

Shib là một thử nghiệm trong việc xây dựng cộng đồng tự phát phi tập trung. Sau lần ra mắt đầu tiên của chúng tôi, một nhóm lãnh đạo được thành lập bởi các thành viên nổi bật của cộng đồng telegram. Mục đích của nhóm này là phân bổ các kỹ năng trong cộng đồng vào các vai trò thích hợp trong sự phát triển của Shibs và cùng thống nhất về các quyết định cho tương lai của Shibs. Bất kỳ ai có kỹ năng hoặc thời gian họ có thể đóng góp cho Shib sẽ được mời để giúp phát triển và thăng tiến Shib. Nhóm này cho đến nay vẫn chịu trách nhiệm về việc tạo ra logo, hiện diện trên mạng xã hội, tiếp thị và phát triển website. Cộng đồng Shibs là trung tâm của dự án này và sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng.

Nguồn SHIBAINU

Để hiểu thêm về SHIBAINU, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức SHIBAINU
Block Explorer

Danh mục :

Base EcosystemBase MemeBase Native

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về SHIBAINU

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 23:03:17 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành SHIBAINU (SHIB)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về SHIBAINU

SHIB USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short SHIB với đòn bẩy. Khám phá giao dịch SHIB USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường SHIBAINU (SHIB) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá SHIBAINU theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
SHIB/USDT
₫0.121706875
₫0.121706875₫0.121706875
-1.23%
99.68B (USDT)
SHIB/USDC
₫0.12168056
₫0.12168056₫0.12168056
-1.35%
5.56B (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

Tính toán SHIB sang VND

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SHIB
SHIB
VND
VND

1 SHIB = 0.12199634 VND